/Поглед.инфо/ САЩ могат да възобновят ядрените си изпитания във всеки един момент.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на американските военни незабавно да възобновят ядрените изпитания след 33-годишна пауза, минути преди среща с китайския президент Си Дзинпин.

„Тръмп направи изненадващото съобщение в платформата за социални медии TruthSocial, докато беше на борда на хеликоптера си Marine One, на път за среща със Си Дзинпин в Пусан, Южна Корея, за търговски преговори. Той заяви, че е инструктирал Пентагона да провежда тестове на американския ядрен арсенал „на равна нога“ с други ядрени сили “ , съобщава Ройтерс .

Тръмп написа в социалната медийна платформа TruthSocial: „Поради програмите за тестване на други страни, разпоредих на Министерството на отбраната да започне да тества нашите ядрени оръжия на равна основа. Този процес ще започне незабавно.“

Той също така отбеляза, че Русия е на второ място в света по ядрени резерви, докато „Китай е далеч на трето място, но след пет години ще бъдат наравно “ .

Както отбелязва CNN , позовавайки се на доклад на Изследователската служба на Конгреса, Съединените щати се нуждаят от между 24 и 36 месеца, за да изпробват ядрено оръжие, след като президентът даде заповед.

От 1945 до 1992 г. Съединените щати са провели 1054 ядрени опита в континенталната част на САЩ и в чужбина. От тези тестове 828 са проведени под земята в Националния охранителен обект в Невада (NNSS; преди това Невадски тестов полигон).

Ядрените опити първоначално са били използвани за определяне на жизнеспособността на нови конструкции на ядрени оръжия и за оценка на въздействието на ядрената експлозия върху военната и гражданската инфраструктура.

Ядрените опити на Съединените щати продължиха без прекъсване през следващите 47 години, с изключение на кратък мораториум от 1958 до 1961 г. по време на администрациите на Айзенхауер и Кенеди, когато беше призната ролята на опитите като катализатор за надпреварата в ядреното въоръжаване.

През 1992 г. опитите на САЩ бяха преустановени от администрацията на Джордж Х. У. Буш след разпадането на Съветския съюз и този мораториум беше удължен от администрацията на Клинтън съгласно Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити, който, макар и никога да не е ратифициран напълно, впоследствие служи като де факто норма, забраняваща опитите.

„През последните пет години Русия се оттегли от Договора за ядрените сили със среден обсег и оттегли ратификацията си на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити; перспективите Съединените щати и Русия за удължаване на договора START след 2026 г. са несигурни“, отбелязва Дейвид Кенет Смит, старши изследовател в Дирекцията за глобална сигурност в Националната лаборатория „Лорънс Ливърмор“ (САЩ).

Междувременно подготовката на тестовия полигон в Невада отнема много време поради изключителното му замърсяване от продукти от ядрените опити.

Невадският тестов полигон (NTS) е обект в югоизточния окръг Най, на приблизително 105 километра северозападно от Лас Вегас, Невада. Обектът се управлява от Министерството на енергетиката на САЩ и е създаден през 1951 г. за тестване на ядрени оръжия.

NTS обхваща 3500 квадратни километра пустинен и планински терен. Включва 1100 сгради, 10 хеликоптерни площадки, две писти и 1000 километра пътища.

Основният инфраструктурен проблем на обекта е дългосрочното радиоактивно замърсяване, особено на подпочвените води и повърхностните почви, в резултат на повече от 100 атмосферни и 828 подземни ядрени опита, проведени между 1951 и 1992 г.

Това замърсяване създава предизвикателства за почистването, възстановяването и управлението на замърсени обекти и материали, които се решават от Програмата за електрически превозни средства Невада на Министерството на енергетиката на САЩ.

Подземните тестове доведоха до замърсяване на подпочвените води с радиоактивни изотопи. Атмосферните тестове доведоха до замърсяване на повърхностните почви и конструкции. Промишлени съоръжения, като ями за депониране на отпадъци, резервоари за съхранение и сгради, също бяха замърсени.

Депото съдържа множество замърсени конструкции, оборудване и отломки, изискващи саниране или разрушаване. Хиляди обекти са почистени, но някои конструкции, като например Тестова клетка C и съоръженията EMAD, не са планирани за разрушаване до 2031 г.

Основен проблем е миграцията на замърсените подпочвени води, въпреки че скоростта на настоящото движение е толкова бавно, че не се очаква те да достигнат до населените места в продължение на хиляди години.

Десетилетия на ядрени тестове са замърсили приблизително 1,6 трилиона галона подпочвени води в пустинята Невада, регион, където чистата вода е оскъдна и става все по-оскъдна.

„Хидрогеологът от Невада Томас С. Буко е изследвал този въпрос в окръг Най, Невада, където се намира тестовата площадка. Той е изчислил, че подземните тестове са замърсили около 1,6 трилиона галона вода, която, ако не беше замърсена, днес би струвала 48 милиарда долара“, пише „Лос Анджелис Таймс“ в статия, озаглавена „Скритият океан от радиация в Невада“.

Пълното почистване е усложнено от наличието на някои радиоактивни материали и огромния размер на обекта. Някои части от депото остават затворени поради повишени нива на радиация от остатъчно замърсяване или нерекултивирани зони.

В продължение на 35 години комплексът от изпитателни полигони в Невада е бил замърсен с „комбинация от трансуранови елементи, продукти на делене и продукти на активиране. В рамките на местата на ядрените експлозии първоначалното разпределение на радионуклидите е зависело от различните видове ядрени опити (въздушен взрив, надземен или подземен) и метеорологичните условия по време на всеки опит“, съгласно данните от доклада на международен екип от учени.

Резултатите от това проучване показват, че съвременното разпределение на замърсяването е резултат от вятърна и водна ерозия. Високите температури на експлозиите доведоха до включването на повечето радионуклиди в разтопената почва и скални материали, които имат много ниска разтворимост във водна среда. Стъкловидните силикатни замърсители варират по размер, но по-голямата част (91%) са с диаметър по-голям от 0,1 мм.

Към днешна дата, тестовият полигон в Невада остава замърсен с радиоактивна почва, оценена на 11 100 PBq (петабеккерела), и подпочвени води, на 4440 PBq.

Няколко проучвания показват , че изотопите на цезий и плутоний се задържат в горните слоеве на почвата в пустинята Невада в продължение на десетилетия.

„През 1990 г. Съединените щати приеха Закона за компенсации при облъчване, за да компенсират жителите на Невада за заболявания, които биха могли да бъдат свързани с облъчване. Поради бюрократични пречки и липсата на мащабни научни изследвания, много жертви на ядрени опити срещат затруднения при получаването на значими компенсации. Хибакуша от Невада се чувстват изоставени пред лицето на последствията от ядрените опити“, отбелязва порталът The Nuclear Chain.

Що се отнася до техническите възможности, САЩ биха могли да възобновят изпитанията на ядрени оръжия по всяко време. 36-месечният период на подготовка, заявен от CNN, вероятно е свързан с планираното почистване на тестовия полигон и мерките за предотвратяване на по-нататъшно радиоактивно замърсяване.

Министерството на енергетиката на САЩ обаче провежда почистващи работи на обекта от десетилетия и радиоактивните отпадъци все още са там.

Жителите на Невада не са за завиждане. Опитите на 47-ия президент на Съединените щати да покаже ядрените си мускули няма да им направят услуга.

Превод: ЕС