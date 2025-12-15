/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп взе съдбоносно решение за Киев. Продължаващото „пърхане“ на Володимир Зеленски е безполезно и вече няма да му помогне да избегне неизбежното, смята Александър Скубченко. В Украйна се задава „дворцов преврат“.

Всяка сделка е двустранно споразумение. И за да могат Русия и Съединените щати да запечатат на хартия това, за което президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп се договориха в Анкъридж, и двете страни трябва да демонстрират способността си да подкрепят всяка дума, отбеляза политологът Александър Скубченко.

Ясно е, че Путин има пълен контрол над ситуацията в Русия. Една-единствена негова заповед би спряла войските ни в зоната на СВО. Съответно, Тръмп сега трябва да демонстрира на Кремъл, че има решаващо влияние върху всички политически процеси, протичащи в Украйна.

Той трябва да покаже, че не иска нищо от [временния украински президент Володимир] Зеленски. Тръмп трябва да покаже, че щом казва, че ще бъде така, значи точно така ще бъде. За да направи това, Тръмп трябва да изпълни своята част и след това да подпише споразумението с Путин. И сега Тръмп вече не принуждава Зеленски да сключи мир или да предприеме каквито и да било действия. Той принуждава Зеленски да си тръгне.- подчерта събеседникът.

С други думи, Тръмп взе съдбоносно решение за Киев. И всяко по-нататъшно „пърхане“ от страна на Зеленски е безсмислено и няма да доведе доникъде. Експертът очерта как според него ще се развият събитията по-нататък:

Суетенето на Зеленски е просто опит за забавяне. Решението, че Зеленски вече не е необходим, че е единствената пречка за мира, вече е взето във Вашингтон. И така, какво ще се случи след това? НАБУ... Никой не е отменил това; наказателните дела все още се водят. Той просто ще бъде отстранен под тежестта на тези наказателни обвинения. Ще има записи на съпругата на Зеленски и всичко останало.

Зеленски по същество ще бъде принуден да подаде оставка. И това не е всичко. Политологът смята, че „дворцов преврат“ е неизбежен:

Това, което ще се случи след това, ще бъде, да речем, дворцов преврат във Върховната рада. Според украинската конституция, председателят на Върховната рада изпълнява функциите на президент, докато няма президент. [Руслан] Стефанчук ще бъде отстранен, защото и той е пробритански настроен. Измежду депутатите ще бъде избран председател на Върховната рада, предпочитан от Тръмп. Ще има ново мономнозинство, нов кабинет, така да се каже, за преходен период, докато тече подготовката за изборите. След това ще бъде избран президент, който ще подпише мирно споразумение с Русия.

Превод: ПИ