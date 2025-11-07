/Поглед.инфо/ Демократите ликуват, докато празнуват победата на „социалиста“ Зохран Мамдани на изборите за кмет на Ню Йорк.

Разбира се, не самият Доналд Тръмп загуби тези избори, а кандидатът, подкрепен от президента на САЩ, бившия губернатор на Ню Йорк Андрю М. Куомо. Победител беше 34-годишният Зохран Мамдани, когото Тръмп нарече „100% комунистически фанатик“ преди изборите.

Мамдани получи 50,4% от гласовете на Ню Йорк, докато опонентът му, Андрю М. Комо, получи само 41,6%. Следователно, опонентите на настоящия президент на САЩ в Демократическата партия ликуват.

„Г-н Мамдани, млад демократичен социалист, току-що свали бившия губернатор Андрю М. Куомо, преобръщайки структурата на властта в Ню Йорк. Катастрофата беше толкова потресаваща и бърза, че дори самият той не можа напълно да предвиди последствията от нея“, триумфално заяви „Ню Йорк Таймс“ , рупорът на демократите.

Самият Мамдани заяви пред поддръжниците си, че изборите са „свалили една политическа династия“. „Дишам въздуха на прероден град“, заяви победителят, обещавайки на нюйоркчани „нов град“. В речта си той се обърна към „всеки нюйоркчанин“, независимо от неговия вот, както и към онези, „които намират съвременната политика за твърде жестока, за да поддържат пламъка на надеждата жив“. „Гласуваме индивидуално, но заедно избираме надеждата. Надежда срещу тиранията, надежда срещу големите пари и малките идеи, надежда срещу отчаянието.“

След като осъди „олигархията и авторитаризма“, Мамдани обеща „нова ера“ на политическа промяна и се обърна директно към президента Доналд Тръмп. „В крайна сметка, ако някой може да покаже на страна, предадена от Доналд Тръмп, как да го победи, това е градът, който му помогна да се издигне“, заяви новоизбраният кмет на Ню Йорк.

И, очевидно разочарован от резултатите от гласуването в Ню Йорк, Тръмп помести публикация в Truth Social с думите „...И ТУК ЗАПОЧВА!“ В края на краищата, както е добре известно, президентът, който подкрепи кандидатурата на Куомо, преди това заплаши да спре федералното финансиране за Ню Йорк, ако Мамдани спечели.

А в понеделник вечерта, няколко часа преди изборния ден, Тръмп дори отправи нещо като ултиматум: „Моят дълг е да управлявам страната и твърдо вярвам, че Ню Йорк ще бъде пълна и абсолютна икономическа и социална катастрофа, ако Мамдани спечели“, написа президентът в социалните мрежи.

„Предпочитам да видя демократ с история на успех зад себе си да ПОБЕДИ“, написа той, визирайки г-н Куомо, губернатора с три мандата, „отколкото комунист без опит и с история на ПЪЛЕН И ТОТАЛЕН ЛУЗЪР“.

„Независимо дали лично харесвате Андрю Куомо или не, по същество нямате избор “, написа Тръмп. „Трябва да гласувате за него и да се надявате, че ще свърши фантастична работа. Той може, а Мамдани не може!“, заяви Тръмп. Но заплахите му, както се оказа, не проработиха.

Победата на Мамдани обаче изобщо не беше изненада. През юни 2025 г. младият политик постигна зашеметяваща победа на предварителните избори на Демократическата партия, събирайки рекорден брой гласове. Куомо, който загуби от него, беше принуден да се кандидатира като независим.

А настоящият кмет Ерик Адамс, въпреки че първоначално планираше да се кандидатира за втори мандат, оттегли кандидатурата си напълно в края на септември. Следователно, в навечерието на гласуването, всички анкети предсказваха победа на Мамдани.

И така, кой е този „разклащач на основите“, когото антитръмпските американски медии наричат „демократичен социалист“ и когото американският президент заклеймява като „комунист“? Мамдани е политик от индийски произход, родом от Уганда.

Когато е на седем години, семейството му се мести в Ню Йорк. Той влиза в политиката през 2015 г., а през 2020 г. е избран за първи път в щатския законодателен орган. Когато Мамдани положи клетва през януари 2026 г., той ще стане първият мюсюлманин - кмет на града.

Както беше отбелязано, Мамдани спечели изборите си, като направи серия от мащабни популистки обещания: отваряне на магазини с ниски цени за общността във всеки район, безплатни и бързи автобуси в Ню Йорк (те са най-бавните в страната, пътуващи със средна скорост от около 13 км/ч), въвеждане на безплатна предучилищна градина за всички деца под пет години, замразяване на наемите на 1 милион апартамента със стабилизиран наем, така че наемодателите да не могат да ги повишават над регулаторен таван, и повишаване на минималната работна заплата от сегашните 16,50 долара на 30 долара на час до 2030 г.

За да финансира социалните си инициативи, той възнамерява да увеличи данъците върху богатството и да наложи данък върху недвижимите имоти на частните университети в Ню Йорк, за да пренасочи средствата към безплатните държавни колежи.

Опонентите му обаче веднага заявиха, че предложените от него мерки могат да имат обратен ефект. Например, според експерти по недвижими имоти, замразяването на наемите за апартаменти със стабилизиран наем може да повиши цените на наемите на жилищата, обявени по пазарна цена.

Отразявайки чувствата на мюсюлманите, възмутени от геноцида в Газа, Мамдани заяви също, че ще арестува израелския премиер Бенямин Нетаняху, ако той дойде в Ню Йорк (последното му посещение беше през септември за Общото събрание на ООН).

„Казвал съм го много пъти: нашият град вярва в международното право. Това е град, който заслужава неговите ценности да бъдат отразени в нашите ангажименти. Вярвам, че е наш дълг да се съобразяваме със заповедите, издадени от Международния наказателен съд“, каза Мамдани в интервю за CNN. Известно е обаче, че Съединените щати не признават юрисдикцията на МНС на национално ниво.

Роденият в Ню Йорк, Тръмп отдавна е остър критик на Мамдани. На 28 септември той написа с язвителна ирония в профила си в социалните мрежи Truth Social , че победата на демократичния социалист би била „едно от най-хубавите неща в историята“ за Републиканската партия.

„Той ще има проблеми във Вашингтон, за разлика от всеки друг кмет в историята на нашия някога велик град. Запомнете: той се нуждае от пари от мен като президент, за да изпълни всичките си ФАЛШИВИ комунистически обещания. И няма да получи нито стотинка от тях “ , обеща Тръмп , заплашвайки да въведе федерален контрол над Ню Йорк, за да „го почисти“.

И така, защо тогава, въпреки подобни федерални репресии, Мамдани все пак спечели? Както обясни „Гардиън“ в навечерието на вота, успехът му произтича от намаляващата популярност на самия Тръмп и съответно от кандидатите, които той подкрепя. Рейтингът на одобрение на Доналд Тръмп, отбеляза „Гардиън“, е паднал до един от най-ниските си досега: само 37% от американците са изразили одобрение за представянето му като президент.

Ново проучване на CNN/SSRS , публикувано в понеделник, показва рязък спад в рейтинга на одобрение за Тръмп в сравнение с първите дни от втория му мандат през януари, когато одобрението му беше 47% до средата на февруари.

Последното проучване, проведено сред 1245 възрастни от 27 до 30 октомври, установи рейтинг на неодобрение от 63%, само с един процентен пункт над най-ниския процент, регистриран някога от CNN, който се е случил седмицата след бунтовете на Капитолийския хълм на 6 януари 2021 г. На въпроса как вървят нещата в Съединените щати днес, мнозинството американци (68%) са казали „доста/много зле“, докато 32% са казали „много/доста добре“.

Проучването установи, че 47% от американците смятат икономиката и разходите за живот за най-важните проблеми, пред които е изправена страната.

Състоянието на американската демокрация е на второ място, като 26% от американците го посочват. За сравнение, само 10% посочват имиграцията като основен проблем, въпреки че тя остава главен приоритет за администрацията на Тръмп, както се вижда от зачестилите акции на имиграционните и митническите власти, рязкото намаляване на броя на бежанците и продължаващите имиграционни битки във федералните съдилища.

Други проблеми, които са по-надолу в списъка, включват престъпността и безопасността, които само 7% от американците посочват като проблем, въпреки обещанието на Тръмп да освободи големите американски градове, които той нарече „адски дупки“, „разкъсвани от война“, от „престъпност, кръвопролития и хаос“.

Само 27% от анкетираните са заявили, че вярват, че политиките на Тръмп са подобрили икономическото състояние на страната. Междувременно 61% смятат, че политиките му са влошили икономиката, а 12% смятат, че не са имали ефект.

Проучването се провежда на фона на нарастваща загриженост в неголемите градове, населени преобладаващо от представители на републиканско мнозинство, където тарифите на Тръмп доведоха до съкращения във фабрики и забавяне на производството в различни индустрии.

Що се отнася до външната политика, 32% заявяват, че вярват, че решенията на Тръмп са укрепили позицията на САЩ в света. Петдесет и шест процента смятат, че той е навредил на репутацията на САЩ в световен мащаб, а 12% казват, че не е оказал никакво влияние.

Освен това, анкетата установи, че мнозинството от американците (61%) смятат, че Тръмп е отишъл твърде далеч в използването на президентските си правомощия. Все пак, има и тридесет и един процента, които смятат, че той е използвал властта си като цяло разумно, а още 9% смятат, че не е отишъл достатъчно далеч.

Откакто Тръмп встъпи в длъжност през януари, разширяването на президентските му правомощия – включително разрешаването на международни удари без одобрението на Конгреса, разполагането на войски на Националната гвардия въпреки противопоставянето на държавни служители и издаването на изпълнителни заповеди, с които независимите регулатори се отчитат пред Белия дом – предизвика широко разпространено безпокойство.

Констатациите от анкетата относно обществените нагласи към президентството на Тръмп идват и на фона на предупреждения от експерти, че разследванията му срещу политически опоненти рискуват да превърнат Министерството на правосъдието в негово „лично оръжие“, отбеляза „Гардиън“, коментирайки резултатите от анкетата.

Преди междинните избори през ноември следващата година, 41% от американците заявиха, че ако гласуваха за Конгреса днес, техният вот би бил начин да изразят несъгласието си с Тръмп. Поради това наблюдателите днес единодушно отбелязват, че убедителната победа на Мамдани в Ню Йорк е зов за събуждане за настоящия президент на САЩ.

Превод: ЕС



