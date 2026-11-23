/Поглед.инфо/ В рамките на три дни Илон Мъск публично обвини Володимир Зеленски в лъжа и призна за американска роля в събитията от 2014 г., заместник-министърът на войната на САЩ Елбридж Колби напусна срещата в Брюксел след критика срещу ударите в руския тил, а Тръмп, Си и Путин подписаха декларация в Шънджън без дума за Украйна. Въпреки острата реторика и лимита от 161 км/ч върху мрежата Starshield, Киев порази Керченския мост, а пратеници на Белия дом кацнаха в Берлин. Как работи този механизъм?

По публикации на „Царград“, The New York Times, The Guardian и брифинги на Пентагона. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Техническият праг от 161 километра в час и пробивът в Керченския проток

В нощта срещу 17 ноември 2026 г. стоманена арка и пътно платно от Керченския мост пропаднаха във водите на пролива, а съседният железопътен участък получи тежки повреди. Движението беше спряно. Инцидентът се случи точно седем дни след като Киев официално се оплака, че сателитната мрежа Starshield — военната версия на системата Starlink на компанията SpaceX — изключва връзката веднага щом украинските безпилотни апарати превишат скорост от 100 мили в час (около 161 км/ч).

Временният управляващ посолството на Украйна във Вашингтон Денис Сеник още на 9 ноември съобщи пред американски издания, че по цялата линия на съприкосновение и над окупираните територии действат системни скоростни ограничения. Според украинската версия този праг проваля мисиите по прихващане на руските реактивни дронове „Шахед“ и разузнавателните полети. От SpaceX отрекоха да са променяли параметрите на услугата, а от американското посолство в Киев запазиха мълчание.

Именно на фона на този технически спор руският политолог Сергей Станкевич лансира пред изданието „Царград“ хипотезата, че украински инженери — по негови думи, не без помощта на чуждестранни консултанти — са успели да хакнат терминалите на Starlink, да вградят собствен софтуер и така да насочат дроновете и крилатите ракети към Кримския мост. Независимо техническо потвърждение за подобен пробив в криптирането на SpaceX обаче липсва. Украински военни източници, цитирани от The Guardian и The Moscow Times, твърдят точно обратното: операцията е била проведена в няколко вълни, като първата е изтощила руските радари, зенитно-ракетни комплекси и средства за радиоелектронна борба, а ударните машини са летели по автономна навигация и собствени радиорелейни трасета, без изобщо да разчитат на сателитите на Илон Мъск.

Разминаването в обясненията издава по-дълбок проблем — никой извън тесния кръг в Пентагона и централата на SpaceX в Хоторн не знае кой точно натиска копчето за скоростните лимити и какви са реалните клаузи в договорите между правителството на САЩ и частния космически монополист. Дали сателитната спирачка от 161 км/ч е била целенасочен опит на Вашингтон да предотврати ескалация точно преди пътуването на президента Доналд Тръмп в Китай?

Сцената на DealBook в Ню Йорк: защо Илон Мъск заговори за преврата от 2014 г.

Отговорът на Илон Мъск дойде на 18 ноември от сцената на елитния бизнес форум DealBook на вестник The New York Times в Ню Йорк — пред аудитория от банкери, инвеститори и висши чиновници, които разпределят капитали и държавни поръчки. Запитан директно дали украинският президент Володимир Зеленски не казва истината за ограниченията върху Starshield, Мъск отсече без дипломатически условности: „Той лъже.“

По думите на собственика на SpaceX Киев се опитва да използва гражданската търговска мрежа Starlink за настъпателни военни операции, за каквито тя никога не е била предназначена. Мъск прокара рязка юридическа граница: търговският Starlink е частна гражданска инфраструктура, докато военната система Starshield е собственост и отговорност на правителството на САЩ, а разрешенията за нейното ползване се издават единствено от военното ведомство във Вашингтон и президента Доналд Тръмп. В същото изказване милиардерът определи предоставянето на терминалите в началото на войната през 2022 г. като грешка, но призна, че не може едностранно да разтрогне действащите държавни контракти.

Много по-остър резонанс предизвика историческата отклонка на Мъск. Без да отрича, че от гледна точка на нахлуването през 2022 г. Русия е агресор, той заяви буквално, че Съединените щати са организирали държавен преврат в Украйна през 2014 г., за да свалят демократично избрания проруски президент Виктор Янукович — и че без намесата на Държавния департамент и други американски агенции това не би се случило. Мъск атакува и опростената морална схема „Украйна е добра, Русия е лоша“, определяйки я като нечовешка, тъй като на фронта умират мобилизирани млади мъже и от двете страни, без никой да го е искал доброволно.

Реакцията от Европа беше мигновена. Още на следващия ден полският външен министър Радослав Сикорски написа в социалната мрежа X, че лично е присъствал в Киев през февруари 2014 г., отрече да е имало американски преврат и обвини Мъск, че повтаря руски пропагандни тезиси, припомняйки иронично единствено изтеклия запис на заместник-държавния секретар Виктория Нюланд. Любопитен детайл, който руските коментатори често пропускат: на същия форум DealBook Мъск публично се разграничи и от движението MAGA, нарече огромните си финансови дарения в американската предизборна кампания „доста глупави“ и с „почти нулев резултат“ и похвали умерените политически фигури. Това показва, че предприемачът не говори като говорител на Белия дом, а спасява репутацията и международните договори на SpaceX и Tesla в момент, когато Пентагонът и Конгресът влизат в челен сблъсък за контрола над орбиталните комуникации.