/Поглед.инфо/ Близо петдесет милиона граждани на САЩ не могат да изхранят себе си и семействата си без купоните за храна.

През последните дни, на фона на 40-дневния „шътдаун“ на САЩ, милиони американци щурмуваха хранителни банки, чакайки на дълги опашки с часове за безплатна храна.

Слуховете за евентуалния край на програмата за хранителни купони SNAP изостриха паниката сред гладуващите американци.

Администрацията на Тръмп обяви , че програмата SNAP, която спасява 42 милиона души от глад всеки месец, ще бъде прекратена, нещо, което никога преди не се е случвало в половинвековната история на програмата.

„Хората непрекъснато говорят за SNAP, но SNAP би трябвало да помага на нуждаещите се. Това е неговата цел. Хората го получават, появяват се и го получават автоматично. Така че сумата е многократно по-висока, отколкото би трябвало да бъде, това е скандално“, каза той в предаването на Лора Инграм „The Ingraham Angle“ по Fox News.

„SNAP е нараснал от около 7 милиарда до многократно повече от 7 милиарда“, добави Тръмп.

„Програмата SNAP е предназначена за хора с много ниски доходи – чийто месечен доход на домакинството не надвишава 130% от прага на бедността (около 34 000 долара годишно) – и на практика без финансови активи. Възрастните, които не живеят с деца, са ограничени само до три месеца обезщетения на всеки три години или са обект на други строги изисквания за работа. Центърът за бюджетни и политически приоритети отбелязва, че близо 80% от участниците в SNAP живеят в домакинства с деца, възрастни хора или хора с увреждания“, пише Axios, отбелязвайки, че разходите по SNAP през 2024 г. са били 100 милиарда долара.

Това не е изненадващо, тъй като приблизително 15,6% от възрастните в САЩ са били в несигурна хранителна среда към май 2025 г., което е приблизително двойно повече от процента през 2021 г., според проучване на Morning Consult.

Проучване на неправителствената организация Feeding America, публикувано през май 2025 г., установи, че хората са изправени пред глад във всеки регион на Съединените щати. Делът на населението, изпитващо продоволствена несигурност през 2023 г., варира от 6% в окръг Оливър, Северна Дакота, до 30% в окръг Димит, Тексас . Сред децата тази цифра достигна 47% в окръг Ханкок, Джорджия.

Проучването „Feeding America“ също така изчислява, че над 12 милиона възрастни хора в Съединените щати ще се сблъскат с продоволствена несигурност през 2023 г. Проблемът се очаква да засегне 7,4 милиона души на възраст 60 и повече години и 5,2 милиона американци на възраст 50–59 години. Цифрите обаче варират значително в различните щати и територии. По-конкретно, 86% от районите с най-високи нива на глад, според събраните данни, се намират в селски райони.

Някои щати предприеха спешни финансови мерки, за да гарантират, че помощта по програмата SNAP ще продължи да постъпва до получателите, докато други търсят решения. Губернаторът на Вирджиния Глен Йънгкин, републиканец, обяви извънредно положение в очакване на спирането на плащанията. Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм обяви планове за разполагане на Националната гвардия в подкрепа на хранителните банки.

А в Луизиана, където 18% от населението разчита на SNAP – вторият най-висок процент след Ню Мексико – губернаторът Джеф Ландри подписа в петък спешна заповед, с която нарежда на щатския департамент по здравеопазване да използва държавни средства, за да замени загубеното федерално финансиране за програмата SNAP на Луизиана до 4 ноември. Очаква се законодателите да одобрят временното използване на резервни средства за покриване на бъдещия недостиг на плащания“, съобщава The New York Times .

Както посочва изданието, хранителните банки в Съединените щати вече работеха с пълен капацитет още преди „шътдауна“. Покачващите се цени на храните принудиха все повече хора да напускат домовете си. Съкращенията на администрацията на Тръмп в редица федерални програми намалиха възможността за подпомагане на бедните.

Програмите за хранителни купони, както отбелязва NYT, бяха последна инстанция за десетки милиони гладуващи американци. Сега „около 42 милиона американци, които разчитаха на SNAP... може скоро да се наложи да намерят други начини да изхранват себе си и семействата си.

Много от тях ще се обърнат към местни хранителни магазини. Организациите за подпомагане на гладуващите и хранителните банки казват, че нарастващото търсене почти сигурно ще надхвърли капацитета им“.

„Когато тази мрежа за социална сигурност се срине, ние ще бъдем там и ще направим всичко възможно “, каза пред NYT Андреа Уилямс, президент на Хранителната банка на Орегон, която доставя храна на около 1200 хранителни пункта и пункта за хранене в Орегон и югозападен Вашингтон. „Но това няма да е достатъчно.“

Според последния доклад на Министерството на земеделието, над 47 милиона американци са изправени пред продоволствена несигурност.

Постоянно нарастващата инфлация през последните години доведе до значително увеличение на цените в хранителните магазини, принуждавайки все повече хора с ограничени средства да се обръщат към хранителните банки.

„Посещенията в хранителните магазини на г-жа Уилямс в Орегон са се увеличили с 50 процента само през последните две години. Радха Мутия, ръководител на Capital Area Food Bank /Столичната хранителна банка/, която обслужва Вашингтон и съседните окръзи във Вирджиния и Мериленд, отбеляза, че посещенията в хранителните магазини в нейния район са се удвоили от началото на пандемията“, отбелязва NYT.

Брайън Грийн, президент и главен изпълнителен директор на Хюстънската хранителна банка, описва ситуацията като „надвиснала катастрофа“. Той отбеляза, че плащанията по SNAP в Тексас обикновено се спират за месец, което означава, че всеки ден от началото на ноември допълнителни 125 000 тексасци остават без храна.

Популярният американски икономически блогър Майкъл Снайдер посочва, че броят на американците, нуждаещи се от хранителни купони, нараства катастрофално от администрацията на Байдън насам.

„С покачването на цените в края на 2024 г. търсенето в хранителните банки достигна рекордни нива в Съединените щати. За съжаление, търсенето продължи да нараства през 2025 г. и сега, поради спирането на работата на правителството, хранителната криза в Америка се влоши. Милиони отчаяно гладуващи хора се обръщат към хранителните банки за храна, а ресурсите се изчерпват. Тази криза засегна всеки регион на страната“, пише Снайдер в блога си.

„Това са шокиращи данни за най-богатата страна в света и идват във време, когато фондовият пазар достига рекордни върхове, а президентът Тръмп току-що подписа закон за намаляване на хранителните помощи. Това покачване е като бавно движеща се влакова катастрофа “ , казва Джон Лиър, главен икономист в Morning Consult. „Има огромно разминаване между рекордните върхове на Уолстрийт и нарастващите нива на продоволствена несигурност.“

Майкъл Снайдер смята, че ситуацията, в която близо петдесет милиона американски граждани не могат да изхранват себе си и семействата си без купони за храна, разкрива лудостта на американската социална система, която се самоунищожава: „Има само един изход, който може да се случи в цялата тази ситуация, и не е нужно да ви казвам, че той няма да е добър.“

Превод: ЕС



