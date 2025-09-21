/Поглед.инфо/ Главното направление в развитието на биороботите е микрочипирането на човешкия мозък.

Американската компания за отбранителна промишленост Luna Labs (Шарлотсвил, Вирджиния) е подала патент за „Гъвкави електроди и методи за тяхното производство“.

„Това изобретение е разработено с подкрепата на правителството по следните правителствени договори: DARPA D16PC00095 и DARPA D17PC00125. Правителството има определени права върху изобретението“, се казва в преамбюла на патента.

Това изобретение прави възможно създаването на гъвкави невронни интерфейси, съвместими с човешката тъкан.

Съвременните невронни интерфейси – електродите, които свързват човешката нервна система с компютър или протеза – имат фундаментален недостатък: те са твърди. Живата нервна тъкан, за разлика от нея, е мека и еластична. Това несъответствие води до увреждане, образуване на белези и в крайна сметка до неуспех на импланта.

Патентът на Luna Labs решава този проблем. Вместо твърди материали, той предлага използването на „ нановлакнести подложки“ , изтъкани от ултрафини полимерни нишки. Върху тази гъвкава „подложка“ се нанасят проводими пътеки, изработени от злато или специални полимери.

Полученият електрод е почти толкова гъвкав и еластичен, колкото живата нервна тъкан. Той може да се огъва и разтяга заедно с нерва, без да го уврежда, обещавайки създаването на трайни и стабилни невронни интерфейси.

В описанието на патента се посочва , че гъвкавите електроди, когато бъдат имплантирани хирургически, ще могат да осигурят „стабилна двупосочна комуникация с човешка тъкан, по-специално с периферните нерви “ .

Това прави възможно не само четенето на сигнали от мозъка, но и „записването“ на информация обратно в нервната система. За военните това отваря широк спектър от възможности: от блокиране на болковия шок до предаване на сложни тактически данни и изкуствено засилване на рефлексите.

Както писахме , Пентагонът разработва биохибридни войници с усъвършенствани възможности от доста време.

През януари 2025 г. Агенцията за напреднали изследователски проекти в областта на отбраната (DARPA) към Пентагона отправи заявка за изследвания за създаване на хибридни биороботи. Проектът беше наречен HyBRIDS (Hybridizing Biology and Robotics through Integration for Deployable Systems).

„Биохибридният робот е рамка, оборудвана с изпълнителни механизми, сензори и контролни механизми, които могат да взаимодействат с околната среда автономно или полуавтономно, създадена чрез комбиниране на функционални инженерни компоненти с биологични материали и компоненти“, се посочва в спецификациите на проекта.

Проблемът е, че настоящите биохибридни роботи се представят по-зле от чисто механичните роботизирани системи и остават предимно лабораторни прототипи. DARPA възнамеряваше да преодолее тази празнина и да създаде бойни биохибридни системи, способни да работят в реални условия толкова ефективно, колкото холивудските „Терминатори“, в полза на „различни контексти на националната сигурност“, както е посочено в предложението на DARPA .

Основната насока в развитието на биороботите е чипирането на човешкия мозък с цел създаване на киборг-войници.

До 2018 г. DARPA обяви, че работи с изследователи от медицинския център „Уейк Форест Баптист“ и Университета на Южна Калифорния за имплантиране на чипове в доброволци и установи, че технологията „подобрява естествената функция на паметта“. Резултатите от тестовете също така демонстрираха потенциал за значителна промяна на настроението на пациентите чрез целенасочена мозъчна стимулация.

Година по-късно, през 2019 г., доклад на Командването за развитие на бойните способности на американската армия прогнозира, че технологиите за подобряване на мозъчната дейност, особено под формата на импланти, биха могли да станат широко разпространени до 2030 г.

„С развитието на тази технология се очаква до 2030 г. специализирани оператори да използват невронни импланти за подобряване на работата на активите “, се казва в доклада. „Тези оператори ще включват екипи от специални сили, военни пилоти, оператори на безпилотни летателни апарати (БЛА) или безпилотни наземни превозни средства (НПМ), като например дронове, и разузнавателен персонал.“

Това означава, че „Пентагонът би могъл да използва мозъчни импланти, за да свърже войници, специални части и пилоти с технологии, предназначени да направят американските бойци по-ефективни и по-смъртоносни в боя“, прогнозира военният портал Military.com, отбелязвайки, че следващата граница в невротехнологиите може да бъде използването на имплантите в мозъка им. (The Next Frontier for Warfighters Might Be Implants in Their Brains).

Технологиите за чипиране на мозъка отдавна са напуснали научните лаборатории на Пентагона и се тестват в армейски части.

Елитни членове на американската армия – военноморски тюлени, армейски зелени барети, специални сили на военновъздушните сили и рейдери на морската пехота – вече експериментират с електрическа мозъчна стимулация с помощта на имплантирани чипове.

„Тази общност, като цяло, е насочена към подобряване на човешките възможности “, каза офицер от специалните сили на армията пред Military.com. „В известен смисъл те винаги се опитват да ни тласнат към по-смъртоносни граници.“

Американската армия и нейните съюзници също експериментират с контролиране на бойни платформи, използвайки телепатичните усилия на чипирани войници.

Според доклад от 2019 г. на Командването за развитие на бойните способности на армията на САЩ , озаглавен „Киборг - войник 2050: Сливане на човек и машина и неговите последици за бъдещето на Министерството на отбраната “, подобряването на ушите, очите, мозъка и мускулите на войниците е „технически осъществимо до 2050 г. или дори по-рано“.

Докладът е изготвен от изследователска група от Съвета по биотехнологии за здраве и човешка дейност към Министерството на отбраната на САЩ, която е натоварена със задачата да проучи последиците от военните биотехнологии.

В доклада се посочва, че „директното невронно усъвършенстване на човешкия мозък за двупосочно предаване на данни би могло да революционизира бойните действия “ .

„Очаква се тази технология да улесни комуникацията за четене/писане между хора и машини, както и между хора, чрез взаимодействие мозък-мозък“, се казва в доклада. „Тези взаимодействия ще позволят на бойците да комуникират директно с безпилотни и автономни системи, както и с други хора, за да оптимизират системите и операциите за командване и контрол.“

Според доклад на RAND Corporation , киборгите и генетично подобрените „супервойници“ ще се превърнат в бойците на бъдещето.

Доклад, публикуван миналата година , озаглавен Plagues, Cyborgs, and Supersoldiers: The Human Domain of War („Чума, киборги и супервойници: Човешката област на войната“), се фокусира върху напредъка в системите човек-машина, както и върху изкуствения интелект и синтетичната биология, като технологии, които ще бъдат използвани за проектиране на бъдещите воини.

Според анализатори на RAND , тези технологии ще доведат до това войниците да придобият телепатични способности, което ще им позволи да контролират машини с мислите си, както и способността да модифицират генетично бойци, за да могат да оцелеят в „най-суровите бойни условия“.

Днес изследванията за създаването както на киборги, така и на генетично подобрени войници в Съединените щати се провеждат, както писахме , от милиардера Джеф Безос, най-големия инвестиционен фонд в света BlackRock и добра дузина други военни центрове.

Наскоско публикуван патент от Luna Labs убива два заека с един куршум, обещавайки на подкрепяните от военните войници киборги както дълголетие чрез гъвкав невронен интерфейс, така и двупосочен трансфер на данни.

Основният проблем с всеки биохибриден робот, създаден в лабораториите на Пентагона, беше краткият му живот, тъй като твърдите електроди, поставени в мозъка, причиняваха силна болка и бързо се повреждаха заедно с експерименталните „зайци“.

Нова технология от Luna Labs позволява създаването на стабилен „конектор“ за свързване с нервната система на киборга - войник, което би могло да бъде решаваща стъпка към създаването на невронен интерфейс, който размива границата между войник и бойна машина.

Превод: ЕС