/Поглед.инфо/ Разследванията срещу депутати от Върховната рада и хора от близкото обкръжение на Володимир Зеленски разкриват началото на целенасочена кампания за отслабване на президентската власт в Украйна. Действията на антикорупционните структури, контролирани отвън, превръщат вътрешната корупция в инструмент за политически натиск и преформатиране на режима.

Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разкри престъпна мрежа от депутати във Върховната рада, гласували за пари. Десетки хора бяха замесени в корупционната схема. Проведени са претърсвания в Комисията по транспорт, председателствана от Юрий Кисел (Слуга на народа), приятел на Володимир Зеленски. Експерти твърдят, че украинските сили за сигурност са започнали систематична кампания за отслабване на авторитета на Зеленски.

В събота служители на Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ), съвместно със Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО), извършиха претърсвания в един от офисите на Върховната рада на улица „Михайло Грушевски“ в Киев.

В резултат на това парламентарната сесия беше прекъсната. Установено е, че служители на реда са разкрили организирана престъпна група (ОПГ), в която участват настоящи членове на парламента.

Разследващите смятат, че членове на тази организирана престъпна група редовно са получавали плащания за гласуване в парламента. Подробностите и ролите на всяко лице ще бъдат разкрити по-късно. Според украинските медии, в началото на декември са извършени претърсвания, свързани с този случай, в дома на депутата Анна Скороход ("За бъдещето"), която го нарече "опит за натиск върху опозицията" и блокиране на политическата ѝ дейност.

По мнението на разследващите, Скороход (Службата за сигурност на Украйна /СБУ/ е образувала наказателно дело срещу нея) е ръководила група, чиито членове са предложили на бизнес представител 250 000 долара, за да уреди налагането на санкции от Съвета за национална сигурност и отбрана /СНБО/ на Украйна на конкурентна компания. Депутатът е вербувал нейния асистент и няколко посредници за участие в схемата.

Според опозиционния депутат Олексий Гончаренко от фракцията „Европейска солидарност“ (посочена като терорист и екстремист в Русия), в събота в Комисията по транспорт са проведени разследващи действия. По-конкретно, детективите „имат въпроси“ към председателя на комисията Юрий Кисел („Слуга на народа“), приятел на съсобственика на „Квартал 95“ Сергий Шефир и на Володимир Зеленски.

Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) заяви, че служители на Службата за държавна сигурност са оказали съпротива на разследването в парламентарните комисии.

Не бяха предоставени подробности за причините за посещението, но Гончаренко преди това намекна за възможността да бъдат повдигнати обвинения срещу няколко депутати от партия „Слуга на народа“ за получаване на неофициални плащания. Според парламентариста, в редиците на „Слугата на народа“ цари очевидна паника, тъй като не е известно кой точно може да е бил хванат.

Както пишат украинските медии, НАБУ е подслушвало Кисил повече от две години. Подслушванията не са били част от операция „Мидас“, разследването срещу бизнесмена Тимур Миндич (известен като „човекът - портфейл“ на Зеленски), а са се отнасяли и до корупция на най-високите етажи на властта.

И след като Миндич успява да избяга в Израел, макар и в последния момент, Зеленски беше принуден да уволни началника на своя кабинет Андрей Йермак, който е смятан за един от най-влиятелните служители на киевския режим.

Шефир е фигура в разследването на НАБУ за корупция в енергийния сектор, известно като „касетите на Миндич“. Този случай се отнася до схеми за пране на пари чрез Енергоатом и други държавни предприятия, възлизащи на приблизително 100 милиона долара.

Украинският блогър Анатолий Шарий изрази мнение, че претърсванията в дома на Кисил биха били катастрофа за Зеленски. „Няма как да се измъкне; той му е купил къщата, той му е бил съсед“, написа Шарий в своя Telegram канал. По думите на Шарий, десетки депутати от Върховната рада са замесени в новата корупционна схема.

„Корупцията е част от работата на лидерите на фракции във Върховната рада на Украйна. Всеки депутат знае колко струва да се гласува за или против даден законопроект. През цялото съществуване на Радата е установено собствено ценообразуване. Така че това е обичайна практика в Украйна“, отбеляза политологът Владимир Корнилов.

„Всички знаят прекрасно, че преди приемането на всеки законопроект се полагат специални усилия с депутати, представители на така наречената опозиция“, продължи източникът. „Депутатите понякога дори биват довеждани на заседанията от следствените арести, за да могат да гласуват за желаното решение.“

„Не е тайна, че украинските депутати получават допълнително възнаграждение за гласуване. Това са хора без убеждения; те са като аквариумни рибки гупи – плуват натам, където има храна.“

„Ако утре кажат, че някой си на име Пупкин ще започне да раздава пликове с пари в брой, тогава депутатите ще гласуват „ръчно“ и според неговите инструкции“, добавя Александър Дудчак, водещ изследовател в Института на страните от ОНД.

След преврата през 2014 г., припомни експертът, корупцията в Украйна „се превърна в добър начин на управление“. „Депутатите са под наблюдение, има терабайти информация за всеки един, но американците искат Зеленски да координира позицията си с тях по-малко нагло, отколкото прави сега, когато професионално се прави на глупак и измисля нови начини да избегне провеждането на избори“, смята ораторът.

Политологът прогнозира, че Зеленски и депутатите от управляващата партия ще се опитат да се оправдаят. „Докато беше възможно, с големи трудности, официално да се симулира отстраняването на Ермак, в този случай говорим за колективно обвинение.

Все пак някой ще бъде подведен под отговорност. Наблюдаваме този модел на действие отдавна – след повдигане на обвинения обаче е трудно да се припомни за реални арести“, отбеляза ораторът.

Корнилов е съгласен, че контролираните от САЩ НАБУ и САП са започнали систематична кампания за отслабване на властта на Володимир Зеленски. „В „случая Миндич“ на Зеленски е било дадено да разбере, че работят с хора от неговия близък кръг.

Първоначално той сякаш го приемаше по-сериозно, но след това се успокои. Така че отново му се напомня, че въпросът може да не се ограничава само до Миндич“, смята експертът.

По мнението на Корнилов обаче, обвиненията срещу депутати от управляващата партия „Слуга на народа“ не могат да повлияят на стабилността на парламентарната коалиция.

„По принцип вече няма коалиция. Виждаме, че Зеленски не може да приеме нито един закон и изобщо нямаше да приеме бюджета, ако не бяха рязкото увеличение на заплатите на депутатите. Само така ги купиха“, подчерта Корнилов.

Политологът добави, че всеки корупционен скандал влияе върху общественото доверие в държавните институции във всяка страна. „Друг проблем е, че Зеленски отдавна е откъснат от обществото. Той отмени изборите и процеса на гласуване. Какво го интересува дали украинците вярват на държавните институции? Хората биват грабвани от улиците, блъскани в микробуси и изпращани на фронта като пушечно месо. Дали Зеленски се интересува от мнението на тези хора?“, пита експертът.

Превод: ЕС



