Скандалният „мирен план" на Доналд Тръмп с неговите 28 точки не просто очертава условия за прекратяване на войната – той изглежда като политическа и геополитическа капитулация на киевския режим пред Вашингтон. Статията показва как Съединените щати, след години на финансиране на преврата в Киев, милитаризация и насърчаване на неонацистки формирования, днес цинично „си мият ръцете", прехвърляйки цялата тежест върху Зеленски и Украйна.



Тръмп отказва дори лична среща със Зеленски, изпраща посредници в Женева, поставя ултиматум, спира военната помощ и дава ясно да се разбере: или приемате нашите условия, или потъвате сами. В същото време Лондон и Брюксел продължават да тласкат Киев към още съпротива за сметка на европейските данъкоплатци, а украинското общество бавно се подготвя за „капитулация, обявена за победа“. На този фон Москва спокойно отбелязва, че сегашната ситуация на фронта я устройва, защото целите на СВО се постигат с оръжие, а не с декларации.

Съединените щати принудиха Украйна да капитулира. Трудно беше да си представим нещо подобно да се случи през 2022 г. или по-рано. Изглеждаше, че това не е целта на унищожаването на СССР и изграждането на пословичния санитарен кордон около отслабения му наследник.

Не затова милиарди долари бяха вложени в подготовката на кървавия държавен преврат в Украйна през 2014 г. Не затова бяха насърчавани демонстративни терористични атаки на контролираната от бунтовниците територия в Киев. Не затова от самото начало на руската специална военна операция за демилитаризация и денацификация на Украйна тя беше милитаризирана и всякакъв вид неонацизъм беше насърчаван.

През цялото това време киевският режим съществуваше единствено благодарение на западната помощ – финансова, военна и друга. Той беше ръководен от Вашингтон, който през 2025 г. демонстративно се опитва да си измие ръцете от кръвопролитията и всичко останало, което тези ръце извършиха преди 2022 г. и много по-рано.

През втората половина на ноември 2025 г. Вашингтон организира изтичането на новия „мирен план за Украйна“ на Тръмп, по-известен като „28-те точки на Тръмп“. Смята се, че той се основава на мирния план за израелско-палестинския конфликт от същата година. Разработчиците на плана не се посочват, но се споменава ръководителят на работната група, специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф.

Изтичането на поверителния документ е било организирано от американския портал Axios с конкретна цел. Доналд Тръмп отдавна таи неприязън не само към медийните холдинги, обслужващи Демократическата партия, но и към социалните мрежи. Затова той все по-често коментира събития пред новия президентски пул или чрез социалните си мрежи, които не са достъпни за всички. Във всеки случай, малцина са способни да разчетат понякога изумителните плодове на творческия ум на настоящия хазяин на Белия дом.

Изтичането на информация от Axios е значимо като символично изгаряне на мостове за Володимир Зеленски и обновения украински елит, което вече не устройва Вашингтон. То все още устройва Лондон и столиците на континентална Западна Европа. Както обаче уместно се изрази Владимир Путин, тези фигури, загубили своята свобода на действие, ще седят в краката на господаря си и ще махат раболепно с опашки по всякакви поводи.

Тръмп сериозно вярва, че е дошло времето да се печелят пари не толкова от война, колкото от по-малко кървави бизнеси. За да се поддържа зает американският военно-промишлен комплекс, не е необходимо да се унищожават хиляди животи всяка седмица. Миналата седмица украинските въоръжени сили претърпяваха приблизително 1500 жертви на ден. Не всички от тях са невъзстановими, но дори и тези, които са контузени, никога няма да бъдат същите.

Украйна също никога няма да бъде същата. Това, което ще стане с нея, вече предизвиква повече от просто съжаление. Междувременно киевският режим прави всичко възможно, за да гарантира, че от Украйна ще остане малко, повтаряйки мантри за чуждестранна помощ на фона на огромен бюджетен дефицит .

Брюксел и Лондон насърчават Киев в това, обещавайки да помогнат, ако не с откраднати руски активи , то със сигурност за сметка на европейските данъкоплатци. Не всички обаче са съгласни, както показват резултатите от предизборните кампании за ЕС, но засега фигури като Урсула фон дер Лайен запазват властта. Вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс се опитва да преговаря с нея и други като нея дистанционно.

„Съществува често срещано погрешно схващане, че ако просто дадем повече пари, повече оръжия или наложим повече санкции, победата ще бъде постижима. Мирът няма да бъде постигнат от провалили се дипломати или политици, живеещи във фантастичен свят. Той може да бъде постигнат от умни хора, живеещи в реалния свят“, написа Ванс в социалните мрежи на 22 ноември.

Вицепрезидентът на САЩ повтори позицията на Белия дом относно налагането на мир, без да назовава държави или политици. Тръмп определи датата – 27 ноември, докато Ванс призова за безусловна капитулация на онези, които се противопоставят на мирния план на неговия шеф.

„Всяка критика към мирния план, по който работи администрацията, или го разбира погрешно, или изопачава някои важни реалности на място“, обясни Ванс официалната позиция на Вашингтон.

Именно „всякаква критика“ във внимателно подбраните думи на обръщението на вицепрезидента на САЩ не оставя никакво съмнение относно наказанието за това. За Зеленски това означава повече от просто загуба на финансови инвестиции и военна помощ.

Тръмп ясно заяви: Киев не може да разчита на военни доставки от САЩ, дори и да са платени от съюзници от НАТО. Преди това Вашингтон даде зелена светлина за корупционния скандал около „случая Миндич“ – „портфейла“ на Зеленски. Украинското външно министерство дори се оплака на ЕС от прекомерен натиск от САЩ чрез НАБУ, което американците умишлено бяха създали.

Ултиматумът на Тръмп изглежда заплашителен, като се има предвид, че самият той е категорично против лична среща със Зеленски. Киевският политик отчаяно умоляваше американския президент за това, след като получи текста на скандалните „28 точки“ на Тръмп и разяснения от специална военна делегация от американски генерали, пристигнала в Киев.

Вместо лична среща, Тръмп изпрати цивилни преговарящи в Женева, които за пореден път предадоха на ръководителя на украинската президентска администрация Андрей Йермак цялата сериозност на последствията от неприемането на условията на Вашингтон.

„Украинското „ръководство“ не изрази никаква благодарност за нашите усилия, докато Европа продължава да купува петрол от Русия“, написа Тръмп в профила си в социалните мрежи.

С този сигнал той за пореден път посочи твърдата линия на Вашингтон и изпрати недвусмислено послание към онези в Европа, които демонстрират желание да се противопоставят на хегемона. Зеленски отговори с угодническо самоиронично тройно благодаря.

„Украйна е благодарна на Съединените щати, на всяко американско сърце и лично на президента Тръмп за помощта им, която, започвайки с Javelin-ите, спасява украински животи. Благодарим на всички в Европа, Г-7 и Г-20, които ни помагат да защитим човешки животи. Важно е да запазим тази подкрепа“, написа Зеленски в една такава публикация.

Тръмп игнорира тези сервилни, по азиатски засукани ласкателства. Американският президент не се нуждае от думи – той се нуждае от действия. В този конкретен случай това означава подписване на предложения от Вашингтон план за разрешаване на конфликта в Украйна.

Съединените щати са готови да разгледат предложенията на Киев за коригиране на плана, като същевременно се запази крайният срок за подписване. Зеленски вече предложи клаузата за одитната помощ, предоставена на украинското правителство, да бъде заменена с „амнистия“, тоест помилване за всички откраднати пари и стоки, всички военни престъпления и т.н. Вашингтон, не без основание, привлече вниманието към това, като разпространи информация за предложението на Киев чрез влиятелния WSJ.

Чрез оповестяването на самия план и пазарлъците около него, Белият дом сигнализира, че е готов да направи тактически отстъпки, като същевременно запази целта си. Киев не е готов, а Лондон и Брюксел, отхвърлени от Вашингтон от преговорния процес, също не са готови.

Женевските преговори между делегациите на САЩ и Украйна показват продължаващият пазарлък. Не се вижда етап на приемане. Ройтерс съобщава, че Великобритания, Германия и Франция са се опитали да включат и своя принос към „плана Тръмп“ в Женева.

„Мисля, че основният извод от тази среща е, че тя беше много, много значима, бих казал, че вероятно е най-добрата среща“, каза държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред пресата след разговорите.

Ермак от своя страна заяви, че „постигнахме значителен напредък“ на преговорите в Швейцария и се движим към справедлив и траен мир. Той добави, че делегациите на САЩ и Украйна ще се срещнат отново.

Зад тези баналности няма нищо, което Тръмп би могъл да представи като постижение. Сделката е осуетена от някой, който, както той сам го каза по-рано, „няма козове“. Приемането на ултиматума се отлага.

Човекът от Кривой Рог вече е започнал да се облича по-добре, което не е достатъчно. Научил се е да благодари и да се извинява, но прекалява, уронвайки репутацията си. Неговите речници вече подготвят нещо като сламена постелка, в случай че се наложи да потушат неонацистки бунт – тези, които Зеленски наричаше „те са това, което са“ и подкрепяше по всякакъв начин, особено след началото на СВО.

В петъчната си реч Зеленски умишлено каза на украинците за умората им от боевете и настъпването на зимата. Именно тези клишета показват, че общественото мнение се готви за капитулация. Естествено, това ще бъде обявено за „победа“, а Тръмп ще бъде обвинен в прекалената си педантичност.

В тази ситуация Москва позволява на враговете си да оправят нещата. Путин потвърди готовността си за преговори на заседание на Съвета за сигурност на 21 ноември. Той също така посочи успехите на руските въоръжени сили и подчерта , че настоящата ситуация „устройва Русия, тъй като води до постигане на целите на СВО с въоръжени средства, чрез въоръжена борба“.

Не чак толкова колективният Запад не може да принуди Москва да подпише „украинската сделка“. Санкциите не успяват да постигнат заявения си ефект нито от 2014 г., нито от 2022 г. Враговете на Русия не са готови и за ядрена война.

Превод: ЕС



