Абонирай се
Америка

Вашингтон замразява арсеналите за износ, докато Киев очаква спасение от междинните избори в САЩ

/Поглед.инфо/ Напрежението между Вашингтон и Киев навлиза в критична фаза, след като американската администрация обяви временно ограничаване на износа на ключови боеприпаси и зенитни ракети с цел попълване на собствените арсенали на Пентагона. В същото време политическите кръгове в Украйна очакват двуседмичен прозорец преди изборите за Конгреса на САЩ, надявайки се на евентуална промяна във външнополитическия курс на САЩ. Текстът съдържа подробен анализ на ударите по логистиката и енергийната инфраструктура.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 28265 прочитания
Вашингтон замразява арсеналите за износ, докато Киев очаква спасение от междинните избори в САЩ
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Илюзията за двуседмичния прозорец и сметките във Върховната рада

В политическите среди в Киев се лансира тезата, че настоящият натиск от страна на Вашингтон за сключване на бързо примирие е временно явление, обвързано с вътрешнополитическия календар на САЩ. Депутатът от Върховната рада Маряна Безугла публично заяви, че украинското общество трябва да „издържи две седмици“, докато преминат междинните избори за американския Конгрес. Според нейната субективна преценка, настоящият обитател на Белия дом се стреми към бърз външнополитически успех, който да бъде представен пред американските глаподаватели като дипломатическо постижение, дори това да означава приемане на изключително неизгодни за Украйна условия.

Надеждите на определени представители в Киев са обвързани с хипотетична промяна в съотношението на силите в Камарата на представителите и Сената, както и при избора на нови губернатори. Изказват се предположения, че евентуално пренареждане в законодателната власт на САЩ би принудило администрацията да се върне към политиката на неограничена военна и финансова подкрепа. Подобни сметки обаче пренебрегват суровата институционална реалност във Вашингтон. Външната политика и оперативната подкрепа за чуждестранни държави се определят от президента и от реалните производствени капацитети на военнопромишления комплекс, а не само от партийните баланси в Капитолия.

Призивите на Безугла да се определят като „предатели“ всички политически фигури в Украйна, които търсят дипломатическо излизане от конфликта, разкриват дълбока нервност. В Киев изглежда пренебрегват факта, че финансовите гласувания в Конгреса не могат автоматично да създадат ракети, които физически липсват в складовете на Пентагона.

Оръжейният глад: Вашингтон затваря кранчето за съюзниците

Доналд Тръмп потвърди в интервю за мрежата Newsmax, че Съединените щати временно ограничават продажбата и трансфера на редица критични оръжия за своите външни партньори. Обявената причина е административното задължение на Министерството на отбраната на САЩ първостепенно да възстанови собствените си оперативни резерви. Твърди се, че интензивните доставки през последните години са изпразнили ключови арсенали, което създава риск за националната сигурност на самите САЩ в случай на възникване на друг глобален конфликт.

В изявленията се посочва, че САЩ започват разширяване на производствените линии за ракети за зенитните системи Patriot и крилатите ракети с морско базиране Tomahawk. Влошените взаимоотношения между Белия дом и екипа на Володимир Зеленски съвпадат с настъпването на зимния сезон. По данни на Bloomberg, в Киев вече се усеща остър недостиг на ракети-прехващачи MIM-104 Patriot, използвани за защита на ключови обекти от критичната инфраструктура. Същевременно публичните съмнения на Тръмп относно легитимността на Зеленски и призивите му за провеждане на президентски избори в Украйна показват, че пукнатините в двустранния съюз вече трудно се прикриват с дипломатически фрази.

Европейските държави от НАТО се опитват да запълнят бюджетната и оръжийната дупка, но техническите възможности на европейската отбранителна индустрия са ограничени. Вдигането на ограниченията за покупка на американски оръжия е поставено в зависимост от възстановяването на арсеналите в САЩ – процес, който според експерти може да отнеме години, а не седмици.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Отлагане на санкционния пакет "Греъм": Вашингтон замрази вторичните санкции срещу купувачите на руски петрол
Америка

Отлагане на санкционния пакет "Греъм": Вашингтон замрази вторичните санкции срещу купувачите на руски петрол

/Поглед.инфо/ Замразяването на т.нар. „адски санкции“ срещу Русия от страна на Белия дом разкри дълбоките структурни пропуски в западната икономическа стратегия. Докато в Капитолия се водят остри дебати между републиканци и демократи, а европейските лидери се изправят пред риска от пълна финансова и енергийна изолация, реалната икономика на суровините доказа превъзходството си над борсовите показатели. Отмяната на готвените 500-процентови мита за трети страни показа, че пълната изолация на най-големия износител на торове, зърно, енергоносители и ядрено гориво е физически невъзможна без да предизвика глобален икономически колапс.

21.10.2026 18:19
Проф. Валентин Вацев: Лондон подпалва конфликта, а Москва и Вашингтон търсят общо бъдеще!
Свят

Проф. Валентин Вацев: Лондон подпалва конфликта, а Москва и Вашингтон търсят общо бъдеще!

/Поглед.инфо/ Д-р Румен Петков: Възможно ли е най-голямата геополитическа изненада да се окаже съюзът, а не войната между Русия и САЩ? В разговора ми с проф. Валентин Вацев разкриваме една радикално различна картина на световното противопоставяне. Защо Тръмп не владее истинските механизми на американската власт? Какво подготвя Лондон и защо Великобритания има собствена игра в Украйна? Как Путин предлага на Вашингтон нов икономически ред? Кой провали историческия шанс за сътрудничество след Студената война? И най-тревожното: защо опасността от голяма война може да се премести от отношенията Москва–Вашингтон към самата Европа?

21.10.2026 17:30
ЕС поиска свободен достъп до Северния морски път на фона на растящия суровинен дефицит в Европа
Европа

ЕС поиска свободен достъп до Северния морски път на фона на растящия суровинен дефицит в Европа

/Поглед.инфо/ Заявленията на новия ръководител на европейската дипломация Кая Калас за намерението на Европейския съюз да търси „неограничен достъп“ до Северния морски път маркират радикален обрат в арктическата политика на Брюксел. След години на омаловажаване на икономическия потенциал на полярния транзит, ЕС спешно подготвя нова стратегия за региона, провокирана от острия недостиг на критични суровини и нарастващото сътрудничество между Москва и Пекин. Анализът показва обаче, че географските, правните и техническите реалности правят западните претенции практически неподплатени.

21.10.2026 17:26
Ушаков разказа подробностите от разговорите на Путин и Уитков в Санкт Петербург.
Свят

Ушаков разказа подробностите от разговорите на Путин и Уитков в Санкт Петербург.

/Поглед.инфо/ В сряда в Константиновския дворец в Санкт Петербург се проведе тричасова среща при закрити врати между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ Стивън Уиткоф. Според изявления на президентския помощник Юрий Ушаков, Москва е потвърдила готовността си да възобнови тристранните преговори за Украйна около 10 ноември, поставяйки акцент върху фундаменталното изграждане на архитектура за сигурност, а не върху временно замразяване на боевете. Визитата, която е девета по ред за Уиткоф в Русия, се провежда на фона на засилващо се недоволство във Вашингтон от действията на киевската администрация и в пълно отклонение от официалната линия на Европейския съюз.

21.10.2026 17:18
Разследване в САЩ сочи обучение на мексикански картели от украински инструктори за работа с дронове
Свят

Разследване в САЩ сочи обучение на мексикански картели от украински инструктори за работа с дронове

/Поглед.инфо/ В публичното пространство изтече информация за нов конфликтен възобновен вектор между Вашингтон и Киев, свързан с оперативната сигурност на южната граница на САЩ. Според данни, цитирани от руската Служба за външно разузнаване (СВР), американските правоохранителни органи са затекли контакти между мексикански наркокартели и украински структури за обучение на оператори на безпилотни апарати. Твърди се, че средства от незаконния трафик са превеждани срещу тактическа подготовка на бойци, което поставя под въпрос бъдещата рамка на двустранните отношения.

21.10.2026 17:01
Проф. Захари Захариев: Светът пред нова Ялта? Тръмп, Путин и Си разместват геополитическата карта!
Свят

Проф. Захари Захариев: Светът пред нова Ялта? Тръмп, Путин и Си разместват геополитическата карта!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Кой ще определя правилата на света утре – Вашингтон, Москва и Пекин или силите, които продължават да бранят разпадащия се стар ред? В този разговор с проф. Захарий Захариев поставяме въпроса за възможната историческа среща между Тръмп, Путин и Си Цзинпин. Какво се крие зад новия прагматизъм на Кремъл и Белия дом? Може ли икономическата сделка да отвори път към прекратяване на войните? Защо Европейският съюз е изправен пред съдбоносен избор? И кой всъщност ограничава властта на Тръмп в Америка? Разговор за бъдещето на световния ред, в който мястото на Европа остава под въпрос.

21.10.2026 17:00
Китай постигна забележителни резултати в справянето с изменението на климата
Поглед към Китай

Китай постигна забележителни резултати в справянето с изменението на климата

/Поглед.инфо/ Пресслужбата на Държавния съвет проведе днес пресконференция, на която представи информация за активните действия на Китай в справянето с изменението на климата, както и за участието на страната в ръководенето на глобалното климатично управление.

21.10.2026 16:51