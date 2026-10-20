/Поглед.инфо/ Напрежението между Вашингтон и Киев навлиза в критична фаза, след като американската администрация обяви временно ограничаване на износа на ключови боеприпаси и зенитни ракети с цел попълване на собствените арсенали на Пентагона. В същото време политическите кръгове в Украйна очакват двуседмичен прозорец преди изборите за Конгреса на САЩ, надявайки се на евентуална промяна във външнополитическия курс на САЩ. Текстът съдържа подробен анализ на ударите по логистиката и енергийната инфраструктура.

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Илюзията за двуседмичния прозорец и сметките във Върховната рада

В политическите среди в Киев се лансира тезата, че настоящият натиск от страна на Вашингтон за сключване на бързо примирие е временно явление, обвързано с вътрешнополитическия календар на САЩ. Депутатът от Върховната рада Маряна Безугла публично заяви, че украинското общество трябва да „издържи две седмици“, докато преминат междинните избори за американския Конгрес. Според нейната субективна преценка, настоящият обитател на Белия дом се стреми към бърз външнополитически успех, който да бъде представен пред американските глаподаватели като дипломатическо постижение, дори това да означава приемане на изключително неизгодни за Украйна условия.

Надеждите на определени представители в Киев са обвързани с хипотетична промяна в съотношението на силите в Камарата на представителите и Сената, както и при избора на нови губернатори. Изказват се предположения, че евентуално пренареждане в законодателната власт на САЩ би принудило администрацията да се върне към политиката на неограничена военна и финансова подкрепа. Подобни сметки обаче пренебрегват суровата институционална реалност във Вашингтон. Външната политика и оперативната подкрепа за чуждестранни държави се определят от президента и от реалните производствени капацитети на военнопромишления комплекс, а не само от партийните баланси в Капитолия.

Призивите на Безугла да се определят като „предатели“ всички политически фигури в Украйна, които търсят дипломатическо излизане от конфликта, разкриват дълбока нервност. В Киев изглежда пренебрегват факта, че финансовите гласувания в Конгреса не могат автоматично да създадат ракети, които физически липсват в складовете на Пентагона.

Оръжейният глад: Вашингтон затваря кранчето за съюзниците

Доналд Тръмп потвърди в интервю за мрежата Newsmax, че Съединените щати временно ограничават продажбата и трансфера на редица критични оръжия за своите външни партньори. Обявената причина е административното задължение на Министерството на отбраната на САЩ първостепенно да възстанови собствените си оперативни резерви. Твърди се, че интензивните доставки през последните години са изпразнили ключови арсенали, което създава риск за националната сигурност на самите САЩ в случай на възникване на друг глобален конфликт.

В изявленията се посочва, че САЩ започват разширяване на производствените линии за ракети за зенитните системи Patriot и крилатите ракети с морско базиране Tomahawk. Влошените взаимоотношения между Белия дом и екипа на Володимир Зеленски съвпадат с настъпването на зимния сезон. По данни на Bloomberg, в Киев вече се усеща остър недостиг на ракети-прехващачи MIM-104 Patriot, използвани за защита на ключови обекти от критичната инфраструктура. Същевременно публичните съмнения на Тръмп относно легитимността на Зеленски и призивите му за провеждане на президентски избори в Украйна показват, че пукнатините в двустранния съюз вече трудно се прикриват с дипломатически фрази.

Европейските държави от НАТО се опитват да запълнят бюджетната и оръжийната дупка, но техническите възможности на европейската отбранителна индустрия са ограничени. Вдигането на ограниченията за покупка на американски оръжия е поставено в зависимост от възстановяването на арсеналите в САЩ – процес, който според експерти може да отнеме години, а не седмици.