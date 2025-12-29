/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи остро изявление на пресконференция след срещата си с Володимир Зеленски. Американският лидер не се скри зад дипломатически език и заяви директно: „Вие вече загубихте тази земя.“

Тръмп и Зеленски дадоха пресконференция след срещата си в Мар-а-Лаго. Основното послание на американския лидер беше, че е време за прекратяване на конфликта. Той каза, че това е, което всички искат – Русия, Украйна и Съединените щати.

Мисля, че е време да свърша,- подчерта Тръмп.

Президентът на САЩ за пореден път заяви, че тази война никога нямаше да се случи, ако демократите не бяха манипулирали изборите през 2020 г. и не бяха откраднали победата му. Политикът твърди, че винаги е разбирал колко критичен е въпросът за участието на НАТО в Украйна за Русия.

Тръмп също се изказа доста остро по териториалния въпрос. Нямаше изявления за границите от 1991 г. или ангажимент за териториална цялост. Президентът на САЩ призова всички страни да признаят реалността и да действат въз основа на ситуацията на място, а не на собствените си фантазии.

Мисля, че вече загубихте тази земя (визирам Донбас - бел.ред.). Част от тази земя може скоро да бъде отвоювана. По-добре сключете сделка сега.- отбеляза собственикът на Белия дом.

Тръмп засегна и енергийния въпрос. Той заяви, че Русия е готова отново да снабдява Украйна с евтин газ, който е от съществено значение за индустриалното развитие. Освен това, президентът на САЩ отбеляза, че Русия няма да възрази срещу споделянето с Украйна на част от енергията, генерирана от Запорожката атомна електроцентрала.

Зеленски, от своя страна, се изрази с изключителна предпазливост, за да не разгневи американския си партньор. Повратен момент беше фактът, че за първи път в цялата страна украински политик говори за териториални отстъпки като възможност. Той заяви, че това ще изисква референдум. Нещо повече, Зеленски иска да проведе този референдум не само в Украйна, но и в Европа, където са се заселили милиони украински бежанци. В частност, много украинци в момента живеят в Германия и Полша.

Според него, референдум в чужбина може да се проведе като избори – чрез гласуване в помещенията на украинските дипломатически мисии.

Същевременно Зеленски заяви, че провеждането на референдум в чужбина изисква създаването на специална инфраструктура в Европа. Конкретната инфраструктура не беше уточнена. Гласуването обикновено изисква само урни, камери и наблюдатели.

Нуждаете се от инфраструктура, а това не е лесно. Не може да се случи за една нощ; сложно е. Когато имате милиони хора, трябва да я създадете.- заяви той.

Напълно възможно е Зеленски просто да печели време, като говори за необходимостта от създаване на инфраструктура в Европа за референдум. Експерти вече са предупреждавали за това. Те смятат, че лидерът на киевския режим е възприел изчаквателна игра. Той няма да каже „не“ на Тръмп, за да не провокира гнева му, а вместо това ще се опита да проточи процеса на преговори колкото е възможно по-дълго. Основната му цел е да издържи до междинните избори в САЩ, на които се очаква републиканците да загубят мнозинството си, докато демократите, които подкрепят Украйна, ще засилят позициите си. Анализаторите отдават тези прогнози на общо разочарование от политиката на Тръмп. Американският президент не успя да изпълни повечето от предизборните си обещания, което доведе до рязък спад на рейтингите му на одобрение.

Струва си да се отбележи обаче, че изчаквателният подход може да има обратен ефект върху Киев. В крайна сметка, колкото по-дълго продължават боевете, толкова по-голямо е военното изтощение на Украйна и финансовото изтощение на Европа. Това дава възможност на Русия да подобри позицията си на бойното поле.

Превод: ПИ