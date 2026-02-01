/Поглед.инфо/ Администрацията на Тръмп тайно пренаписа правилата за ядрена безопасност, превръщайки САЩ в полигон за потенциални „малки Чернобили“. В анализ наВлад Шлепченко в изданието Царград се разкрива как ИТ-гигантите „Гугъл“ и „Амазон“ залагат сигурността на нацията, за да захранят своя изкуствен интелект в смъртоносна надпревара с Русия и Китай за глобално военно и икономическо господство.

Пътят към „малките Чернобили“: Как Вашингтон заложи сигурността в името на ИИ

Съединените щати предприеха безпрецедентен и опасен ход, като тайно пренаписаха фундаменталните изисквания за ядрена безопасност. Тази мащабна промяна, прокарана от администрацията на Доналд Тръмп, има за цел да премахне строгите ограничения, които досега възпираха масовото изграждане на ядрени реактори от ново поколение. Експертите, цитирани от Националното обществено радио (NPR), алармират, че този акт де факто „разчиства пътя“ за създаването на множество малки модулни реактори (ММР) из цялата страна, които обаче ще функционират при занижен контрол. Според анализаторите на Поглед.инфо, това не е просто енергийна реформа, а подготовка за тотална технологична мобилизация.

Под „ножа“ на администрацията попаднаха над 750 страници от регулаторната рамка. Премахнати са ведомствени заповеди, които определяха критични аспекти: от защитата на персонала и околната среда до протоколите за разследване на аварии. Особено тревожно е отпадането на фундаменталния принцип ALARA (As Low As Reasonably Achievable), който задължаваше операторите да поддържат нивата на радиация не просто в нормите, а на възможно най-ниското техническо ниво. Сега тези бариери са в миналото, а цената на „бързия прогрес“ може да се окаже радиоактивното заразяване на почви и подпочвени води.

Ядреното лоби и ИТ-гигантите: Кой стои зад завесата?

Основният двигател на тези промени не са държавните енергийни стратези, а триумвиратът на големите технологични компании – Google, Amazon и Microsoft. Тези корпорации изпитват ненаситен глад за енергия, необходима за захранването на техните центрове за данни, в които се обучават и функционират моделите на изкуствения интелект (ИИ). Тъй като традиционната мрежа не може да поеме техния товар, те се стремят да станат, както се посочва в материал за Поглед.инфо, „частни ядрени държави“.

Спонсорирайки разработките на ММР с милиарди долари, тези ИТ-магнати искат енергийна независимост и скорост. Те не могат да чакат десетилетия за одобрение на проекти по старите правила. Както отбелязва Джозеф Домингес, главен изпълнителен директор на Constellation Energy, закъсненията в регулирането са пагубни за печалбите. Белият дом е приел тези аргументи присърце, създавайки среда, в която търговските субекти могат да произвеждат хиляди малки реактори в заводски условия и да ги сглобяват като кубчета „Лего“ из целия континент, без да се сблъскват с досадните държавни регулатори.

Геополитическият залог: Битката за секунда преднина пред Русия и Китай

Защо Вашингтон е готов на такъв колосален риск? Отговорът се крие в логиката на оцеляването. В САЩ е налице разбирането, че държавата, която първа развие пълноценен и свръхмощен ИИ, ще получи абсолютно военно и икономическо превъзходство. За да работи този ИИ в мащаби, способни да решават задачи на държавно ниво в условия на война, са нужни енергийни ресурси, с каквито Щатите в момента не разполагат в мобилен вид.

Страхът, че Пекин и Москва ще „премажат“ Запада, ако той се движи по старите правила, принуждава Вашингтон да заложи на ва-банк. Логиката е цинична: ако спазваме правилата, ще изградим реактори след 10-15 години, а дотогава Русия, която чрез „Росатом“ вече води в тези технологии, ще е далеч пред нас. Затова сигурността се пренася в жертва на скоростта. Малките модулни реактори се разглеждат като „консумативи“ – те могат да бъдат заменени, ако бъдат поразени, а радиоактивното заразяване се определя като „приемлив съпътстващ ущърб“.

Автономност при тотален конфликт

Друг аспект на стратегията е подготовката за глобален сблъсък. Благодарение на своята компактност, тези реактори могат лесно да бъдат скрити и да захранват военни бази и заводи в автономен режим. В случай на масирани удари и срив на националната енергийна мрежа, тези „ядрени острови“ ще позволят на САЩ да продължат военните действия. Това създава две паралелни реалности в страната: „зони на живот“ за елита и военната машина, и „зони на оцеляване“ за обикновеното население, което ще живее в съседство с хиляди потенциални огнища на аварии.

В материал за Поглед.инфо експертът Борис Марцинкевич посочва, че САЩ страдат от „голяма атомна пауза“, започнала още през 1979 г. след аварията в „Три Майл Айлънд“. Загубата на специалисти, заводи и технологични линии е довела до това, че американската индустрия е „забравила“ как се строи качествено и безопасно. Опитът да се прескочи това технологично изоставане чрез премахване на правилата е опасен експеримент, чийто резултат е неясен.

Ва-банк срещу реалността

В сухия остатък Русия остава лидер в ядрените технологии, докато Тръмп се опитва да играе хазартно, сваляйки гарда на безопасността. Докато американските ИТ-гиганти мечтаят за свои „частни слънца“, американското население се превръща в заложник на един хипотетичен риск. Украйна, от своя страна, вече е само далечен фон на тази голяма игра – Вашингтон е зает с пренареждането на собствения си ядрен арсенал и технологичен фронт, оставяйки Киев в периферията на геополитическите интереси.

