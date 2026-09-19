Законопроектът „Греъм“ от 2026 г. превръща вторичните санкции срещу руския петрол в президентски инструмент

/Поглед.инфо/ Анализът на приетия от Конгреса на САЩ проект на Линдзи Греъм за санкции срещу Русия и Иран показва сериозни разминавания между публичната реторика и реалното приложение на закона. Твърди се, че въпреки предвидените крайни мерки – като мита до 500% върху руски стоки и тарифи до 100% за държави, купуващи руски енергоносители – правният текст съдържа ключови вратички. Чрез клаузи за „национален интерес“ Белият дом запазва пълна дискреция. Мерките крият риск от пазарни сътресения и инфлация в САЩ преди изборите.

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Правната анатомия на законопроекта „Греъм“: Текст, клаузи и скрити вратички

Нормативната рамка на приетия от Капитолия „Закон на Линдзи О. Греъм за санкциониране на Русия и Иран от 2026 г.“ на първо четене изглежда като опит за пълна икономическа изолация. Текстът задължава изпълнителната власт във Вашингтон да въведе мита в размер до 500% върху всички стоки с произход от Руската федерация, влизащи директно на американска територия. Паралелно с това се регламентират наказателни мита от 100% спрямо държави, които продължават да купуват суров петрол, втечнен природен газ (LNG) и тръбопроводен газ от руски доставчици. Под прицел попадат петте най-големи купувача, сред които Китай, Индия, Република Турция и страни членки на Европейския съюз.

Законопроектът разширява обхвата на първичните и вторичните ограничения, контролирани от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. Мерките насочват директен натиск към проекти за втечнен газ в Арктическия регион, специализирани плавателни съдове за офшорно претоварване тип ship-to-ship, банкови институции като Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, както и транспортни оператори, свързани с танкерния „сянка флот“.

При детайлен правен преглед на документа обаче се открива ключова процедурна вратичка, разположена в секцията за изключения. Текстът регламентира, че президентът на САЩ разполага с правото да спира прилагането на всяко отделно ограничение, тарифа или персонална санкция. За задействането на тази опция Белият дом не се нуждае от одобрението на законодателната власт; от него се изисква единствено да внесе в Конгреса писмено удостоверение (certification), деклариращо, че отмяната е в „национален интерес на Съединените щати“, съпроводено от кратък обяснителен доклад.

Това означава, че Конгресът губи възможността за пряко блокиране на президентските решения, освен ако не събере квалифицирано мнозинство от две трети за преодоляване на евентуално президентско вето – сценарий, който остава трудно постижим в настоящата конюнктура.

Институционалният конфликт между Капитолия и Белия дом за контрола върху търговската политика

Законодателната инициатива на Линдзи Греъм се появява в момент на изострено съперничество между законодателната и изпълнителната власт във Вашингтон относно правото да се дефинира външнотърговската стратегия. За разлика от предишни санкционни пакети – като Закона за противодействие на противниците на Америка чрез санкции (CAATSA) от 2017 г., който твърдо върза ръцете на тогавашната администрация – новият документ от 2026 г. парадоксално предоставя на президента мащабен лост за субективни преценки.

Според наблюдатели от американски аналитични центрове, първоначалното намерение на русофобското крило в Конгреса е било да ограничи тарифния маневрен капацитет на Белия дом. Резултатът обаче се оказва противоположен: в ръцете на президента се концентрира механизъм, чрез който той може избирателно да заплашва отделни държави с 100-процентови мита или да ги освобождава от тях срещу отстъпки в други сфери.

Президентската администрация вече потвърди намерението си да подпише документа, наясно, че съдържащите се в него клаузи за „национален интерес“ превръщат задължителния характер на санкциите в незадължителна препоръка. Белият дом придобива правото да извършва преглед на списъка с държави-нарушители на всеки 180 дни, което създава перманентен статус на правна и търговска нестабилност за международните пазари, без автоматично да задейства реални наказания.