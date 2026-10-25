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Америка

Защо Вашингтон спря вторичните санкции срещу основните вносители на руски въглеводороди

/Поглед.инфо/ Решението на Доналд Тръмп да спре прилагането на широкообхватния пакет от санкции срещу Русия и нейните основни търговски партньори, планиран първоначално за влизане в сила на 18 октомври, разкри сериозни пукнатини във законодателната машина на Вашингтон. Чрез отлагане на 500-процентовите тарифи за руски стоки и 100-процентовите налози за страни, купуващи руски петрол, Белият дом се опитва да спечели време преди ключови бюджетни гласувания за 350 милиарда долара. Анализаторите посочват, че законодателният текст е претърпял съществена промяна, превръщайки се от механизъм за пълна икономическа блокада в инструмент за разширяване на личното влияние на американския президент пред предстоящата среща на Г-20 в Маями.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 10897 прочитания
Защо Вашингтон спря вторичните санкции срещу основните вносители на руски въглеводороди
ИИ генерирана
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Замразяването от 18 октомври: Административният маневър на Белия дом

Паузата, обявена от Белия дом по отношение на т.нар. „адски“ санкции срещу Руската федерация, не представлява промяна в стратегическия курс на САЩ, а по-скоро административно коригиране на графика. Според съобщения от Капитолия, става дума за законодателен пакет, който предвиждаше драстични мерки — налагане на тарифи до 500% върху директния внос на руски стоки и въвеждане на 100-процентови наказателни мита за онези пет държави, които се явяват най-големи купувачи на руски петрол и природен газ.

Държавният секретар Марко Рубио официално потвърди, че прилагането на нормативния акт се замразява за период от 60 дни. По думите на представители на администрацията, това ще прехвърли евентуалното му активиране за декември — момент, който съвпада с две ключови събития: приключването на междинните процедури в Конгреса и насрочената среща на върха на Г-20 в Маями, за която американският президент отправи покана към руския си колега Владимир Путин.

Анализатори отбелязват, че официалното обяснение от страна на Тръмп се основава на „националните интереси на САЩ“. Твърди се обаче, че зад тази правна формула стоят сложни изчисления относно стабилността на световните енергийни пазари и логистиката на доставките на суров петрол за Азия и Европа.

Бюджетният рекет в Капитолия: 350 милиарда долара срещу външнополитически отстъпки

Главният изследовател в Института за САЩ и Канада Владимир Василиев посочва в ефира на Царград, че решението на Тръмп е пряко свързано с вътрешнопартийните борби в Републиканската партия. В Капитолия предстои разглеждането на изключително важен финансов пакет — допълнителни 350 милиарда долара за военния бюджет, както и редица законопроекти от вътрешнополитическия дневен ред на администрацията, които трябва да преминат през Конгреса преди конституирането на новия, 120-и състав на законодателния орган.

Според Василиев, група ястреби сред републиканските конгресмени е поставила ултиматум на президента: ако натискът върху Москва бъде отслабен за сметка на двустранни сделки, гласовете за военния бюджет и ключовите вътрешни реформи няма да бъдат осигурени. Твърди се, че тази вътрешна опозиция в самата Републиканска партия нараства, а критиците на Белия дом започват все по-открито да изразяват публично недоволство.

В тази ситуация отлагането на санкциите за 60 дни се превръща в тактически ход за печелене на време, който обаче носи висока политическа цена. Василиев определя стъпката като „подарък за демократите“, тъй като тя им осигурява удобен повод за обвинения в отстъпчивост спрямо Кремъл, докато самият Тръмп се опитва да балансира между исканията на собствените си съпартиици и нуждите на икономиката.

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