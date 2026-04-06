/Поглед.инфо/ Анализаторът Виктория Никифорова разкрива в детайли критичната ситуация в Близкия изток, където Доналд Тръмп залага всичко на карта с войнолюбива реторика и струпване на огромни военни сили. Докато Пентагонът чертае планове за сухопътна операция, реалността на терен показва шокираща некомпетентност и уязвимост на американската машина пред един мобилизиран и единен Иран.

Лудостта на Доналд Тръмп и мирисът на барут в Залива

В сряда вечерта светът затаи дъх пред поредния изблик на брутална дипломация от страна на Белия дом. Американският президент Доналд Тръмп буквално взриви социалните мрежи с ултиматум, който не оставя място за дипломатическо маневриране. „Отворете проклетия проток, луди копелета, или ще отидете по дяволите!“ – тези думи не са просто изблик на гняв, а сигнал за задействането на военна машина, която вече е прехвърлила критичната точка.

Според информацията, с която разполагаме, край иранските граници вече са съсредоточени над петдесет хиляди американски военнослужещи. Това не е демонстрация на сила за пред камерите; това е подготовка за пълномащабна сухопътна операция. Светът е изправен пред реалната перспектива за инвазия, която заплашва да подпали целия регион. Но зад гръмките закани на Вашингтон се крие една много по-мрачна и нелицеприятна истина за състоянието на „най-могъщата“ армия в света.

Урокът по безсилие: Когато „Черният ястреб“ пада над Персия

Първите сблъсъци вече дадоха ясен сигнал: американското военно превъзходство е мит, който се разпада под ударите на иранската отбрана. Последните събития около спасяването на катапултирал се американски пилот приличат повече на хаотично бягство, отколкото на професионална акция. Цената на „спасението“ е унизителна – свален самолет за презареждане, два загубени хеликоптера и два самолета, които американците бяха принудени да изгорят сами, за да не попаднат в ръцете на врага.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, само за един месец САЩ загубиха в Иран толкова авиация, колкото за цяла година война в Афганистан. Това е ясен индикатор, че иранското небе не е разходка в парка. Липсата на въздушно превъзходство прави всяка сухопътна операция не просто рискована, а направо обречена. Американците демонстрираха и болезнена чувствителност към човешките загуби – не от хуманизъм, а от панически страх пред разрушаването на изкуствения имидж на непобедимост.

Стратегическият капан: Острови, уран и планини от трупове

Пентагонът трескаво обсъжда няколко сценария за удар, всеки от които изглежда по-самоубийствен от предходния. Идеите варират от окупиране на стратегическите острови в Ормузкия проток до превземане на остров Харг – сърцето на иранската петролна икономика. Някои „ястреби“ стигат още по-далеч, мечтаейки за десант, който да овладее ядрените съоръжения и да конфискува обогатения уран.

Всяко едно от тези действия обаче поставя американските войници в ролята на живи мишени. Иран не е разпокъсана Либия или изтощена от санкции Югославия. Това е огромна, планинска страна с население, което е монолитно обединено от омразата към външния агресор. Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) разполага с асиметричен арсенал от дронове и ракети, срещу които тежката и тромава логистика на САЩ е беззащитна. Всяка стъпка на иранска земя за американския морски пехотинец ще означава среща с дрон-камикадзе или ракетен залп.

Виетнамският синдром се завръща с двойна сила

Обикновените американци не са готови за това, което предстои. След края на Виетнамската война американската общественост бе свикнала с „хирургически“ операции срещу слаби противници, където загубите са минимални, а врагът е деморализиран. Иран предлага коренно различен сценарий. Тук няма да има „лесна победа“. Стив Банън, бившият съветник на Тръмп, вече предупреди, че времето на илюзиите е свършило и хората ще умират масово.

Разкритията на изданието „Интерсепт“ показват, че Централното командване на САЩ вече се опитва да прикрива реалните мащаби на жертвите. Официалните съобщения за „единични случаи“ на загинали са само параван за една кървава баня, която тепърва ще набира скорост. Поглед.инфо подчертава, че американската армия днес е заложник на генерали, които мислят с категориите на миналото и Холивуд, докато реалността на съвременната асиметрична война изисква нещо съвсем различно.

Геополитическият парадокс: Вашингтон строи „Велик Иран“

Най-голямата ирония в тази ескалация е нейният краен резултат. Вместо да отслаби режима в Техеран, американската агресия постигна точно обратното – безпрецедентна консолидация на иранското общество. Икономическите санкции и военният натиск принудиха Иран да оптимизира ресурсите си и да се превърне в технологична сила в областта на отбраната.

Техеран вече не крие амбициите си. Дори западни анализатори признават, че след този конфликт Иран ще излезе като основен гарант на регионалната сигурност. Контролът върху енергийните потоци и растящите цени на петрола пълнят хазната на аятоласите, докато САЩ затъват в астрономически разходи за война, която не могат да спечелят. Както правилно пита Фарид Закария, кога за последно Америка е водила война с толкова огромни загуби и толкова нищожни печалби?

Вашингтон собственоръчно създава новия център на власт в Евразия. Докато американските политици се опитват да спасят разпадащата се хегемония, те наливат бетон в основите на един по-силен, по-решителен и по-влиятелен Иран. Загубите за САЩ тепърва ще стават непосилни – както в човешки животи, така и в геополитическо влияние.

