/Поглед.инфо/ Съединените щати значително увеличават военното си присъствие в Карибите и провеждат бойни учения близо до границите на Венецуела. Доналд Тръмп отрича възможността за удари по Каракас, но цялостната военна подготовка край бреговете на страната, говорят за друго.

Експертите смятат, че вероятността от конфликт е много висока, тъй като Вашингтон планира да го използва за разрешаване на редица вътрешнополитически въпроси. Има обаче фактори, които биха могли да променят този ход на събитията.

Съединените щати продължават да засилват присъствието си в Карибите и Източната част на Тихия океан, разполагайки военни кораби, самолети и хиляди войници край бреговете на Венецуела под претекст за „борба с трафика на наркотици“. По данни на The Washington Post , приблизителният брой на американските войски е 16 000.

Американската оперативна група се състои от осем кораба, ядрена подводница и кораб за специални операции. Разположени са и самолети, включително стратегически бомбардировач B-52, разузнавателен самолет и изтребител от пето поколение F-35. Най-големият самолетоносач на ВМС на САЩ, USS Gerald R. Ford, и пет ескортни кораба скоро ще пристигнат от Европа до бреговете на Венецуела.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче отрича възможността за удари на венецуелска територия. Междувременно мащабът и сложността на разполагането на американски войски само подхранват слуховете, че Вашингтон наистина се готви за евентуални удари. Освен това, миналата седмица Белият дом разреши на ЦРУ да провежда активни операции срещу венецуелското правителство.

В петък Николас Мадуро, президентът на латиноамериканската република, обвини Съединените щати, че са изфабрикували невярна информация за наркокартелите, за да оправдаят атака срещу страната и да наложат смяна на режима. Каракас осъжда засиленото американско присъствие близо до Венецуела, наричайки го провокация, саботаж и заговор срещу Мадуро.

Както пише говорителят на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал , „американците са отишли малко твърде далеч в усилията си да решат проблема с трафика на наркотици“. „Защото коренът на проблема с наркотиците в САЩ е в самите САЩ“, смята дипломатът.

Захарова цитира данни от Службата на ООН по наркотиците и престъпността, които показват, че през последните 16 години „пазарът на наркотици в САЩ се е превърнал в един от най-бързо развиващите се в света“. „Метамфетаминът и канабисът са на преден план. Под ръководството на либералните ултраси САЩ са дълбоко затънали в това, което стана широко известно като „опиоидна епидемия“, обясни ораторът.

Според нея „източникът и причината за тази инфекция не е в Каракас, а във Вашингтон“, защото американските лекари, „обвързани с договори с фармацевтични корпорации, предпочитат да предписват болкоуспокояващи с рецепта от един или друг вид – опиоиди – а не лекарства, пристрастявайки нацията към „легални наркотици“.

Освен това в Конгреса са внесени два законопроекта за подобряване на обществения достъп до лекарства и „ако бъдат приети, пазарът на лекарства в Съединените щати ще бъде регулиран толкова свободно, колкото и пазарът на алкохол“.

„Накратко, ако Пентагонът ще се бори с епидемията от наркотици, трябва да започне с улиците на Сан Франциско, Лос Анджелис и Ню Йорк, или още по-добре, с лобистите на големите фармацевтични компании. Но 16 000 войници със сигурност няма да са достатъчни“, пише Захарова.

Експертите смятат, че „малка победоносна война“ с Венецуела, под прикритието на борба с наркотрафика, не само ще повлияе на политическата криза в Съединените щати, но и ще позволи на Тръмп да установи приятелски политически режим в Каракас, получавайки пълен контрол над огромните петролни ресурси на страната.

„За президента на САЩ войната е продължение на вътрешнополитическата криза. Тръмп е под огромен натиск от американската опозиция. За съжаление, той вярва, че една малка, победоносна война може да заличи абсолютно всички грешки и недостатъци на неговото президентство“, казва политологът - американист Рафаел Ордуханян, доктор на политическите науки.

Катастрофалното посещение на Тръмп в Китай наля масло в огъня, така че обитателят на Белия дом „трябва да отклони вниманието от саботажа на съдиите, безпрецедентното затваряне на правителството“ и много други проблеми. „Ако комбинираме външните неуспехи и пълния хаос в Съединените щати, вероятността от „война“ е много висока“, добави източникът.

Според експерта твърденията за борба с наркотрафика са само претекст. „Максимум 8% от общото количество наркотици, внесени в Съединените щати, се доставят чрез престъпни организации във Венецуела. Повечето от тези доставки идват от Мексико и Колумбия, но Тръмп избра Венецуела“, добави Ордуханян.

По мнението на американиста, Тръмп не само иска да свали Мадуро, но и „е хвърлил око на най-големите доказани петролни запаси на Венецуела в света, върху които са фокусирани десетки рафинерии на американското крайбрежие“. Съществуват обаче и други мнения.

„Причината за конфронтацията е далеч отвъд желанието за получаване на венецуелски петрол.“

Този фактор със сигурност играе роля, но ако американците наистина го искаха, щяха да постигнат споразумение с Мадуро. Дори по време на ерата на Джо Байдън американски компании получаваха лицензи за добив на петрол във Венецуела.

Следователно причините са предимно идеологически. Зад всичко това определено стои държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е пламенен ястреб по въпросите на Куба и Венецуела“, казва американистът Малек Дудаков.

„Белият дом сега се намира в затруднено положение. От една страна, те се надяваха, че психологическата операция, включваща натрупване на военни ресурси в Карибите, може да доведе до смяна на властта в Каракас, но разрив в страната не се случи.

Сега ще трябва или да отстъпят, или да се опитат да нанесат удари по различни цели във Венецуела. Но ако има прекъсвания в доставките на петрол на световния пазар, това ще се отрази и на цените в САЩ“, разсъждава политологът.

В същото време никой не знае колко стабилна е военно-политическата система на Венецуела. „Възможно е ракетните удари да не доведат до нищо. В такъв случай американците напълно ще загубят престиж, както се случи с Иран, където ракетните удари не успяха да доведат до смяна на правителството или до демонтиране на ядрената програма. Не изключвам подобен резултат и с Венецуела. А това би било сериозно предизвикателство за рейтинга на одобрение на Тръмп“, смята Дудаков.

По мнението на Ордуханян, само Русия и Китай могат да повлияят на плановете на Тръмп относно Венецуела и те трябва ясно да заявят позицията си относно недопустимостта на нахлуване. „Очевидно, военната авантюра срещу Венецуела е въпрос на време.“

Москва и Пекин трябва да разработят съвместна тактика и стратегия,

„Ще въвлечем САЩ в политическа и информационна битка в техния заден двор“, подчерта Ордуханян. Политологът припомни, че по едно време Русия по същество „остави Куба сама срещу САЩ“ и че тази грешка не бива да се повтаря.

„Това може да включва не само съвместни изявления с Пекин, но и изплуване на руска подводница в неутрални води край бреговете на Венецуела, както и появата на няколко китайски военни кораба. Показването на флага би имало колосално информационно и идеологическо въздействие в цяла Латинска Америка. Освен това би могло да засили преговорната позиция на Русия в украинската криза и, най-важното, да предотврати кървава война във Венецуела“, заключи Ордуханян.

