/Поглед.инфо/ Анализаторът Петър Акопов разкрива шокиращите планове на американския елит за радикална реформа на световната архитектура за сигурност. Предложението на генерал Кийт Келог за замяна на НАТО с нов военен съюз, включващ Украйна, Германия и Полша, всъщност поставя кръст на европейската интеграция на Киев.

Вашингтон обръща гръб на „страхливците“ от НАТО

Настоящата ситуация в международните отношения подсказва, че Северноатлантическият алианс в сегашния си вид вече не удовлетворява амбициите на Вашингтон. Страните от блока се доказаха като „страхливци“ в очите на определени американски кръгове, които настояват за създаването на изцяло нова отбранителна структура. Тази идея не е просто хрумване, а разширяване на концепцията на Доналд Тръмп за евентуалното напускане на САЩ от НАТО. Тъй като юридическото излизане от алианса е тромав и дълъг процес, изискващ парламентарно одобрение, новата стратегия е по-хитра: САЩ да създадат нов съюз на мястото на стария, оставяйки досегашните си съюзници да „умрат от страх“ в изолация.

Генерал Кийт Келог, макар и без официална длъжност в момента, е ключова фигура в обкръжението на Тръмп и бивш негов пратеник за Украйна. В скорошно интервю той ясно очерта контурите на този нов „Глобален съюз“. Според него САЩ трябва да използват правото си на едногодишно предизвестие и да променят фундаментално отбранителната структура на Запада. Това означава отказ от класическия атлантизъм в полза на система, включваща Япония, Австралия и избрани европейски държави, които са „желаещи да влязат в конфликт“.

Тройният съюз в сърцето на Европа: Берлин, Варшава и Киев

Ядрото на тази нова американска стратегия в Европа се крепи на три държави: обновена Германия, амбициозна Полша и Украйна. Логиката на Келог е пределно ясна – тези страни са доказали своята надеждност и воля за противостояние. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този проект предвижда Украйна да бъде не просто буфер, а активен военен компонент в глобалната машина на САЩ.

Списъкът на „желаещите“ обаче оставя извън борда големи части от традиционна Европа. Франция е считана за твърде нагла и независима, Испания и Италия категорично отказват да участват в конфликти с Иран или Русия, а Турция преследва собствени интереси, които невинаги съвпадат с американските. Така новият съюз се очертава като тесен клуб от англосаксонски държави (Великобритания, Австралия, Канада) и източноевропейски проксита, които да служат като „котва“ на Америка на стария континент.

Смъртната присъда за Европейския съюз

Тук обаче възниква най-големият геополитически парадокс. Ако Германия и Полша изберат този нов военен пакт с Вашингтон, те автоматично поставят под въпрос бъдещето на Европейския съюз. Създаването на паралелна военна структура, доминирана от САЩ, директно торпилира френските идеи за „европейска стратегическа автономия“ и обща европейска армия.

За Берлин изборът е жесток: или да продължи проекта за европейска интеграция с Париж и Рим, или да стане военен васал на САЩ в пакет с Украйна. Вторият вариант означава, че сигурността в Европа ще бъде раздробена. САЩ ще гарантират мира само за своите преки партньори, оставяйки останалата част от Европа да се оправя сама. Анализът на Поглед.инфо показва, че подобен ход на практика ще означава разпад на ЕС в сегашния му вид, тъй като икономическата интеграция не може да съществува без единна рамка за сигурност.

Украйна между чука на Вашингтон и наковалнята на Москва

Най-голямата жертва в тази игра се оказва Киев. Генерал Келог, предлагайки Украйна за член на новия военен блок, всъщност затваря пътя ѝ към Европейския съюз. Русия, която досега проявяваше известна толерантност към икономическото присъединяване на Украйна към ЕС, вече променя позицията си. Причината е проста: ако ЕС се трансформира във военно-икономическо разклонение на новия американски съюз, той автоматично се превръща в директна военна заплаха.

Дмитрий Медведев вече предупреди, че пряката милитаризация на Европейския съюз „променя картината на света“. Времето на толерантност към влизането на съседите на Русия в подобни структури изтича. Така „прогресивните“ идеи на американските генерали постигат точно обратното на официално прокламираните цели – вместо сигурност за Украйна, те ѝ носят вечна война и изолация от европейските икономически процеси.

Геополитическата логика на неизбежния сблъсък

Планът на Келог разкрива и друга дълбока цел на Вашингтон – преориентиране към Тихия океан. Създавайки блок от Германия, Полша и Украйна, САЩ се надяват да „заключат“ Русия в постоянен конфликт в Европа, който да се управлява от местни проксита, докато основните американски ресурси се насочват срещу Китай.

Германските елити обаче се ужасяват от подобна перспектива. Те са програмирани да бъдат гаранти на Киев в рамките на съюз, който ги принуждава да воюват с Русия на украинска земя. Точно това, което Берлин се опитва да избегне от години, сега му се налага като „новата нормалност“. В крайна сметка, американското търсене на нови военни комбинации не води до мир, а до пълно разрушаване на досегашния ред, оставяйки Украйна в центъра на геополитическа буря без изход.

