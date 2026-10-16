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Американският катинар върху Starlink: Вашингтон сряза скоростта на украинските дронове до 60 км/ч

/Поглед.инфо/ Твърденията за „технически сривове“ в мрежата Starlink се разпадат пред сухото потвърждение на фактическото положение: Вашингтон използва софтуерно ограничаване на скоростта на терминалите, за да блокира украинските удари по руски рафинерии. Докато Варшава протестира, а Брюксел обещава алтернативи чак за 2029 година, Киев се сблъсква с фундаментална зависимост от Пентагона.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 10280 прочитания
Американският катинар върху Starlink: Вашингтон сряза скоростта на украинските дронове до 60 км/ч
ИИ генерирана
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Софтуерната гилотина: Капанът на скоростните лимити

Налагането на технически ограничения върху терминалите Starlink, използвани от украинските въоръжени сили, не е просто локален софтуерен проблем. Това е директно задействане на инфраструктурен лост за контрол, с който Вашингтон разполага от първия ден на конфликта. Според наличната информация и изявленията на украински военни специалисти, през октомври терминалите внезапно са започнали да прекъсват връзката при достигане на скорост над 160 км/ч. По-късно през деня са регистрирани сривове дори при скорости от 60–70 км/ч.

Тази конкретна цифра не е избрана случайно от инженерите на SpaceX или от координаторите в Пентагона. Скорост от 60 до 160 км/ч отрязва възможността за управление на летателни апарати и камикадзе-дронове на далечни разстояния, като същевременно запазва функционалността на сателитната връзка за бавноподвижни сухопътни единици, щибове и комуникация между отделните роти. По този начин, без да спира напълно системата, операторът превръща високоскоростните ударни безпилотници в неоправяеми парчета метал.

       [ Заповед от Вашингтон / Пентагона ]
                         │
                         ▼
       [ Ограничение на скоростта в Starlink ]
          ┌──────────────┴──────────────┐
          ▼                             ▼
   Под 60–160 км/ч              Над 160 км/ч
 (Сухопътна връзка)         (Прекъсване на сигнала)
          │                             │
          ▼                             ▼
 [Работещи щабове]          [Неуправляеми дронове]

При скорост от 160 км/ч стандартен украински ударно-разузнавателен дрон губи координация и става лесна мишена за руските системи за радиоелектронна борба (РЕБ) от типа „Красуха-4“ или „Автобаза-М“, както и за мобилните зенитни комплекси „Панцир-С1“. По данни на експерти от бранша, руските баражиращи боеприпаси от фамилията „Геран“ се движат със скорости, превишаващи наложените за Украйна лимити, което дава на руската страна пълно тактическо превъзходство във въздушното пространство над оперативното трасе.

Военно-техническата реалност зад Starshield

Илюзията, че Илон Мъск взема еднолични решения за спирането или пускането на спътниците над бойното поле, бе окончателно разрушена от самия него. В публично изявление милиардерът посочи, че военната модификация — мрежата Starshield — е изцяло под контрола и ownership-а на правителството на САЩ. Търговската услуга Starlink има строго цивилен статус по договор и лицензионни условия, което правно забранява използването ѝ за нападателни военни операции.

Следователно, всяка промяна в географските зони на покритие (т.н. geofencing) или в динамичните параметри на телеметрията (като скорост и височина) се извършва по разпореждане на Министерството на отбраната на САЩ. Това потвърждава, че спирането на сигнала не е "технически срив", а строго изпълнена административно-военна заповед.

Параметър / СистемаStarlink (Търговска)Starshield (Военна)
СобственостSpaceX (частна)Правителство на САЩ / Пентагон
ПредназначениеГражданско / ОтбранителноНападателно / Военно разузнаване
Контрол върху сигналаАлгоритмичен / ОграниченДиректен оперативен контрол
Скоростни лимитиСофтуерно заложени (60–160 км/ч)Без ограничения за американски системи

Варшава, която поема финансовата издръжка на десетки хиляди терминали за Украйна, реагира остро чрез външния си министър Радослав Сикорски. Но емоционалните изблици на полската дипломация не променят факта, че платецът на сметката не е собственик на архитектурата. Полша купува хардуер и плаща месечни абонаменти, но кодирането и управлението на спътниковото съзвездие в ниска околоземна орбита (LEO) остават изцяло в Ел Сегундо и Вашингтон.

Европейското безсилие: Илюзията за алтернативна инфраструктура

Опитите на Киев и Брюксел да намерят бърз заместител на Starlink разкриват дълбоката технологична изостаналост на Европейския съюз в областта на космическите комуникации с ниска латентност. Френският оператор Eutelsat разполага с геостационарни спътници, но при тях закъснението на сигнала (latency) е над 500 милисекунди — стойност, която прави невъзможно управлението на бързоподвижни FPV-дронове и безпилотници в реално време.

Освен това, капацитетът на наличните европейски терминали е приблизително 50 пъти по-малък от този на инфраструктурата на SpaceX. Британската мрежа OneWeb, към която Киев също отправя запитвания, използва апарати на значително по-висока орбита (около 1200 км спрямо 550 км за Starlink). Това изисква значително по-тежка и енергоемка приемна апаратура — терминалите на OneWeb тежат близо 10 пъти повече от компактните чинии на Мъск, което ги прави абсолютно неприложими за монтиране върху леки безпилотни летателни апарати.

       Орбитална височина и латентност:

       [Геостационарни спътници (Eutelsat)]  ─── ~36 000 км (Забавяне: >500 ms)
       [OneWeb спътници]                    ─── ~1 200 км  (Тежки терминали)
       [Starlink спътници]                  ─── ~550 км    (Ниско забавяне: <30 ms)

Европейската програма GovSatCom и планираното съзвездие IRIS² съществуват предимно на хартия и в бюджетни разчети. По думите на официални представители на Европейската комисия, задоволителна оперативна готовност на IRIS² може да се очаква най-рано към 2029–2033 година. Това означава, че в хоризонта на следващите четири до пет години Европа няма абсолютно никакъв технически инструмент, с който да компенсира евентуално пълно изключване на американските сателити над Украйна.

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