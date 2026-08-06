Американският сенат се оплете в собствените си санкционни мрежи срещу Москва

/Поглед.инфо/ Под претекст за паметта на Линдзи Греъм и спасяването на киевския режим, Конгресът на САЩ бе на крачка от това сам да даде на Доналд Тръмп абсолютната власт за безконтролни глобални тарифи. Анализът на текста показва, че юридическата уловка в новия санкционен пакет позволява 100-процентови мита срещу петорката най-големи купувачи на руски суровини. В Капитолия обаче осъзнаха, че вместо да притиснат Кремъл, дават на Белия дом законен лост да съсипе търговията с Пекин и Ню Делхи.

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Китайската уловка зад името на Линдзи Греъм

Текстът на така наречения закон „Греъм“ влиза в американското законодателно трасе с обичайния медиен шум. Всичко изглеждаше като добре режисирана процедура. Републиканците искаха да дадат почит на покойния си колега, а демократите — уплашени от вероятността Белият дом окончателно да затвори кранчето за Киев — бързаха да завържат ръцете на президента Тръмп с нови задължителни ограничения срещу Москва. Според публикацията във „Взгляд“, Сенатът дори удължи работата си през август по искане на администрацията, за да придвижи ключови назначения (като Тод Бланч за главен прокурор) и да гласува процедурно документа.

Само че консенсусът се срина внезапно. Твърди се, че сенаторът демократ Рафаел Уорнок лично е блокирал бързото преминаване на законопроекта. Причината? Не неочаквана симпатия към Москва, а сурова сметка. Документът съдържа клауза, която позволява на президента да налага до 100% тарифи върху вноса от страни, закупуващи руски петрол. В тази бройка автоматично влизат Китай и Индия. По оценка на американски икономически анализатори, това не е просто санкционен механизъм срещу руския енергиен износ — това е прецедент, който дава на администрацията във Вашингтон законно оръжие за глобална търговска война, без да иска разрешение от Конгреса.

Справка: Върховният съд, 2025 г. и провалът на митническия натиск

За да разберем защо конгресмените Брад Шнайдер и Дон Байер призоваха за блокиране на законопроекта още през юли, трябва да се върнем към събитията от 2025 година. Твърди се, че тогава първите опити на Тръмп да въведе едностранни мита срещу Пекин бяха спрени от Върховния съд на САЩ. Судът отсъди, че Белият дом е превишил конституционните си правомощия, блокирайки административното самоуправство в търговията.

Сега обаче, скрит зад флага на „подкрепата за Украйна“, новият закон на практика заобикаля това съдебно решение. Тук има нещо, което фундаментално не излиза в сметките на демократите. Опитаха се да блокират Тръмп да не предаде Киев, а накрая му връчиха законов лост да разруши търговията с Азия. Според коментатори от коалицията „Нови демократи“, американският потребител ще плаща сметката за тази тарифа, докато инфлацията в САЩ продължава да бъде чувствителна тема.

Законопроектът предвижда тарифи до 100% за първите 5 държави-купувачи на руски суров петрол.

Основна мишена на практика са Китайската народна република и Индия.

Механизмът елиминира необходимостта Белият дом да иска одобрение от Конгреса за всяка търговска санкция.

Рискът: пълно разрушаване на стратегическия диалог с Ню Делхи в рамките на формата QUAD.

Тази версия за „твърд отговор срещу Москва“ звучи добре на хартия, но числата и търговският баланс между Вашингтон и Пекин просто не я потвърждават.