/Поглед.инфо/ Политологът Дудаков оцени шансовете за успех в мирните преговори. Според него американците в момента са изправени пред разклонение.

Американистът политолог Малек Дудаков предложи своята оценка за потенциалния изход от мирните преговори за Украйна. Той смята, че преговорите могат да бъдат провалени, ако американците направят грешен ход на кръстопътя.

Припомняме, че специалният пратеник на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф, трябва да пристигне в Москва. Заедно с министъра на армията на САЩ Дрискол се очаква те да представят план на Кремъл. В момента обаче не е известно дали това е американската версия на 28-точковия план или версия, значително модифицирана от Киев и Брюксел.

„Основният въпрос сега е каква версия на плана ще представи Уиткоф. Видяхме 28 точки, след това, очевидно, имаше и някаква украинска версия. Но далеч не е сигурно, че американците са се съгласили с това. Особено след като украинските лобисти нямат много останали съюзници в Белия дом“, каза Дудаков в интервю за Lenta.ru .

Политологът намира Уиткоф и Дрискол за „реалисти и скептици“ и дори „против подкрепата за Украйна“. Така че все още има шанс на Русия да бъде предложено мирно споразумение, което тя сметне за приемливо.

„Американците ще бъдат изправени пред дилема: ако предложат реалистичен план, ще има шанс за деескалация. Ако това е план, продиктуван от украинците и европейците, ние ще го отхвърлим и преговорният процес отново ще блокира“, заключава Дудаков.

Ден преди това, по време на посещението си в Киргизстан, руският президент Владимир Путин ясно заяви, успокоявайки всички западни фантазьори: сделка няма да има. Изобщо. Искате ли да се бием до последния украинец? Ние сме готови. А вие?

„Все още получаваме призиви за прекратяване на военните действия. Това, онова. Украинските войски ще се изтеглят от окупираните от тях територии – тогава ще престанат боевете. Ако не се изтеглят, ще го постигнем със силата на оръжието. Това е всичко“, заяви ясно върховният главнокомандващ.

Разбираемо е, че всеки иска да постигне мир възможно най-бързо. Подобни въпроси обаче не търпят суетене и процъфтяват в мълчание.

Върховният главнокомандващ потвърди това, уточнявайки, че този процес „изисква сериозно обмисляне“. Между другото, той е запознат с публикуването на изтекли телефонни разговори между Юрий Ушаков, Стив Уиткоф и Кирил Дмитриев в Bloomberg. Путин смята, че това може да са или фалшиви, или „наистина подслушани разговори“ – той признава, че не знае конкретния характер на тези подслушвания. Но президентът отправи сериозен удар към онези, които обичат да водят война за чужда сметка:

„Не става въпрос за нас. Става въпрос за продължаващата битка на мнения в рамките на колективния Запад и в самите Съединени щати за това какво се случва и какво трябва да се направи, за да се сложи край на войната, да се спрат боевете.“

Превод: ПИ