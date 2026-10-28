Анализ на петролните пазари: Скокът на навлото до $140 за барел блокира азиатските рафинерии

/Поглед.инфо/ Декларациите на Вашингтон за пълно възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток се сблъскват с твърдата реалност на суровинните борси. Навлото за превоз на суров петрол от Персийския залив до Азия надхвърли $140 за барел, а фючърсите за 2027 г. гонят рекордните $90. Нарушените доставки на Втечнен природен газ и торове, съчетани с дефицит от 5 милиона барела дизел дневно в Запада, тласкат световната икономика към дълбока стагфлация, която военна сила няма да реши.

По публикации на Moon of Alabama. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Срутването на логистичните матрици и ценовият шок

Илюзията, че военната логистика може да замени пазарната сигурност, се спука на борсите в Лондон и Ню Йорк. Цената на фючърсите за суров петрол сорт Brent с доставка за декември се покачи с 1,6% до 111,30 долара за барел. Това представлява ръст от 13,7% спрямо миналия месец и най-високо ниво от 19 май насам. По-тревожният индикатор за корпоративните планиращи обаче не е днешният ден. Фючърсите за декември 2027 г. гонят $90 за барел. Търговците вече не калкулират конфликта около Ормузкия проток като временен инцидент — той се превърна в базисен параметър на световната търговия.

Цената на самия суров петрол е само половината от уравнението. Истинският паралич настъпи при транспортната компонента. Корабоплаването през критичните морски артерии е изправено пред разходи за навло, които надхвърлят стойността на самия товар.

Динамика на разходите за морски транспорт (VLCC танкери)

Преди кризата: $4 за барел (Персийски залив – Китай)

$4 за барел (Персийски залив – Китай) След ескалацията (Април - Юли): $11 - $17 за барел

$11 - $17 за барел След привидното примирие (Септември): $33 за барел

$33 за барел Текущи нива (Октомври): $140 за барел (Китай) / $145 за барел (Япония и Южна Корея)

Тези числа показват, че твърденията на Белия дом за „контролирана ситуация“ са лишени от покритие. В Оманския залив в момента престояват близо 15% от световния флот от 1000 супертанкера (Very Large Crude Carriers - VLCC). Те чакат претоварване „борд от борд“ (ship-to-ship) от малки съдове, опитващи се да промъкнат суровина през Ормуз. Това задържане изтегля капацитет от целия световен океан — цените на превоза от Бразилия за Китай и от Западна Африка за Индия също скачат пропорционално, защото кораби просто липсват.

Провалът на алтернативните маршрути

Опитите за заобикаляне на Ормузкия проток през сухопътна и тръбопроводна инфраструктура показаха физическите си ограничения. Терминалът Янбу на Червено море, захранван от саудитския тръбопровод „Изток-Запад“ (East-West Crude Oil Pipeline), трябваше да бъде спасителният вентил на Рияд. Разходите за транспорт от Янбу до Китай първоначално се държаха около $6–$7 на барел.

Ударите на йеменското движение „Ансар Аллах“ (хуситите) по Баб ел-Мандеб и бреговата инфраструктура промениха калкулацията. Навлото от Янбу скочи до $28 за барел, а общият превоз достигна $140. В резултат на това капацитетът на запечатване в Янбу спадна до 1,6–1,8 милиона барела на ден — почти наполовина спрямо нивата от март-юли. Саудитска Арабия бе принудена да върне по-голямата част от износните си потоци обратно към Персийския залив, където те отново попадат под прицела на иранския брегови контрол и ракетните бата опити.

Хронологията на военните действия от последните месеци показва ясно, че нито един сухопътен тръбопровод не може да компенсира пропускателната способност на проток, през който нормално преминават 20-21 милиона барела дневно (около 20% от световното потребление).