/Поглед.инфо/ Икономистът Михаил Хазин направи сензационен анализ на задкулисните преговори между Русия и САЩ в Абу Даби. Докато официалните канали запазват мълчание, експертът очерта рамките на потенциалното споразумение, което цели не просто спиране на огъня, а пълно преформатиране на сигурността. Разберете защо Киев е готов на всичко за пари и защо тази сделка може да се окаже "мъртвородена" само след месеци.

Новата архитектура на преговорите: Абу Даби като геополитически център

Стартът на работата на тристранната работна група в Абу Даби беляза нов етап в международните отношения след инаугурацията на Доналд Тръмп. Според икономиста Михаил Хазин, тези срещи не са просто протоколни, а представляват опит за намиране на изход от задънената улица, в която се намира глобалната сигурност. Въпреки оптимистичните изявления на Тръмп за „много добри варианти“, реалността на терен остава сложна и многопластова.

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание, че Москва влиза в тези преговори от позицията на силата, но с ясното съзнание, че всяко подписано споразумение с настоящата украинска администрация носи огромни рискове. Хазин подчертава, че основната цел на Русия не е временното примирие, което би позволило на Запада да превъоръжи Киев, а установяването на „устойчив мир“. Това означава създаване на такава политическа и военна конструкция, при която Украйна няма да може да бъде използвана като инструмент за последваща ескалация срещу руските интереси.

Капанът на "предишните грешки": Защо Москва не вярва на обещания

Ключовият риск, който Михаил Хазин идентифицира, е пълната недееспособност на украинската страна да изпълнява международни договори. В материал за Поглед.инфо се посочва, че историческият опит с Минските споразумения е научил Кремъл, че хартията не гарантира сигурност. Експертът обяснява, че макар преговорите да се водят за „мир“, самите условия в международната среда ще се променят толкова динамично, че Киев бързо ще се окаже в ситуация на невъзможност да спази договореното.

Това поставя Москва пред дилема: как да се договориш с субект, който не контролира собствените си процеси и зависи изцяло от външно финансиране? Хазин е категоричен, че в тази логика примирието може да се окаже факт само „де факто“, докато „де юре“ структурите ще продължат да се разпадат под тежестта на вътрешната корупция и липсата на ресурси.

Финансовият мираж: 900 милиарда срещу територии

Една от най-шокиращите тези на Хазин засяга мотивацията на украинската политическа елита. Според него, в Киев са готови да „разменят всякакви територии“ срещу обещания за огромни финансови траншове. Цифрите, които се споменават в кулоарите, са астрономически – между 800 и 900 милиарда долара за „възстановяване“ и поддръжка на системата.

Екипът на Поглед.инфо отбелязва, че тези очаквания на Киев се сблъскват с горчивата реалност на Запад. Хазин подчертава, че нито в САЩ, нито в Европа съществуват подобни свободни ресурси, нито пък има политическа воля за наливане на пари в „бездънна бочка“. Украинските лидери изглежда пропускат факта, че ерата на безграничните чекове приключи с идването на администрацията на Тръмп, която е фокусирана върху вътрешната икономика на САЩ.

Прогнозата: Пълна деструкция на системата до една година

Михаил Хазин предвижда мрачно бъдеще за украинската държавност в сегашния ѝ вид. Според неговия анализ, споделил в ефира на радио „Говорит Москва“, дори и да бъде оформено мирно споразумение, то ще издържи максимум шест до дванадесет месеца. Причината е проста: Украйна като система не може да съществува без масивни външни инжекции, а такива няма да последват в необходимия обем.

Когато парите не дойдат, а териториалните отстъпки станат факт, вътрешното напрежение в Киев ще доведе до „разпадане“ на държавната машина. Хазин е убеден, че преговорите в Абу Даби са само началото на един дълъг и болезнен процес, при който геополитическата карта ще бъде преначертана не само от военните действия, но и от икономическия колапс на една изкуствено поддържана система.

В крайна сметка, Русия се стреми към мир, който гарантира нейните граници, докато САЩ търсят начин да се оттеглят от конфликта с минимални репутационни щети. В тази игра Киев се оказва разменна монета, чиято стойност прогресивно намалява с всеки изминал ден.

