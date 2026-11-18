Анастасия Гешева: Европа пред война, Тръмп пред капитулация, Русия и Китай пред нов световен ред!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Светът се преобръща, а Западът отказва да признае поражението на стария ред! В разговор с мен Анастасия Гешева отправя взривоопасно предупреждение: европейските елити могат да тласнат континента към война с Русия, само за да запазят властта си! Кой стои зад удара по Кримския мост? Има ли разрив между Тръмп и НАТО? Защо американският президент вече не може да диктува условията на Путин и Си Цзинпин? И ще бъде ли принудена Америка да приеме новите правила на света? Един разговор за края на западното господство и опасната слепота на Брюксел!