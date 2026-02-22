/Поглед.инфо/ Светът влиза в нова историческа фаза, в която бомбастичните обещания за мир се разминават с реалността на санкции, геополитически натиск и ядрени рискове. В разговор с историка и геополитически анализатор Анастасия Гешева разглеждаме защо Доналд Тръмп изглежда едновременно като реформатор и като президент в капан, дали САЩ поемат по пътя на нов колониален империализъм и защо Русия отказва да играе по старите западни правила. Обсъждаме ядреното равновесие, възможния триъгълник Вашингтон–Москва–Пекин и защо Иран може да се окаже истинската фокусна точка на предстоящите глобални сътресения.

В интервю за Поглед.инфо Анастасия Гешева анализира противоречивата политика на Доналд Тръмп, напрежението между глобалния елит и националните държави и перспективите за ново стратегическо споразумение между САЩ, Русия и Китай. Разговорът засяга въпросите за санкциите, ядреното въоръжаване, ролята на Иран и трансформацията на глобалния ред. Дали светът е на прага на нова студена война – или на исторически компромис?

Втора част:

