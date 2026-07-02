Анастасия Гешева: Западът рухва, защото превърна лъжата в своя държавна политика

/Поглед.инфо/ Лъжата превърна ли се в официален инструмент на западната дипломация? Защо преговорите между Русия и САЩ не водят до резултат? Какво разкриват думите на Сергей Лавров за тайните договорености между Москва и Вашингтон? Защо Русия говори за „империя на лъжата“, а все повече държави от Глобалния юг започват да гледат с недоверие на обещанията на Запада? В разговор с Владимир Трифонов геополитическият анализатор Анастасия Гешева прави мащабен анализ на кризата в международните отношения, двойните стандарти, информационната война, културното противопоставяне и бъдещето на световния ред.