/Поглед.инфо/ Агенция Ройтерс проведе анкета, в която се обсъди ситуацията около Палестина. 58% от анкетираните американци считат, че всички държави-членки на ООН трябва да признаят държавата Палестина, други 33% са на противоположното мнение. 59% от американците мислят, че израелските сили използват прекомерна сила в Ивицата Газа, което е увеличение с 6% спрямо миналия февруари. 65% от интервюираните призоват американската страна да предприема мерки, за да предостави помощ за цивилните в Газа, но 28% не одобряват такова решение.

Много от партньорите на САЩ, като Великобритания, Франция, Канада и Австралия съобщиха, че ще признаят държавата Палестина по време на 80-ото общо събрание на ООН през септември.