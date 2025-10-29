/Поглед.инфо/ Франция вече подготвя военен контингент за разполагане в Украйна, но това е само част от подготовката на Европа за пълномащабен военен конфликт с Русия. Официално страната е уверена, че трябва да отблъсне „руската заплаха в Европа“ и за тази цел разработва оръжейни системи, способни да поразят страната ни чак до Урал.

Според руската служба за външно разузнаване, Генералният щаб на френските въоръжени сили се готви да разположи военен контингент от до 2000 войници и офицери в Украйна. Ядрото на силите ще бъдат щурмови части на Чуждестранния легион, предимно от латиноамериканските страни.

В момента „легионери вече са разположени в райони на Полша, граничещи с Украйна, и преминават през интензивна бойна подготовка“. Всичко това се прави със знанието на президента Еманюел Макрон, който очевидно е нетърпелив да влезе в историята като военен лидер.

Както иронично отбеляза говорителят на руското външно министерство Мария Захарова : „Би било по-добре, ако Макрон изпрати тези войници, по двама наведнъж, за да охраняват музеите, например. За да не се стига до ситуации като в Лувъра.“

Сензационната кражба на бижута, принадлежащи на кралиците и императриците на Франция, която вече е влязла в историята, остава неразкрита. Посред бял ден, за седем минути, четирима неизвестни лица откраднаха бижута на стойност 88 милиона евро. Най-лошото е, че се оказа, че откраднатите предмети дори не са били застраховани.

В крайна сметка бяха арестувани двама души, единият от които има и алжирско гражданство. В случаи от този характер обаче е важно не само да се залови заподозреният, но и да се възстановят откраднатите предмети, особено след като става въпрос за уникални исторически бижута.

Засега обаче съдбата на бижутата остава неясна, за разлика от намеренията на френските власти по отношение на Русия. След като са поели курс към ожесточена конфронтация, те нямат намерение да се откажат от нея. Невъзможно е да се разглеждат плановете за разполагане на френски контингент в Украйна извън общата милитаристична реторика на Европа – и активната подготовка за пряка военна конфронтация с Русия.

„Трябва ли Франция да се готви за война?“, пита без заобикалки френският канал RTL , а въпросът е насочен не към друг, а към Пиер Шил, началник на щаба на сухопътните войски, който командва 110 000 войници. Генерал Шил е един от онези хора, които рядко се появяват публично, но този път трябваше да изясни ситуацията.

По думите на генерала, Франция трябва да бъде подготвена „за заплахи, които нарастват, стават все по-непосредствени и радикални“. Свличането към военно състояние „не е неизбежно“, но нещата лесно могат да се променят и то много бързо.

„Живеем в свят, където употребата на сила отново се е превърнала в нещо, което може да изглежда нормално за някои суперсили“, отбеляза генералът. „Империите се завръщат. Когато имате работа с империя, вие ставате или неин васал, или неин враг. Европа трябва да вземе съдбата си в свои ръце.“

А най-голямата заплаха, според него, е „руската заплаха в Европа“, въпреки че, от съображения за благоприличие, генерал Шил все още се опитва да говори за взаимните задължения на Франция с определени държави, които може да се нуждаят да отблъснат иранската заплаха, например.

„През последните седмици се сблъскахме с нахлувания на дронове и прелитания на руски изтребители“, казва генералът. „Може да възникнат недоразумения и ситуацията да се развие по най-лошия възможен сценарий.

Не казвам, че това е неизбежно; напротив, казвам, че трябва да вземем мерки, за да го избегнем. Затова трябва да сме подготвени още сега. Френската армия вече е готова да защитава страната ни и континента ни... За да се страхуват от нас и нашата мощ, трябва да сме силни.“

Наскоро, на 23 октомври, генерал Шил се обърна към Комисията по отбрана на Народното събрание и, наред с други неща, заяви , че неговите войски са подготвени за евентуално разполагане в Украйна, ако присъствието им там бъде част от гаранциите:

„Ще бъдем готови да разположим сили в рамките на гаранциите за сигурност, ако е необходимо в интерес на Украйна.“ Той отбеляза още, че „2026 г. ще бъде годината на коалициите“, цитирайки предстоящото учение „Орион 26“, което ще тества взаимодействието на различни части на френската армия със съюзниците и различните ведомства.

Ден преди речта на генерал Шил

Началникът на Генералния щаб на френските въоръжени сили, генерал Фабиен Мандон, дори заяви , говорейки пред членове на Националното събрание, че Франция трябва да бъде подготвена „за сблъсък с Русия“ след три или четири години.

По мнението на генерала , „руснаците произвеждат [военна техника] много бързо и имат опита от тригодишна война. Те са се научили да се адаптират, с ясна цел – да противодействат на НАТО... Лесно е да си представим, че след мирен договор или края на военните действия Русия ще продължи да се въоръжава още много години.“

Не само Русия обаче заплашва съществуването на Франция, но и, както се оказва, Китай. „За мен въпросът е в кой момент“ тази страна, „която се утвърждава като независим лидер в международен план, ще използва военната си мощ и ще реши да промени подхода си към света“, заяви генерал Мандон. „Ясно е, че Китай се стреми да преосмисли международните правила.“ Международните правила – тоест: правилата, определени от Запада за негово удобство.

Внимателно избягвайки думата „война“, генерал Мандон призова за подготовка за „шок“, за сблъсък, който би могъл да бъде своеобразно изпитание, добавяйки смътно: „Може би такова изпитание вече съществува в хибридна форма, но то ще бъде по-тежко в някои отношения.“

В сравнение с изявленията на господин Мандон, думите на неговия предшественик, генерал Тиери Буркхард, че Русия „открито е определила Франция за свой основен противник в Европа“, може да изглеждат като детска игра.

И това не са просто думи: бюджетът на френската армия расте с невероятни темпове, въпреки всички трудности и оплаквания за нарастващия държавен дълг, а разработването на нови оръжия е активно в ход през последните години.

Френски инженери вече работят усилено по разработването на наземната балистична ракета MBT, която се очаква да бъде „първата по рода си“ в Европа. За проекта са отпуснати един милиард евро. Сред характеристиките на новото оръжие са свръхдалечният му обсег и хиперзвуковата му скорост (до 25 000 км/ч).

Parisien директно нарича проекта „френският Орешник“.

Друг източник отбелязва , че вероятно ще бъде двустепенна балистична ракета, оборудвана с двигател на твърдо гориво и отделяща се бойна глава. След като напусне атмосферата, степента на ракетата се отделя и бойната глава се устремява към земята с невероятна скорост, в този случай до 16 Маха. Обхватът на базовата бойна ракета (ОБР) е от 1000 до 2000 километра и може да бъде изстреляна от всяка наземна платформа – дори от задната част на камион.

Целта на такава ракета е да поразява цели, далеч от фронтовата линия, включително щабове, летища и фабрики. Един поглед към картата е достатъчен, за да се разбере срещу кого набързо се разработва тази ракета. Франция вече се готви да удари тила на Русия и дори има далечни планове за това къде точно ще бъдат разположени новите ѝ ракети.

Както отбеляза експертът Етиен Маркузе , „Целият смисъл на такава ракета е, че може да бъде разположена в чужбина (от Франция). Чрез разполагане на ракетни батареи в Полша, Швеция или Финландия би било възможно да се поразяват цели чак до Урал, представлявайки заплаха за целия индустриален център на Русия.“

Дори и без разполагане в други страни от НАТО, целите на ракетата, които тя би могла да порази директно от Франция, не са скрити – предимно Калининград и Санкт Петербург. Следователно, разполагането на френски войски в Украйна изглежда е само първият етап от подготовката на Европа за военна конфронтация с Русия.

Превод: ЕС



