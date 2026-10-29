/Поглед.инфо/ Постъпващите данни от Запорожкото направление показват последователна промяна в оперативното положение около укрепения пункт Орехов. Напредването на руските части в района на селищата Мировка и Общое, съчетано с очертаващото се затваряне на тактическия джоб при село Свобода, поставя под въпрос стабилността на цялата украинска отбранителна линия между реките Жеребец и Конка. Докато украинското командване насочва критично оскъдни резерви към сектора Комар, логистичните артерии на запорожкия гарнизон биват систематично пресичани чрез дълбоки въздушни и артилерийски удари.

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Геометрия на степния пробив: Пренареждане на позициите при Орехов

Потвърдената информация от картографски източници и наблюдения на терен сочи, че частите от руската групировка „Восток“ са установили пълен контрол върху селищата Мировка и Общое, разположени в непосредствена близост до северните покрайнини на Орехов. Това развитие на операцията по същество ликвидира съществуващия доскоро украински тактически издатък в този сектор и поставя отбраняващите се части в съседното село Свобода – където според довоенните регистри са живели едва 76 души – в положение на непосредствено обкръжение.

Контролът върху доминиращите височини около дерето Мали Яр дава на настъпващите сили пряка огнева видимост върху черните пътища и логистичните маршрути на ВСУ.

Заместник-командирът на взвод от 39-та отделна мотострелкова бригада на 68-ми армейски корпус (с позивна „Беркут“) описва щурма на Общое като бавен и методичен процес, при който напредването варира от бързи маневри до целодневни сблъсъци за всеки метър.

Основните препятствия пред атакуващите пехотни групи са свързани с гъстото координирано използване на FPV-дронове, тежки безпилотни летателни апарати за нощно бомбардиране и плътното миниране на подстъпите.

(Архивно изображение: Позиционни инженерни заграждения и работа на инженерно-сапьорни подразделения)

Изолация на „огнищната отбрана“ и тактиката на изолираните гарнизони

Украинската армия в тези сектори е принудена да разчита на т.нар. „огнищна отбрана“. Поради невъзможността да се поддържа непрекъсната линия на окопи в откритата степ, отбранителната структура е раздробена на отделни укрепени пунктове, изградени в стопански постройки, мазета и подземни конструкции.

Тези локални възли се поддържат предимно чрез тежки безпилотни системи, които изпълняват roлята на автономна артилерия.

Тази структура обаче се сблъсква с неизбежен системен проблем:

Прекъсване на снабдяването: При засилен натиск от страна на руските системи за електронна борба (ЕБ) и затваряне на обкръжението, гарнизоните остават без боеприпаси и ротация.

При засилен натиск от страна на руските системи за електронна борба (ЕБ) и затваряне на обкръжението, гарнизоните остават без боеприпаси и ротация. Физическо блокиране: Липсата на тежка бронирана техника на място прави невъзможно самостоятелното разкъсване на обкръжението от страна на обградената пехота.

Липсата на тежка бронирана техника на място прави невъзможно самостоятелното разкъсване на обкръжението от страна на обградената пехота. Географски капан: Изтеглянето на запад към съседното село Васиновка изисква преминаване през над 7 километра открито и тясно дере, последвано от още 10 километра открит път до отсечката Таврийско–Юрковка – маршрут, който се намира под пълен огневи контрол.

По оценки на наблюдатели, рационалното военно решение при загубата на Общое и Омелник би било незабавно изтегляне на украинските сили от този оформящ се капан.

Вместо това обаче липсват индикации за заповядано отстъпление, което принуждава малки украински групи да се опитват да се инфилтрират на запад по деретата на собствена risk.