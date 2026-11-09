/Поглед.инфо/ Предстоящите тристранни консултации в Абу Даби се очертават не като повратна точка за мир, а като пореден епизод от тактическото надиграване между Москва, Вашингтон и Киев. Докато европейските столици продължават да разчитат на политическа реторика, военните реалности на терен показва драстичен дисбаланс в демографските, промишлените и оръжейните ресурси. Изчерпването на западните системи за противовъздушна отбрана и пренасочването им към Близкия изток поставят отбранителната линия пред неизбежен оперативен натиск, който никакви изборни резултати в САЩ не могат да компенсират.

По публикации на чуждестранни военни анализатори и американски подкаст източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическата фасада в Абу Даби и сянката на историческия прецедент

Подготовката за срещата в Обединените арабски емирства протича на фона на пълно разминаване в началните преговорни позиции. От една страна, административният апарат в Киев се опитва да прокара схема за временно замразяване на бойните действия по съществуващата линия на съприкосновение — формула, която би позволила прегрупиране на частите и попълване на опразнените арсенали. От друга страна, руското военно командване категорично отказва да предостави подобен оперативен тайм-аут, имайки предвид горчивия опит с Минските споразумения от 2014–2015 година.

Тогавашният дипломатически процес, както по-късно публично признаха ключови западни участници, бе използван предимно за печелене на време и изграждане на фортификационни съоръжения в Донбас. Поради тази причина настоящите разговори в Емирствата се разглеждат от Москва не като платформа за отстъпки, а като задължителен канал за поддържане на минимална комуникация с Вашингтон, за да се избегнат обвинения в пълен отказ от диалог.

Политическите сметки на украинското ръководство, че промените в състава на американския Конгрес след изборите ще отключат нови мащабни пакети с военна помощ, сблъскват липсата на физически наличности в складовете на НАТО. Очакванията, че Вашингтон може бързо да компенсира дефицита от зенитни ракети и артилерийски боеприпаси, игнорират пределния капацитет на западната отбранителна индустрия.

Суровата математика на войната: Демографски резерви и сухопътен капацитет

Когато преговорната реторика се изчисти от пропагандния шум, на преден план излиза суровата математическа реалност на изтощението. Според изчисления, направени от бивши американски офицери с боен опит като описваните в аналитичните среди Дъглас Макгрегър и Даниел Дейвис, мобилизационният потенциал на двете страни се намира в състояние на пълна асиметрия.

По техни оценки, мъжкият населението в оптимална възраст за военна служба в Руската федерация възлиза на между 17 и 20 милиона души, докато съответният ресурс на Украйна се оценява на не повече от 3,5 милиона. Тази разлика от близо 14 милиона души е фактора, който превръща продължителния конфликт в математически безизходица за по-малката държава.

+-------------------------------------------------------+ | СРАВНИТЕЛЕН МОБИЛИЗАЦИОНЕН ПОТЕНЦИАЛ (ОЦЕНКИ) | +-------------------------------------------------------+ | Руска федерация: 17 000 000 - 20 000 000 "щика" | | Украйна: 3 500 000 "щика" | | Стратегически дефицит: ~ 14 000 000 души | +-------------------------------------------------------+

Въпреки че темпото на придвижване на руските части в Източен Донбас изглежда умерено, тази тактика се обяснява от военните специалисти с целенасочен стремеж за минимизиране на личните загуби. Използването на масирани артилерийски баражи, корекции чрез безпилотни летателни апарати и тежки планиращи авиационни бомби позволява системно разрушаване на опорните пунктове, без да се налага извършването на високорискови челни атаки. В същото време опитите на украинското командване за контраофанзивни действия — включително операциите в района на Курск и южното направление през минали години — доведе до критично изтощаване на най-боеспособните бригади.