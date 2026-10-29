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Свят

Арктическият газов възел: Защо Москва предлага на Вашингтон завод в Аляска срещу отпадане на ембаргото

/Поглед.инфо/ Москва проучва възможности за съвместни енергийни и технологични инициаптиви със САЩ в Арктика, въпреки действащия санкционен режим. Залогът е голям: деблокиране на руски газови проекти, достъп до критично американско оборудване и потенциално партноорство в проекта „Polar LNG“ в Аляска. В същото време предстоящата пълна европейска забрана за руски втечнен газ от 2027 г. принуждава Кремъл да търси нови прекупувачи и лостове за влияние в преговорите си с Китай.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 5255 прочитания
Арктическият газов възел: Защо Москва предлага на Вашингтон завод в Аляска срещу отпадане на ембаргото
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По публикации на РИА Новости. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Белият дом, технологичният дефицит и Аляска

Изявлението на руския президент Владимир Путин по време на форума на страните износителки на газ, че се проучва възможност за съвместна работа с американски партньори в Арктика, не е просто дипломатически жест.Това е директен опит да се опипа почвата за евентуална сделка.

Основната болка на руския газов сектор в Севера се нарича технологична зависимост. Заводите „Ямал СПГ“ и „Арктик СПГ – 2“ работят с компресори за втечняване, задвижвани от турбини на американската корпорация Baker Hughes. Санкциите на Вашингтон обаче блокираха поддръжката, доставката на резервни части и сервизното обслужване за тези агрегати. Без тях разширяването на мощностите става технически рисковано.

От друга страна, руската компания „Новатек“ притежава уникален опит в изграждането на гравитационни стоманобетонни платформи (основи), върху които се монтира цялото оборудване за втечняване. Центърът за строителство на голямотонажни морски съоръжения в Белокаменка (Мурманска област) вече произведе две такива конструкции. В същото време планираният в Аляска американски проект „Polar LNG“ на стойност 25 милиарда долара се сблъсква с изключително високи строителни разходи на място. По оценки на браншови специалисти, изливането на платформата в Мурманск и последващото ѝ транспортиране до Аляска би спестило милиарди на американските инвеститори.

Но тук има голям усложняващ фактор – самият център в Белокаменка е под директни американски санкции. За да се осъществи подобна схема, Вашингтон трябва първо да премахне собствените си restrictions, което изглежда малко вероятно на фона на досегашната двупартийна линия на противопоставяне.

Китайският фактор и европейското ембарго от 2027 година

След налагането на западните ограничения през 2022 г. френската TotalEnergies и други европейски акционери напуснаха арктическите проекти. Китайските държавни компании CNPC и CNOOC първоначално замразиха участието си в „Арктик СПГ – 2“ от страх да не загубят достъп до разплащанията в долари.

Според публикации в специализирани издания обаче, от втората половина на 2025 г. Пекин е подновил приемането на товари от санкционирания завод. За целта бе отделен специален терминал, а наскоро бе пуснат и втори съоръжение, предназначено изключително за руски втечнен газ. Нещо повече – китайски корабостроителници подновиха доставките на модули за изграждането на третата линия на „Арктик СПГ – 2“.

Това обаче поставя Русия в пълна зависимост от един-единствен купувач, който изисква значителни отстъпки в цената. От 1 януари 2027 г. влиза в сила пълната забрана на Европейския съюз за внос на руски втечнен газ. За сравнение – само през първото полугодие на 2025 г. европейските държави са изкупили 9,89 милиона тона от „Ямал СПГ“. Намирането на нови купувачи за тези обеми е въпрос на оцеляване за проекта. Според независими анализатори, идеята на Москва е чрез евентуално допускане на американски търговски посредници да се пречупи монополната позиция на Пекин и да се върнат купувачите от Япония, Южна Корея и Индия.

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