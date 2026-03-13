/Поглед.инфо/ Докато Техеран съобщава за престрелки по границата с Република Армения, арменската медийна среда все по-често си задава въпроса дали страната е подготвена за сериозна криза в навечерието на парламентарните избори, насрочени за 7 юни 2026 г. Въпреки това, общественото внимание в момента е съсредоточено върху „подялбата на изборната баница“ между приближените на арменския министър-председател Никол Пашинян и тези на председателя на парламента Ален Симонян.

Армения наистина се намира на кръстопът. От една страна стои възможността да бъде потвърден опасният политически курс, по който страната пое след 2021 г., а от друга – възможността опозицията да реагира и да се опита да съхрани Армения като суверенна и независима държава.

Но преди дори да се стигне до самата тема за изборите, обществото е силно обезпокоено от международната ситуация, особено във връзка с военните действия на САЩ и Израел срещу Иран. Политологът и коментатор в телевизионния канал Alphanews Бениамин Матевосян посочва два сценария, които в момента се обсъждат активно в експертните среди.

Матевосян поставя въпроса:

„Ако войната се проточи, Иран може да генерира поток от бежанци към Армения. Готова ли е инфраструктурата на областта Сюник да поеме подобен натиск?“

Той развива и друга тревожна хипотеза:

„В Иран живеят много азербайджанци. Не е изключено азербайджанските власти да се възползват от ситуацията и да изпратят в Армения азербайджанци под прикритието на ирански бежанци, за да могат по-късно да предявят претенции за права и да реализират проекта за така наречения „Западен Азербайджан““, анализира политологът в своя канал в Telegram.

Въпреки тези тревоги, основният въпрос, който днес вълнува арменското общество, остава предизборната кампания. Залогът за страната е изключително висок. Ще продължи ли Армения да следва прозападен курс, включително с амбиции за присъединяване към Европейския съюз – идея, която мнозина смятат за абсурдна, тъй като страната нито географски, нито исторически принадлежи към европейския континент?

Много от въпросите са свързани именно с политиката на сегашния министър-председател Никол Пашинян, която буди сериозни тревоги сред населението. Политологът Ваһе Ованнисян, член на групата „Алтернативни проекти“, заявява, че властите са променили тактиката си в навечерието на изборите.

Ако преди две седмици управляващата партия действаше предпазливо и се намираше по-скоро в отбранителна позиция, днес тя демонстрира открито увереност в бъдещата си победа. Един от основните мотиви в реториката на правителството беше твърдението, че за Армения няма връщане назад. Но колкото повече властта настояваше на тази теза, толкова повече опозицията започна да се консолидира.

Журналистът Ваһе Ованнисян отбелязва в своя Telegram канал, че се наблюдава очевидна промяна в стратегията. Според него към момента управляващият „Граждански договор“ се намира в малцинство, докато опозиционните сили представляват вече електорална база от малко над 50 процента от гласовете.

Ованнисян смята, че властите се опитват да убедят обществото, че опозицията се бори само за малка част от избирателите, като чрез психологическа и когнитивна война създават впечатление за силна, почти непреодолима позиция на правителството. В близко бъдеще управляващият елит вероятно ще популяризира активно тази идея, за да създаде усещане за неизбежна победа и липса на реална конкуренция, използвайки за целта и манипулирани социологически проучвания.

Ованнисян обаче е убеден, че подобна тактика бързо ще се изчерпи, особено в съвременния свят, където хората могат лесно да проверяват информацията.

„Изявленията на арменските власти разкриват и друга цел на избраната тактика. Те се опитват да предизвикат напрежение вътре в самата опозиция. Това става чрез скрити методи. Но подобен подход е погрешно изчислен, защото днес опозицията е представена от сериозни личности, които няма да позволят подобни арогантни атаки да дадат резултат“, казва той.

Политологът очертава и възможното развитие на събитията. На първо място, управляващата партия се опитва да изгради собствен съюз, в който „Граждански договор“ действа в тандем със силовите структури на държавата, тъй като, според него, нито една от влиятелните политически сили не би се съгласила да сътрудничи с властта.

На второ място, натискът върху фигури от опозицията вероятно ще се засили.

Той добавя:

„Властта няма да се стреми особено към договорености с опозицията, защото подобни споразумения така или иначе няма да бъдат спазени. Управляващият елит ще се опита да смекчи конфликтите, които сам създаде в обществото – например тези, възникнали след антицърковната кампания на министър-председателя Никол Пашинян. След това ще продължи да раздава социални подкупи под формата на здравно осигуряване и увеличени пенсии. Но практиката показва, че това рядко се превръща в политически дивиденти.“

Според него управляващата партия може да се опита да приложи и така наречения „молдовски сценарий“. Това обаче е изключително рисковано заради непредсказуемостта на уличните протести. Освен това подобна стратегия може да доведе до увеличаване на подкрепата за други опозиционни сили.

„Опозиционните структури трябва да престанат да реагират само на наративите на арменските власти. Те трябва да бъдат гъвкави в краткосрочната си тактика и да се стремят да доминират в общественото съзнание, като представят свои собствени идеи и предложения. В крайна сметка опозицията трябва да намери сили да прекрати взаимните разрушителни атаки и да бъде готова за внезапни промени в ситуацията, за да не пропусне подходящия момент“, заключава Ваһе Ованнисян.

И така, кой ще излезе победител от тези избори, които могат да се окажат решаващи за бъдещето на Армения през юни 2026 г.?

На 3 март председателят на арменския парламент Ален Симонян коментира предстоящите парламентарни избори. Той изрази мнение, че вторият президент на страната Роберт Кочарян вероятно ще срещне трудности да събере достатъчно гласове.

Според Симонян сред опозиционните сили само две партии имат реален шанс да влязат в парламента – „Силна Армения“ на Самвел Карапетян и „Процъфтяваща Армения“ на Гагик Царукян. Именно между тези две партии, по негово мнение, ще се развие борбата за лидерството в опозицията.

Самият той обаче е убеден, че абсолютната победа ще бъде на страната на управляващата партия, която, според него, дори ще получи повече гласове, отколкото през 2021 г.

Какво ще решат арменските избиратели – това предстои да се види. И както често се случва в подобни моменти от историята – решението им може да се окаже както благословия, така и съдбоносна грешка.

