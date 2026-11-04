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Свят

BAE Systems и Пентагонът връщат 155-мм зенитна артилерия с радарна мрежа IBCS

/Поглед.инфо/ Пентагонът и BAE Systems официално представиха прототипа на 155-милиметровата артилерийска система MDACS на изложението AUSA-2026 във Вашингтон. Разработката опитва да върне голямокалибрената зенитна артилерия за защита на критична инфраструктура, разчитайки на управляеми снаряди HVP с хиперзвукова скорост. Проектът обаче се сблъсква с висока цена на боеприпасите и нисък ресурс на цевите при интензивна стрелба.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 18157 прочитания
BAE Systems и Пентагонът връщат 155-мм зенитна артилерия с радарна мрежа IBCS
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По публикации на baesystems.com, технически материали от изложението AUSA-2026 и анализи на специалисти по артилерийско въоръжение. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Връщането на тежкия калибър във въздушната отбрана

На събитието AUSA-2026 във Вашингтон BAE Systems показа сглобен прототип на 155-мм зенитна артилерийска система MDACS. По договор от януари 2025 г. щатската армия финансира тази разработка, търсейки евтин начин за сваляне на евтини цели. Концепцията е монтирана на стандартно военно камионно шаси Oshkosh FMTV 6x6 с необитаема кула и автомат за зареждане.

Твърди се, че системата ще изпълнява двойна роля – сваляне на летателни апарати и традиционна гаубична поддръжка по земя. Но как точно се комбинират два съвършено различни балистични профила в една цев?

Въздушната отбрана от такъв тип изглежда като завръщане към 50-те години на миналия век, когато зенитните оръдия КС-19 (100-мм) и КС-30 (130-мм) охраняваха обекти преди появата на зенитните ракети. Ракетите ги изместиха поради по-високата вероятност за попадане с един изстрел. Днес армията на САЩ отново търси цевния изстрел, тъй като цената на зенитните ракети за системи като Patriot или NASAMS прави прихващането на масови евтини дронове финансово уязвимо.

Според предварителния график първата батарея от осем машини, четири радара и два командни пункта трябва да бъде предоставена в края на 2027 г. Изпитанията с бойни стрелби са насрочени за 2028 г., макар че производствените срокове в щатския военнопромишлен комплекс често претърпяват изменения.

Технологичният произход на снаряда HVP

Основата на зенитните възможности на MDACS е управляемият снаряд HVP (Hypervelocity Projectile). Трябва да се припомни хронологията: BAE Systems започна този проект през 2013 г. за американската програма за електромагнитно релсово оръжие (railgun). След като Пентагонът затвори проекта за релстрон поради неизяснени технически проблеми и бързо износване на релсите, инженерите пренасочиха снаряда към стандартните барутни цеви.

Тестовите изстрели бяха проведени от теглени гаубици M777 и корабни оръдия Mk 45. Според публикациите HVP трябва да постига скорост от порядъка на 5–6 Маха при изстрел от специализирана цев, макар че независими потвърждения за достигане на такива параметри в реални условия липсват.

За стрелба по наземни цели се предвижда вариацията Scorpio-XR, за която се твърди, че има обсег от 80 километра – двойно повече спрямо традиционния управляем снаряд M982 Excalibur. В кулата на MDACS е интегриран и модул за излъчване на микровълни (HPM), проектиран да смущава електрониката на малки дронове в непосредствена близост до машината.

ПараметърMDACS / HVPТрадиционна 155-мм гаубица2С38 „Деривация-ПВО“
Основен калибър155 мм155 мм57 мм
Максимален обсег (въздух)до 80 км (по данни на производителя)Не е приложимодо 6 км
Максимална височинадо 15–20 км (проектна)Не е приложимодо 4.5 км
Прогнозна цена на снаряд~$86,000 (начална)~$3,000 - $5,000 (неуправляем)Неизвестна (стандартен 57-мм)

Сравнението показва опит за създаване на нов клас артилерийска система, която по височина на поразяване навлиза в зоните на зенитно-ракетните комплекси със среден обсег.

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