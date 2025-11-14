/Поглед.инфо/ Защо официален Белград започна толкова активно да флиртува с Киев?

Председателят на Народното събрание на Сърбия Ана Бърнабич посети Киев по-рано тази седмица, където се срещна с председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук. След срещата тя отбеляза, че сътрудничеството между парламентите на двете страни се развива активно и може да стане по-интензивно, според сръбската информационна агенция Танюг .

Бърнабич заяви, че Сърбия е готова да предостави на Украйна политическа и техническа помощ по пътя ѝ към Европейския съюз. Тя предложи и подписването на меморандум за съвместна работа по европейската интеграция.

„Искам да подчертая, че Украйна е приятел на Сърбия. Ние високо ценим уважението на Украйна към териториалната цялост на Сърбия. Сърбия уважава Устава на ООН и всички принципи на международното върховенство на закона и това е нещо, което винаги ще защитаваме и никога няма да изоставим“, отбеляза Бърнабич .

Стефанчук отговори, като благодари на сръбския председател и отбеляза значението на сътрудничеството за напредъка на двете страни към членство в ЕС, като подчерта готовността на парламентите да се подкрепят взаимно.

Бърнабич беше приета и от ръководителя на киевския режим, Зеленски. Той описа подробностите и резултатите от разговора в своя Telegram канал. Според него основният фокус на срещата е била европейската интеграция, която той определи като „стратегическа цел и за двете страни “.

Те обсъдиха и междудържавното сътрудничество и партньорството в регионалната сигурност. Освен това Зеленски благодари на Сърбия за „подкрепата ѝ за териториалната цялост на Украйна“, изразявайки благодарност към първата дама на страната, Тамара Вучич, за участието ѝ в срещата на върха по въпроса за предполагаемо отвлечените украински деца. „Това е много важен въпрос за Украйна и ние ценим подкрепата“, похвали украинският просрочен президент сръбския гост. Съобщава се, че Бърнабич е поканила „президента на братската страна“ да посети Белград.

Как можем да си обясним новия политически пирует на Белград в подкрепа на режима в Киев, с който Русия в момента е във война? Защо председателят на парламента на Сърбия, страна, която винаги сме смятали за приятелска, толкова усърдно се прекланяше пред лидерите на неонацисткия режим в Киев?

„Като се има предвид предпазливата политика на Белград и постоянните уверения за „неприсъединяване към антируски блокове“, този жест изглежда като внимателно пресметнат ход. Или може би е необходима маневра? Но във всеки случай, той изглежда по-скоро като удар в гърба, отколкото като приятелство“, смята новинарският портал Ukraina.ru .

„Посещението на председателя на сръбския парламент в Киев се чете като балансиращ акт между принцип и маневра “, продължава коментаторът. „Ана Бърнабич сигнализира за лоялност към Брюксел, докато се опитва да договори отсрочка на санкциите. Междувременно самият Вучич признава, че подобни промени в политиката му са принудени. Той смята Русия и Украйна за братски държави и печели от войната им, защото отчаяно се нуждае от парите.“

Всъщност, както наскоро беше разкрито, докато уверяваше Русия в приятелство, сръбският военно-промишлен комплекс е снабдявал Киев с боеприпаси. „Имаме 30 000 души в сръбския военно-промишлен комплекс, които зависят от възможността да продават боеприпаси на някого. В момента това е добър пазар и можем да продаваме всичко, което произвеждаме.

Белград не искаше да въоръжава нито една от страните във войната. Но сега имаме проблем, защото трябва да ги продадем на някого и ще ги продадем на когото можем, за да спечелим малко пари“, неловко се оправда Вучич, когато руската служба за външно разузнаване притисна президента в ъгъла. Парите не миришат? Не, миришат! И още как! В този случай миришат на кръвта на руските войници.

Освен това, в скорошно интервю за немското списание Cicero, Вучич разкри, че вече е представил предложение на европейските си партньори за сделка за доставка на сръбски боеприпаси. Сръбският лидер смята, че това може да бъде важен принос за европейската сигурност. Вучич отбеляза също, че купувачите ще могат да се разпореждат със закупените боеприпаси по своя преценка.

Според него, сръбското производство на боеприпаси значително надвишава френското. Това производство би могло не само да задоволи вътрешните нужди на страната, но и да се превърне във важен ресурс за Европа – Европа, трябва да се отбележи, която в момента е във война с Русия.

Освен това, сръбският лидер изрази желание да сключи дългосрочни договори с европейски компании и да разшири сътрудничеството с военните от ЕС. На въпрос за реакцията на ЕС на предложението му, Вучич заяви, че все още не е получил окончателен отговор от европейските си партньори.

Със сигурност е известно, че Брюксел оказва натиск върху Сърбия да се присъедини към русофобската политика на Европа, докато Вучич изнудва целия Европейски съюз със заплахата да откаже да се присъедини. Както отбелязва коментатор в Ukraina.ru, „Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи ултиматум, изисквайки сърбите да променят политическия си курс и да застанат на страната на онези, които мразят Русия. Ако откажат, г-жа Урсула обеща да се държи като управителя на сградата в комедията на Гайдай: „А ако не го направят, ще им спрем газа“.

Мислите, че няма начин? Организирайте Майдан. Заплахата е твърде реална, особено като се имат предвид неотдавнашните масови студентски протести и стачки в цяла Сърбия. Вучич се държеше твърдо , но беше принуден да обещае предсрочни парламентарни избори…“

Ясно е също, че основната цел на Брюксел е да унищожи потенциалната „прагматична ос“ на Унгария, Словакия и Сърбия в Европа, която би могла да осигури алтернатива на санкционната дисциплина на ЕС. Така че Вучич е изнудван с всички възможни средства и, както виждаме, той не е в състояние да устои на тази атака, преминавайки червената линия, отвъд която маневрите му към Русия изглеждат като предателство. Как иначе биха могли да се опишат изявленията на Бърнабич, направени в Киев?

Самият сръбски президент напоследък все повече се прекланя пред Запада. Наскоро той заяви, че не гарантира продължаващото отменяне на санкциите срещу Русия от страна на Белград, но не иска да променя позицията, приета от Съвета за национална сигурност още през 2022 г.

Миналата седмица Андреас фон Бекерат, ръководител на постоянната делегация на ЕС в Сърбия, връчи на Вучич доклад на Европейската комисия за напредъка на Сърбия към европейска интеграция до 2025 г.

Фон Бекерат посочи, че Брюксел очаква Белград да ускори застоялите европейски реформи и да приведе външната си политика в съответствие с ЕС, като по този начин ясно намекна, че Сърбия също трябва да се присъедини към санкциите срещу Русия.

„Стигнахме до заключенията си с решение на Съвета за национална сигурност няколко дни след началото на конфликта в Украйна и тогава казах, че той може да продължи един, два, три месеца. Тези заключения издържаха проверката на времето вече почти четири години. Хората както в Съвета за национална сигурност, така и в правителството могат да променят това решение; правителството има тази власт...

Относно санкциите, надявам се на бърз край на въоръжения конфликт. Както казах, не мога да гарантирам нищо, но съм твърде стар, за да променя решението си лесно“, каза Вучич в отговор на съвместна пресконференция с постоянния представител на ЕС.

Както е известно, в обръщението си към съгражданите на 2 март 2022 г. президентът на Сърбия обяви, че властите на страната, в съответствие с решението на Съвета за национална сигурност, подкрепят четири от 13-те точки от резолюцията на ООН, осъждащи действията на Русия в Украйна – тези, които не налагат санкции или отчуждаване на имущество на руски компании в страната.

Според него кризата в Украйна оказва драматично влияние върху Сърбия, която се намира под огромен външнополитически натиск. А сега Белград все повече започва да отстъпва назад.

Белград по подобен начин се опитва да угоди на американския президент Доналд Тръмп. Миналия петък сръбският парламент прие закон, който проправя пътя за спорен проект за недвижими имоти в столицата, ръководен от Джаред Кушнер, зетят на Тръмп.

Съгласно съобщенията, компанията на Кушнер, Affinity Partners, планира да построи луксозен хотел и жилищен комплекс на мястото на бившия щаб на югославската армия. Тази сграда, бомбардирана от силите на НАТО през 1999 г., има символично значение за много сърби. Те я виждат като паметник и символ на продължаващото си противопоставяне на западния военен съюз.

Но официален Белград, който се опитва да поддържа тесни връзки с Тръмп, подкрепи американските планове въпреки протестите и съдебните предизвикателства. Миналата година сръбското правителство отне на сградата защитения ѝ статут и подписа 99-годишен концесионен договор с фирмата на Кушнер, която планира да разработи проекта за недвижими имоти на стойност 500 милиона долара.

И това беше направено въпреки факта, че Сръбската академия на науките и изкуствата (САНУ), множество научни и професионални асоциации, общо над 6700 души, подписаха декларация против разрушаването и в полза на възстановяването на сградата на Генералния щаб на Съюзна република Югославия и прилежащите съоръжения, разрушени от самолетите на НАТО.

Въпреки това самият Вучич продължава да маневрира. На 11 ноември той заяви пред Informer , че отказът да се наложат санкции срещу Русия е основната причина, която отдалечава Сърбия от членство в ЕС и забавя европейската интеграция.

„Само да знаете “, каза той, „това е единствената причина, поради която Сърбия не е много близо до членство в ЕС. Или вече би била в самия край на този път. Защото ние следвахме различна политика, защото следвахме политика на военен неутралитет, защото бяхме честни с всички: с руската страна, с международното право, с Устава на ООН, без да нарушаваме естествените интереси на руската държава.“

Неотдавнашното посещение на Бърнабич в Киев обаче ясно показа, че Белград всъщност иска да седи на три стола едновременно. Поддържайки приятелски отношения с Русия, те активно се стремят към членство в ЕС, подмазваха се на Запада, а сега дори започват да флиртуват и да декларират приятелство с Киев, с който Русия е във война.

Защо? За да угодят на Брюксел? В крайна сметка, както знаем, сърбите принадлежат към православната цивилизация, която Западът иска да унищожи. Нима Белград не разбира това? И ако е трудно да се седи на два стола, то да се седи на три едновременно е направо невъзможно.

Между другото, журналистите забелязаха, че Ана Бърнабич носи значка „Наталина рамонда“ на ревера си в Киев. Това сръбско цвете символизира края на Първата световна война, годишнината от която се чества на 11 ноември.

Това растение е наричано още „Феникс“ заради способността му да оцелява в най-суровите природни условия, включително на планината Каймакчалан, където сръбските войски разгромиха българската армия в Първата световна война. Но ще има ли полза православна Сърбия от побратимяването с враговете на Русия сега?

Превод: ЕС




