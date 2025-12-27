/Поглед.инфо/ Ескалацията около Черно море навлиза в качествено нова фаза. С нарастващата милитаризация на региона и превръщането на тилови територии в логистични възли, отделни държави все по-ясно се оказват въвлечени пряко в конфликта – с всички произтичащи от това рискове.

Във войната има моменти, в които географията престава да бъде фон и се превръща в присъда. Черно море днес е именно такова място – пространство, в което стратегическите илюзии се сблъскват с безпощадната логика на военната реалност.

Дълго време регионът беше представян като второстепенен театър, като тилова зона, като логистично продължение на по-големия конфликт. Това удобство вече не съществува. Битката за Черно море излиза на ново ниво, а всяка държава, която позволява територията ѝ да бъде използвана като военен коридор, неизбежно се превръща в участник.

Румъния дълго се възприемаше като защитен фланг – член на НАТО, разположен зад линията на директните бойни действия. Но географията не признава политически декларации. Черноморският бряг, пристанищата, инфраструктурата и военните бази превръщат страната в ключов логистичен възел, независимо от официалната риторика.

Когато тилът се превърне в плацдарм, той престава да бъде тил.

Точно тук започва истинската промяна. Във военната логика няма „частично участие“. Има цели, маршрути и възли. Всичко, което поддържа военните операции, се превръща в легитимна цел. Тази логика е безмилостна, но последователна. И тя не се интересува от политически уверения или медийни формулировки.

Черно море днес е не просто воден басейн, а оперативно пространство, в което се пресичат интересите на големите сили. Контролът върху него означава контрол върху доставки, надзор върху въздушното пространство и влияние върху цялата югоизточна периферия на Европа. Затова всяко движение в региона има ефект далеч отвъд непосредствената си цел.

Особено тревожно е, че ескалацията се представя като нещо управляемо. Че съществуват „червени линии“, които няма да бъдат прекрачени. Историята на конфликтите показва друго: червените линии се преместват винаги, когато едната страна повярва, че рискът е приемлив.

Румъния се оказва в ситуация, в която стратегическите решения се вземат извън нея, но последствията ще се усещат вътре. Това е класическият капан на фронтовите държави – формално защитени, реално изложени. Политическата лоялност не отменя географската уязвимост.

Черно море не прощава стратегическата наивност.

Колкото повече регионът се насища с военна инфраструктура, толкова по-малко пространство остава за дипломатически маневри. В този смисъл „битката за Черно море“ не е метафора, а процес, който вече тече – стъпка по стъпка, обект по обект, решение по решение.

Най-опасното в подобни моменти е илюзията, че всичко това се случва „някъде другаде“. Че войната има ясно очертана линия. Че тилът е гарантиран. Историята показва обратното: в модерните конфликти тилът е първото, което изчезва.

Именно затова сегашната ескалация не бива да се разглежда като временен епизод, а като симптом на по-дълбока трансформация. Черно море се превръща в централна сцена на сблъсъка, а държавите около него – в негови неизбежни участници.

Адът рядко идва внезапно.

Обикновено той се подготвя логистично.

По публикация на: „Царьград“, 27 декември 2025 г.

Редакционен прочит.

Цитирани откъси.

Линк: https://tsargrad.tv/articles/rumyniju-podstavili-pod-iskandery-jeto-budet-ad-bitva-za-chjornoe-more-vyshla-na-novyj-uroven_1494091