/Поглед.инфо/ Русия навлиза в 2026 г. в условията на трайно ниски цени на петрола, свръхпредлагане и силна рубла, които заедно подкопават рентабилността на сектора и бюджетните приходи. Прогнозите за Brent около 50 долара, растящото производство извън ОПЕК+ и продължаващите санкции очертават дългосрочна енергийна и финансова битка, в която бързи решения няма.

Декември миналата година бе белязан от общ спад на цените на световния петролен пазар и новата година, за съжаление, не обещава драматични промени. Изследователският отдел на Държавната банка на Индия (SBI Research) публикува прогноза, според която 2026 г. ще бъде година на глобално ниски цени на петрола.

До края на първата половина на годината анализаторите прогнозират, че средната цена за барел бенчмарк суров петрол Brent ще се движи около 50 долара, дори по-ниска от вече ниските цени от есента на 2025 г. Това се дължи не толкова на политически сътресения, както може да изглежда на пръв поглед, колкото на свръхпредлагането на пазарите и редица свързани фактори и тенденции.

Индия е най-големият купувач на руски суров петрол Urals , който се доставя и рафинира в мощни национални рафинерии като Reliance Industries и Indian Oil. Следователно публикуваната прогноза пряко засяга страната ни, перспективите на нефтената и газовата индустрия и, следователно, състоянието на вътрешната икономика и, по-специално, бюджетните приходи.

Може да изглежда, че прогнозата е била повлияна от последните събития около Венецуела , но това не е напълно вярно. По-точно казано, това е само един фактор – и далеч не най-значимият.

Миналата година бележи пренасищането на световните енергийни пазари, като предлагането надвишаваше търсенето на трите ключови стоки - петрол, газ и особено въглища. По-точно, обемите на производство и доставки гарантираха, че няма да има сривове или недостиг.

Най-лоша ситуацията беше във въгледобивната промишленост, където цените на енергийните марки паднаха до 90-110 долара за тон. В резултат на това, според оценки на Министерството на енергетиката, приблизително 70 процента от руските въгледобивни компании приключиха годината или на ръба на фалита, или в несъстоятелност.

Ситуацията на петролния пазар беше подобна, с единствената разлика, че цените падаха бавно и плавно, но стабилно.

До новогодишните празници цената на бенчмарка Brent се приближаваше до 60 долара за барел. Причините за това бяха ясни предварително. Съединените щати увеличиха допълнително вътрешното си производство през първата половина на годината, достигайки рекордните 13,6 млн. барела на ден.

Вътрешното потребление на САЩ също нарасна през същия период до рекордните 20,3 милиона, надвишавайки производството, но Вашингтон традиционно запълва разликата, като купува от Канада и Мексико . В резултат на това среднодневният износ на петрол от САЩ през 2025 г. нарасна от 3,2 милиона на 4,6 милиона барела на ден.

Ръст на производството беше отчетен и от такива неочаквани страни като Бразилия и Гвиана , а и страните от ОПЕК+ също положиха усилия . Обединените арабски емирства продаваха средно по 3,6 милиона барела Arab Light на ден, което е увеличение с 300 000 барела само през второто тримесечие.

И тук също нямаше изненади, тъй като ОАЕ, заедно с Казахстан, официално завършиха тригодишен инвестиционен цикъл за модернизиране на производствения си сектор. Като част от това те увеличиха производството и продажбите на суров петрол.

Астана и Абу Даби разбира се, бяха наясно, че излишните обеми петрол, изхвърлени на пазара, ще доведат до спад на цените, но възнамеряват да компенсират инвестицията си чрез увеличаване на продажбите. Като цяло всичко е законно; всички партньори бяха уведомени предварително.

На всичкото отгоре, администрацията на Доналд Тръмп наложи секторни санкции срещу чуждестранните активи на Роснефт и Лукойл , което допълнително изостри ситуацията.

Нашите производители на петрол влязоха в новата година с отстъпка от 25 долара за Urals – двойно повече от предходната година. Но самото споменаване на котировки и отстъпки не обхваща пълната картина. Наред със спадащите цени, рублата се е укрепила спрямо долара (средно 80 рубли).

За износителите това е необичайно нисък валутен курс, което води до спад на цената на Urals в рубли до 3000 рубли за барел, наполовина на цената от предходната година. Тази комбинация от фактори понижи рентабилността на индустрията, която падна средно с 35% през 2025 г. Това от своя страна доведе до рязък спад в изплащането на дивиденти и следователно до намаляване на общата инвестиционна привлекателност на руската петролна индустрия.

От последните изказвания на Антон Силуанов знаем, че делът на приходите от петрол и газ във федералния бюджет е намалял, но все още е около 25-26 процента. Следователно правителството, изправено пред задачата да попълни бюджета, не може да не реагира и обмисля различни варианти, включително принудително отслабване на рублата спрямо долара.

Финансовите анализатори са изчислили, че повишаването на курса на долара до 93-95 рубли, първо, би позволило връщане към 12-13 процента отстъпки за Ural, и второ, би увеличило стойността му в рубли до 4500-5000 рубли, със съответно увеличение на бюджетните вноски.

Правителството неизбежно ще трябва да реагира на текущата пазарна динамика, като вземе предвид санкциите. Ситуацията през декември, когато петролът Urals се продаваше за 34 долара, превозван през Балтийско море , и за 33 долара, превозван през Черно море , заплашва със сериозни финансови загуби.

Само по предварителни оценки, бюджетните приходи са намалели с една трета (520 милиарда рубли) през ноември и с 22 процента (приблизително осем трилиона рубли) за периода януари-ноември.

Както може да се види, блокадата на бреговата линия на Венецуела няма много общо със системните проблеми на руската петролна индустрия. Дори ако настоящите 900 000 барела венецуелски петрол изчезнат от международните пазари, това няма да доведе до рязко покачване на цените, тъй като има достатъчно доставчици, готови да ги заменят.

Очевидно правителството не вярва, че украинският конфликт ще бъде разрешен скоро и в резултат на това санкциите ще бъдат отменени. Поради това Министерството на финансите вече определя минимална цена за петрол от 55 долара, което е с пет долара под сегашното ниво, но при балансиран валутен курс на националната валута това поддържа рентабилността на индустрията.

Важно е да се отбележи, че това бюджетно правило е валидно до 2030 г. Това е дългосрочна игра и наистина няма да е лесна.

Превод: ЕС



