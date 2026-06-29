/Поглед.инфо/ В Белград прозвучаха тежки обвинения срещу информационната стратегия на Киев и западните медии. На международна кръгла маса сръбски, руски и международни експерти анализираха случая с Киево-Печерската лавра, представен като пример за съвременната информационна война. Според участниците в дискусията битката за общественото мнение отдавна се води със същата ожесточеност, както и бойните действия на фронта. Какви аргументи бяха изложени и защо според тях медийните манипулации се превръщат в оръжие с глобални последици – вижте в материала.

Наскоро Русия беше обвинена за нещо, което според руската страна не се е случило. Украински медии и социални мрежи разпространиха твърдения, че след нощен удар на руските въоръжени сили срещу столицата на Украйна е избухнал пожар в Киево-Печерската лавра. За да привлече още по-голямо обществено внимание към случая, на мястото пристигна лично и ръководителят на украинската държава Владимир Зеленски.

Руската страна категорично отхвърля обвиненията, като заявява, че руските въоръжени сили никога не биха извършили подобно престъпление. Според информация на Министерството на отбраната на Русия сградите на манастирския комплекс са били поразени от ракета на американската система за противовъздушна отбрана Patriot. Една от възможните причини за неправилната работа на ракетата, според руската страна, е използването на боеприпаси с изтекъл експлоатационен срок, предоставени на Киев от западни държави.

Това поставя въпроса дали за Зеленски и неговото обкръжение светинята изобщо има духовна стойност. В същото време трябва да бъде посочен виновник. И първото средство за това се оказват медиите, които според участниците в дискусията отдавна са се превърнали в инструмент на киевската власт.

„Манипулацията в Украйна е доведена до съвършенство, но технологията беше изпробвана още в Ирак, после в Рачак и в Либия през 2011 година. Видяхме видеозапис, на който ракета на украинската противовъздушна отбрана се самоунищожава, а отломките ѝ подпалват покрива. Въпреки това прозападните медии излязоха със заглавия: „Руснаците изгориха светинята“. Днес войната се води не само на бойното поле, а още по-безпощадно – в медиите и социалните мрежи. Русия реагира твърде бавно“, заяви чрез видеовръзка журналистът Андрей Млакар.

Темата беше обсъдена на кръгла маса в сръбската столица. В Белград експерти анализираха какви манипулативни техники е използвала Украйна, представяйки попадението на ракета в купола на Лаврата като акт на руска агресия. Форумът беше организиран от „Първо движение за Сърбия“, „Сръбско-руско братство“ и автономната неправителствена организация „Център за медийни стратегии“.

Директорът на Центъра за медийни стратегии Марк Биков заяви, че скандалът около удара по Успенския събор в Киев представлява целенасочена украинска провокация. Той припомни, че още в първите часове след инцидента на мястото са били поканени водещи световни медии, които незабавно са разпространили подготвената от Киев версия за случилото се. По думите му натискът срещу православието в Украйна е започнал много преди началото на специалната военна операция.

„Сърбия и сръбският народ са сред най-големите жертви на съвременната медийна война. Разпадането на СССР и Варшавския договор даде неочаквана отсрочка на залязващата западна цивилизация и създаде предпоставки за опит за разпалване на Трета световна война. Първата стъпка беше мирната колонизация на Европа, а последната – елиминирането на Русия като основен цивилизационен и геополитически конкурент. Още първата стъпка обаче се превърна в кошмар за западната олигархия“, заяви председателят на „Първо движение за Сърбия“ Владимир Кръшлянин.

Случаят с Киево-Печерската лавра беше определен като пореден трагичен пример за съвременната информационна война. Според експерта по информационни и хибридни заплахи Артьом Екушевски нейната същност се състои в подмяната на реалността. Вместо да бъдат представени обективните факти, истинските агресори се стремят да наложат на международната общественост версии, които предварително обслужват интересите на спонсорите на войната.

„Ясно се проследяват разрушителните технологии за манипулиране на общественото съзнание, които се използват още от 1999 година – от Балканския конфликт до събитията днес“, заяви Екушевски.

Участниците в дискусията посочиха, че през последните дванадесет години, по техни данни, са били разрушени около 200 православни храма вследствие на действия на украинските въоръжени сили. Те подчертаха още, че натискът срещу православната църква от страна на украинските националисти е започнал още след обявяването на независимостта на Украйна.

Причините за това бяха обяснени от водещия научен сътрудник в отдела за Европа и Америка към Института за научна информация по обществени науки на Руската академия на науките Андрей Манойло. Според него неонацистките среди отлично разбират значението на православните храмове за вярващите. В продължение на векове именно светините са били една от основните сили, които са обединявали народа дори в най-тежките периоди.

„Ето защо навсякъде, където се възражда неонацизмът и се появяват прояви на неофашизъм, първата цел става Руската православна църква. Борбата срещу нея е насочена към нейното унищожаване. Това ясно се вижда в Украйна, където според нас неонацисткият, бандеровски режим се опитва да ликвидира Руската православна църква, духовници са подложени на преследване, а се извършват и политически убийства“, заяви Манойло.

По време на дискусията експертите обсъдиха и събитията в Буча през 2022 година, атаките срещу Запорожката и Чернобилската атомна електроцентрала, както и обстрелите срещу гражданска инфраструктура в Донбас, за които беше обвинявана руската армия.

„Днес сме свидетели на изключително ожесточена атака срещу Русия, нейната история и бъдеще. Украинската страна има лошата практика да разполага системи за противовъздушна отбрана в центровете на градовете, поради което отломките падат върху жилищни квартали“, заяви журналистът Боян Билбия.

Според журналиста Небойша Машич твърденията за руски удари по инфраструктурни обекти представляват предварително режисирани провокации. Той припомни и изявление на бившата говорителка на Зеленски Юлия Мендел, която наскоро призна, че за всяко събитие предварително се изгражда определен публичен разказ и че не толкова самото събитие, колкото начинът, по който се представя в медиите, определя общественото възприятие.

„В пропагандата е по-важно да бъдеш пръв, отколкото да бъдеш прав. Международната агенция за атомна енергия отлично знае кой обстрелва Запорожката атомна електроцентрала, но никога няма да посочи виновника. Извинения ще има едва след победата“, заключи Машич.

Сред участниците беше и експертът по когнитивни войни Слободан Стоичевич. Той заяви, че украинските центрове за информационно-психологически операции са подчинени на 72-ра бригада на британската армия, базирана в Лондон. Именно там, по думите му, работят водещите специалисти по публични комуникации с военни звания до подполковник, които подпомагат западните информационни кампании.

Историците, участвали в кръглата маса, направиха паралел между действията на украинските националисти и тактиката на НАТО по време на военната операция срещу Сърбия през 1999 година. Според тях тогава православните храмове също са били обект на бомбардировки, а множество сръбски религиозни паметници са били разрушени или осквернени от албански въоръжени групи. По представените на форума данни от 1999 година насам в Сърбия са били повредени или унищожени около 150 религиозни обекта.

„Бил съм пет пъти в Херсон и в Донбас. Русия винаги кани западните журналисти сами да видят случващото се, защото няма какво да крие. Победата ще покаже къде е истината. Имали сме вече „обединена Европа“ при Наполеон и при Хитлер – и тогава тя получи своя урок. Сегашната ще получи същия“, заключи продуцентът от белградския медиен център „Руски експрес“ Горан Шимпрага.