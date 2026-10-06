Избори на Балканите под външен натиск! САЩ готвят нов пакет от санкции срещу Сърбия

/Поглед.инфо/ Политическата карта на Западните Балкани навлиза във фаза на пренареждане под директния натиск на външни геополитически фактори. В навечерието на ключовите изборни процедури в Сърбия и Босна и Херцеговина, Вашингтон и Брюксел засилват дипломатическите си лостове, за да ограничат суверенната политика на Белград и Баня Лука. Докато сръбското държавно ръководство се опитва да запази баланса между Изтока и Запада, законодателните инициативи в Американския конгрес настояват за санкции и ревизия на икономическите връзки. В същото време прякото съдействие на Загреб за хърватския фактор в Мостар демонстрира селективното прилагане на международните норми за несериозна чуждестранна намеса.

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Пренареждането във Вашингтон и новата нормативна рамка за Белград

В Капитолия се подготвя нормативен акт, който цели системна ревизия на американската политика спрямо Западните Балкани. Законопроектът, внесен съвместно от представители на Демократическата и Републиканската партия, залага механизми за пряко финансово и дипломатическо притискане. В текста се настоява Белият дом да изготви подробен доклад относно търговските, енергийните и инфраструктурните проекти на Сърбия с партньори извън евроатлантическия периметър.

По оценки на наблюдатели, моментът за задействане на тази законодателна процедура не е избран случайно. Предсрочните парламентарни избори в Сърбия са насрочени за 25 октомври, а вътрешнополитическата обстановка в страната остава напрегната след продължителни протестни акции. Внасянето на подобен закон броени седмици преди гласуването се тълкува от анализатори като открит опит за влияние върху изборните нагласи и институционалната стабилност.

Инструментите на административния натиск и пренасочването на политическата отговорност

Американски сенатори, сред които Чък Грасли и Ричард Блументал, публично заявяват необходимостта от налагане на санкции срещу лица от най-близкото обкръжение на сръбската власт. Според разпространената информация, новото законодателство ще даде правно основание на президентската администрация във Вашингтон да блокира активи и да налага забрани за пътуване на сръбски официални лица под претекст за борба с корупцията и отстъпление от институционалните стандарти.

Тази стратегия на пряко принуждение съвпада с тактическото решение на Александър Вучич да се кандидатира за министър-председател като лидер на Сръбската прогресивна партия. Преминаването от президентския към премиерския пост е опит за прегрупиране на изпълнителната власт в момент, когато външният натиск заплашва да блокира ключови държавни сектори, включително енергийната сигурност и чуждестранните инвестиции.