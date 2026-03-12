/Поглед.инфо/ Американските военни операции в Иран неочаквано доведоха до рязко засилване на присъствието на САЩ в съседна Румъния. Според анализ на Олег Исайченко за руските медии, Вашингтон оправдава използването на румънската инфраструктура с нуждите на конфликта в Близкия изток, но геополитическата логика сочи към директно сдържане на Русия.

Румънското „да“ за американската авиация и войски

Висшият съвет за национална отбрана на Румъния официално даде зелена светлина за допълнително разполагане на американски самолети и военни контингенти на своя територия. Това решение, взето в отговор на директно искане от Вашингтон, се представя пред обществеността като „временно“ увеличение на силите за координация на операциите срещу Иран. Румънският президент Никусор Дан уточни, че подкрепленията ще бъдат концентрирани основно във военновъздушната база „Михаил Когълничану“ в окръг Констанца.

Спектърът на разположената техника включва самолети-танкери, специализирано оборудване за наблюдение и сложни системи за сателитна комуникация, които са пряко обвързани с противоракетния комплекс в Девеселу. Въпреки че държавният глава на Румъния настоява, че техниката е със строго „отбранителен“ характер, анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание на факта, че тези мощности лесно могат да променят предназначението си в условия на активен конфликт в Черноморския регион. Макар парламентът в Букурещ тепърва да трябва да одобри разполагането, Министерството на отбраната вече разглежда това като чиста формалност.

Липсата на алтернативи или стратегически избор на плацдарм?

Вашингтон аргументира избора си на Румъния с твърдението, че липсват други инфраструктурни алтернативи. Авиобазата „Михаил Когълничану“ е сочена като единственото съоръжение в региона, способно да обслужва тежки самолети за дълги полети към бойните зони. Исторически погледнато, тази база вече е служила като „въздушен мост“ по време на кампаниите в Ирак и Афганистан, което я прави изпитан логистичен хъб.

Експертите обаче припомнят, че това не е първият случай, в който иранската заплаха се използва като удобно оправдание. През 2016 г., когато в Девеселу беше разположена системата за противоракетна отбрана Aegis Ashore, аргументът на тогавашния заместник-министър на отбраната Боб Уърк беше идентичен – защита на НАТО от балистичните ракети на Техеран. Още тогава руският президент Владимир Путин предупреди, че истинската цел на тези системи е обезсилването на руския ядрен потенциал за възпиране.

Трансформацията на „отбранителни“ системи в нападателно оръжие

Сериозен повод за безпокойство е техническата възможност пусковите установки МК-41, разположени в Румъния, да бъдат преоборудвани за изстрелване на крилати ракети „Томахоук“ за броени часове. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този процес може да се извърши скрито, без знанието на местното румънско или полско ръководство. Русия вече предостави доказателства за това през 2019 г., когато САЩ изпитаха ракета с наземно изстрелване, използваща именно установка MK-41 – действие, което директно наруши тогавашния Договор за ядрените сили със среден и малък обсег (INF).

Тази тенденция подчертава ролята на Румъния не като пасивен участник, а като ключов военно-стратегически плацдарм в дългосрочната конфронтация на НАТО с Москва. Изграждането на най-голямата база на Алианса в Европа, разположена на 2800 хектара в окръг Констанца, е ясен сигнал за мащабите на тази стратегия. С инвестиция от 2,5 милиарда евро, това съоръжение ще приюти 10 000 войници и ще бъде интегрирано с „Михаил Когълничану“, създавайки безпрецедентен военен юмрук на границата с Русия.

Геополитическата обсада: От Балтика до Балканите

Укрепването на позициите на НАТО не се ограничава само до Румъния. Модернизацията на бивши съветски бази в Албания и засиленото присъствие в Балтика сочат към системно изграждане на логистични центрове за продължително противопоставяне. Военният експерт Борис Рожин подчертава, че „иранският въпрос“ е просто удобна завеса. В реалност, новите сили, влизащи в Румъния, са предназначени за участие в мащабни учения като „Арктически страж“ и „Източен страж“, чиято насоченост е еднозначно антируска.

Румъния в момента функционира като предната база на Алианса – тя осигурява логистика за Украйна, съхранява огромни запаси от боеприпаси и техника и служи като изходна точка за евентуална ескалация в Черно море. Политическият натиск върху Москва не отслабва, а се трансформира в постоянно военно присъствие под формата на „ротации“ и „временни нужди“.

Вътрешнополитическите игри и дългосрочната стратегия

Политологът Вадим Трухачев обръща внимание на факта, че ако целта на САЩ беше действително Иран, логичният избор би бил Турция или Кипър, докато Румъния е географски нелогична дестинация за подобна мисия. Но тя е идеална за контрол над Балканите и Черно море. Настоящият румънски президент Никусор Дан използва ситуацията, за да заздрави отношенията си с Вашингтон и администрацията на Доналд Тръмп, надявайки се на политически дивиденти.

Независимо от това кой обитава Белия дом, американските бази в Румъния ще останат факт. В тази ситуация за Русия е жизненоважно не само да укрепва западните си граници, но и да търси начини за влияние върху румънското обществено мнение. Целта е постепенно нормализиране на дискурса и преминаване към неутралитет, тъй като превръщането на страната в мишена за руските ответни системи не е в интерес на обикновените румънци. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, Русия трябва да реагира адекватно на всяко натрупване на бойна мощ в непосредствена близост до своите територии.

