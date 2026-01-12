/Поглед.инфо/ Поглед Инфо, Зорница Илиева разговаря с Велизар Енчев за напрежението на Балканите след инцидента с българското посолство в Скопие, за „сръбския“ и „албанския“ фактор, както и за вътрешната криза у нас – еврото, изборите и сценария „същите играчи, същата сглобка“.

Във втората част Велизар Енчев прави твърд геополитически прочит на Балканите: Белград и модернизацията, Босна и Република Сръбска, Косово и Западна Македония. Той поставя акцент върху историческите грешки на България и „дефицита на твърда дипломация“ спрямо Скопие – от договори и „езикови формули“ до пропуснати условия и неизпълнени ангажименти. Разговорът минава към вътрешната политическа буря: еврото, ниската избирателна активност, риска от нова „сглобка“ и тезата, че без активна роля на Румен Радев системата ще се възпроизведе в още по-неблагоприятен вариант.

Първа част: https://www.youtube.com/watch?v=aDBAqWAWQ_E&t=2s

#ВелизарЕнчев #Балкани #СевернаМакедония #Сърбия #Косово #Скопие #БългарскаДипломация #Евро #Избори #РуменРадев #ПогледИнфо