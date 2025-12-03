/Поглед.инфо/ На 2 декември, след срещата с Групата по енергетика и сигурност, сръбският президент Александър Вучич заяви, че Сърбия все още не е получила необходимия лиценз за Сръбската петролна компания (NIS). Поради това правителството вече е одобрило закриването на рафинерията на компанията.

Вучич посочи, че се е почувствал „разочарован и изненадан“ и подчерта, че според него решението на САЩ е политическо, а не икономическо, което нанася щети на Сърбия.

Той добави, че страната разполага със сравнително достатъчни резерви, които ще стигнат до края на януари 2026 г. В момента сръбското правителство активно работи за разширяване на каналите за внос на гориво.