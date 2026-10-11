Банките печелят, индустрията се колебае: Дълбокото разслоение в дигитализацията на руския бизнес

/Поглед.инфо/ В суровите реалности на кадровия дефицит и икономическия натиск, прогнозите за генеративния изкуствен интелект в Русия обещават ефект между 6 и 21 трилиона рубли до 2030 г. Базовите изчисления на Сбербанк сочат възможен контролен тласък за БВП, но технологичната картина остава дълбоко фрагментирана. Докато банковият сектор и електронната търговия отчетливо капитализират процесите, тежката индустрия и държавният сектор се сблъскват с липса на индустриални Cad/Cam модели и висока цена на системните грешки.

По публикации на руски икономически издания и материали на РИА Новости. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дигиталният допинг за БВП: Сметките на Сбербанк и суровата реалност

Прогнозите за добавена стойност в икономиката често боравят с астрономически числа, за да скрият структурните дефекти на самата система. Според разпространения анализ на Центъра за макроикономически изследвания към Сбербанк, внедряването на генеративен изкуствен интелект (GenAI) би могло да добави между 2,8% и 9,8% към БВП на страната до 2030 година. Спредовете в подобни изчисления са огромни — става дума за кумулативен ефект в диапазона от 6 до 21 трилиона рубли, изчислени спрямо номиналната база на БВП за 2025 г. (оценена на 214,3 трилиона рубли).

Ако свалим прагматично тези числа на земята, годишното добавено темпо се свива до скромните 0,5 до 2 процентни пункта. Всичко това обаче стъпва върху фундаментално допускане: че руският бизнес е способен бързо да преструктурира вътрешната си архитектура. Долната граница на прогнозата изисква автоматизация на поне 30% от технически осъществимите задачи, докато горната граница се крепи върху оптимистичните 70%.

Но тук възниква въпросът — колко реално е това в условията на настоящата пазарна конюнктура? Купуването на достъп до невронна мрежа или инсталирането на локален софтуер не променя автоматично финансовия резултат на едно предприятие. За разлика от стандартния софтуер, генеративният алгоритъм изисква пренаписване на вътрешните регламенти — нещо, срещу което бюрокрацията в големите холдинги оказва брутална съпротива.

Корпоративното разслоение: Банките срещу тежката индустрия

Пазарът в момента е разделен на три напълно различни скорости. В първата група са финансово-технологичните гиганти — Сбербанк, Яндекс, Т-Банк, МТС. Те разполагат със собствени езикови модели, огромни масиви от цифровизирани клиентски данни и най-вече: разполагат с налични екипи за разработка. При тях автоматизацията на контактните центрове и писането на рутинен програмен код веднага съкращава оперативните разходи.

Втората група обхваща гиганти от ресурсния и промишления сектор — структури като „Сибур“ и „Норилск Никел“, заедно с големите играчи в логистиката и търговията на дребно. При тях обаче внедряването върви на пилотни проекти и с изключителна предпазливост. В индустриалната среда цената на една системна грешка не е просто изгубен клиент на чатбот, а спиране на производствена линия или авария в критична инфраструктура.

Третата група, която всъщност съставлява гръбнака на реалната икономика — малките и средните предприятия, строителството, селското стопанство и голяма част от държавния сектор — на практика се намира в начална фаза. В тези сектори използването на невронни мрежи се изчерпва с индивидуално ползване на публични чатботове от отделни служители. Това повишава личната им производителност, но по никакъв начин не влияе върху общата икономика на предприятието.