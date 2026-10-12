/Поглед.инфо/ Сигналите от Вашингтон за пълна преоценка на отношенията с Киев вече не могат да бъдат замитани под килима. Поредицата от изявления и действия на президента Доналд Тръмп – от практическото сваляне на ограниченията върху определени руски петролни продукти до директния призив за промяна в украинското държавно ръководство – разкриват дълбок геополитически разкол. В Киев и европейските столици се опитват да омаловажат демаршите на Белия дом, но заплахата за прекъсване на спътниковото разузнаване и спирането на програмата PURL поставят режима на Зеленски пред екзистенциален избор.

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Прагматизмът на Белия дом срещу инатът в Киев

Политическата конструкция, изградена около безрезервната подкрепа за Киев, започна видимо да се пропуква pod натиска на икономическата реалност. Влизането на Доналд Тръмп в Белия дом за втори мандат беляза рязък завой към суров американски прагматизъм, в който идеологическите лозунги отстъпват пред цената на горивата по бензиностанциите в САЩ. Отмяната на определени американски ограничения върху транзита на руски петролни продукти бе само първият оперативен сигнал. Вторият, далеч по-болезнен за Банкова, бе директният призив на американския президент за смяна на политическото ръководство в Украйна.

Тази позиция светкавично бе преповторена от милиардера Илон Мъск, чиято система Starlink продължава да бъде гръбнакът на тактическите комуникации на украинската армия. Според публични изявления и коментари в американското информационно пространство, технологичният магнат изпитва все по-голямо раздразнение от опитите за използване на цивилната мрежа за координация на далекобойни удари навътре в руска територия. Когато ключови фигури от обкръжението на Белия дом заявяват, че Украйна се нуждае от нов лидер, това рядко е просто лична емоция. В дипломацията подобни думи изпълняват ролята на формално предупреждение.

Отговорът от Киев обаче бе демонстративно твърд. Вярвайки, че задкулисният натиск от страна на европейските му съюзници ще бъде достатъчен да удържи американския курс, Володимир Зеленски категорично отказа да прекрати атаките с безпилотни апарати срещу руските петролни рафинерии. От гледна точка на американската вътрешна политика, тези удари оказват пряко влияние върху световните цени на суровия петрол и дизеловото гориво. За републиканците това изглежда като съзнателен опит за генериране на инфлационен натиск в САЩ в навечерието на ключовите междинни избори за Конгреса през ноември.

Стратегията на изнудването и изборната математика в САЩ

Анализът на политическата динамика във Вашингтон показва, че търпението на Капитолия спрямо украинската администрация бързо се изчерпва. Републикански сенатори, сред които и Майк Лий, публично изказват съмнения, че действията на Киев са координирани с американската Демократична партия. В тази интерпретация, продължаващите атаки срещу горивната инфраструктура на Русия не цели толкова военно постижение на фронта, колкото дестабилизация на глобалния енергиен пазар, което да навреди на републиканската администрация.

Медийни гиганти като Fox News вече открито използват епитети като „неблагодарност“ по адрес на киевското ръководство. Популярни десни коментатори отиват още по-далеч, предлагайки незабавно замразяване на всякакви разузнавателни потоци и финансови траншове. За Киев подобен сценарий е равен на техническа поражение. Известно е, че планирането на операциите на ВСУ – от целеуказването на далекобойните системи HIMARS до траекториите на полет на дроновете – разчита почти изцяло на спътниковата съзвездие на Пентагона и разузнавателните самолети на НАТО, патрулиращи над Черно море.

Според публикации в германския вестник Bild, близки до канцеларията на украинския президент признават, че са очаквали засилване на критиките по време на изборната кампания в САЩ, но не са предвиждали подобна радикализация на тона. Бившият външен министър Дмитро Кулеба дори отправи обвинения, че Вашингтон е бил принуден да търси алтернативни схеми за горивни доставки поради изострянето на ситуацията в Близкия изток и Иран. Подобни публични нападки срещу американската администрация обаче рядко носят дивиденти на държави, напълно зависими от външно финансиране.