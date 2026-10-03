/Поглед.инфо/ В опит да се омаловажат икономическите щети от военните действия срещу Техеран, неоконсервативните коментатори във Вашингтон пренебрегват пряката връзка между цените по бензиностанциите и срива в рейтинга на Белия дом. Поскъпването на дизела, блокираните логистични вериги и скокът на инфлацията до 3,4% показват, че опитът да се изолира външната политика от вътрешноикономическата реалност е политическа илюзия с висока цена за Републиканската партия.

По публикация на Андрю Дей (American Conservative). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Манипулацията с причинно-следствените връзки в медийния разказ

Във Вашингтон съществува определена категория медийни анализатори, за които реалността е гъвкава категория. Когато водещи фигури от неоконсервативния спектър — като Бен Шапиро от Daily Wire или Марк Левин от Fox News — се опитват да убедят публиката, че сривът в подкрепата за Доналд Тръмп няма нищо общо с военната ескалация срещу Иран, те прилагат класически похват за подмяна на тезата. Твърдението, че гласоподавателите се вълнуват единствено от цените на стоките, а не от външната политика, съзнателно игнорира факта, че точно тази външна политика форсира ръста на цените.

Според логиката на подобни коментатори, икономическите затруднения на американските домакинства съществуват във вакуум. Опитът да се разделят тарифните мерки от военните действия в Персийския залив обаче не издържа при елементарен преглед на хронологията. Данните, цитирани от изборни анализатори като Райън Гирдаски, показват слънчево ясен шаблон: рейтингите на Белия дом и показателите за доверие в икономиката бяха стабилни и дори отбелязваха лек ръст непосредствено след въвеждането на новите митнически тарифи. Сривът започна не тогава, а в момента, в който започнаха първите ракетни удари срещу иранската инфраструктура и последвалата криза в Ормузкия проток.

Нека бъдем precize: това не е въпрос на абстрактни геополитически предпочитания, а на сухо счетоводство. Когато един административен център вземе решение да удари ключови субекти в Близкия изток, той автоматично калкулира рисковите премии върху суровия петрол. Да се твърди, че гласоподавателят в Охайо е ядосан единствено от цифрата на касовата бележка в супермаркета, без да разбира откъде идва тази цифра, е подценяване на масовия избирател.

Физиката на транспортните разходи: Дизел, логистика и инфлационен натиск

Американската икономика не се движи от декларации в социалните мрежи, а от тежкотоварни камиони с дизелови двигатели. Преди ескалацията на конфликта средната цена на обикновения бензин в САЩ се държеше на нива от около 2,98 долара за галон. Към настоящия момент тя достигна 4,48 долара. При дизеловото гориво — основният кръвоносен съд на вътрешната търговия — скокът е още по-брутален: от 3,76 долара до рекордните 6,50 долара за галон.

Всеки камион от клас 8 (Class 8 heavy truck), превозващ промишлени стоки или хранителни продукти по междущатските магистрали, изразходва средно по един галон на 6–7 мили. Когато разходът за гориво на автопарка се удвои в рамките на броени седмици, превозвачите няма как да абсорбират тази загуба за своя сметка. Те я прехвърлят директно върху дистрибуторите, а те — върху крайния потребител.

+-----------------------------------------------------------------------+ | Динамика на цените на горивата в САЩ (в USD за галон) | +------------------------------------+------------------+---------------+ | Показател | Преди конфликта | Текущо ниво | +------------------------------------+------------------+---------------+ | Обикновен бензин (Regular Gasoline)| $2.98 | $4.48 | | Дизелово гориво (Diesel Fuel) | $3.76 | $6.50 | +------------------------------------+------------------+---------------+

Според оценки на икономически анализатори, над една трета от цялата натрупана инфлация през последните месеци се дължи пряко на енергийния шок, предизвикан от военните действия. Преди избухването на сблъсъка индексът на потребителските цени (CPI) плавно се приближаваше към целевото ниво от 2%, определено от Федералния резерв (ФЕД). Очакванията за намаляване на основните лихвени проценти бяха високи, което щеше да отключи кредитирането за бизнеса и домакинствата. В момента инфлацията се кове на нива от 3,4%, а ФЕД е принуден да държи лихвите високи.

Тази административна задънена улица бе напълно предвидима. Всяка военна операция в близост до Ормузкия проток — през който преминава приблизително 20% от световния транзит на втечнен природен газ и суров петрол — автоматично пренаписва застрахователните полици на танкерния флот. Дори без пълно физическо блокиране на протока, цената на навлото се покачва неколкократно, а това се калкулира в крайната цена на варел петрол тип Brent или WTI.