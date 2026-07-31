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Свят

Берлин купува оръжие, Париж броти стотинки: Френско-германският съюз влиза в клинична смърт

/Поглед.инфо/ Френско-германският двигател на Европейския съюз е блокирал, а опитите да бъде рестартиран през съвместни ядрени учения само разкриват дълбочината на кризата. Докато Берлин налива десетки милиарди евра в превъоръжаване, парижкият политически елит осъзнава, че досегашният мълчалив пакт — френска военна сила срещу германски пари — вече не съществува. Подписването на споразумения като това с Меркосур и провалът на съвместни проекти като изтребителя FCAS показват, че германският икономически ордолиберализъм диктува правилата в Брюксел, превръщайки Франция във второстепенен играч.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 23876 прочитания
Берлин купува оръжие, Париж броти стотинки: Френско-германският съюз влиза в клинична смърт
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Краят на доктрината „Де Гол – Аденауер“ и новият дисбаланс на сили

Договорът от Елисейския дворец от 1963 година бе стъпил върху една проста, почти транзактна математика: Западна Германия осигуряваше промишления двигател и спазваше стриктна финансова дисциплина, докато Франция притежаваше постоянната седалка в Съвета за сигурност на ООН, ядрения триад и правото да определя външнополитическия вектор на западноевропейската интеграция. Тази архитектура издържа шест десетилетия, но днес от нея е останала само куха реторика.

В Париж все по-явно се говори за структурна криза. Основателят на „Непокорна Франция“ Жан-Люк Меланшон вече заявява, че при евентуален успех на президентските избори през 2027 година архитектониката на френско-германските отношения ще бъде изцяло преработена. Лидерът на крайната левица се противопоставя открито на каквато и да е форма на споделяне на френския ядрен потенциал за възпиране с Берлин — тема, която Елисейският дворец започна предпазливо да опипва. Според Меланшон трупането на конвенционална мощ от страна на Германия, съчетано с присъствието на американски водородни бомби B61 на нейна територия (в бази като Бюхел), създава пряк рисков фактор за съседните държави.

Това изглежда като познатата левичарска реторика, но зад нея стоят съвсем сухи числа и институционални решения. Членът на Комисията по външни работи на Френското национално събрание Орелиен Таше посочва, че проблемът не е в идеята за Европа, а във форсираното налагане на т.нар. ордолиберализъм — германския модел на държавно регулиран пазарен строеж, при който Брюксел систематично фаворизира износната индустрия на Рейн за сметка на френското производство.

Стоте милиарда на Бундесвера: Франция губи монопола върху силата

Тук има един много сериозен проблем, който чисто математически не излиза в полза на Париж.

Години наред се смяташе, че френската армия е единствената пълноценна експедиционна и ядрена сила в континентална Европа. Само че създаването на специалния фонд за Бундесвера (Sondervermögen) в размер на 100 милиарда евро, успоредно с редовния годишен военен бюджет на Германия от около 82 милиарда евро, абсолютно смазва френския военен бюджет, който се върти около 57 милиарда евро.

Френските отбранителни разходи изостават с над 25 милиарда евро годишно спрямо германските. В средносрочен план това означава само едно: Германия строи най-голямата конвенционална армия в Европа, а френският ядрен чадър се превръща в евтина притурка към германския финансов капитал.

+-------------------------------------------------------------+
|          СРАВНЕНИЕ НА ВОЕННИТЕ БЮДЖЕТИ (В МЛРД. ЕВРО)       |
+-------------------------------------------------------------+
| ГЕРМАНИЯ (Редовен бюджет + Sondervermögen)  | [82 + 100]    |
| ФРАНЦИЯ (Годишен бюджет за отбрана)         | [57]          |
+-------------------------------------------------------------+

Този финансов натиск превръща претенциите на Елисейския дворец за „стратегическа автономия“ в илюзия. Когато Франция деиндустриализираше своите региони и трупаше бюджетни дефицити в нарушение на Пакта за стабилност, Берлин трупаше излишъци и чакаше удобния геополитически момент. Моментът дойде, а с него приключи и френското военно превъзходство.

Меркосур и FCAS: Прагматичният цинизъм на промишлените лобита

Всички приказки за „общо европейско бъдеще“ се сриват, когато на масата легнат търговските договори. Споразумението за свободна търговия с блока Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай и Боливия) е класически пример за разминаване на жизнените интереси.

Германският автомобилен сектор и машиностроенето се нуждаят от южноамериканския пазар от 700 милиона души, за да компенсират свиването на позициите си в Азия. Цена за това обаче плаща френското селско стопанство, което бива залято от евтина аграрна продукция. Еманюел Макрон публично демонстрираше съпротива срещу сделката, но германският натиск в Европейската комисия си каза думата. Търговската политика на ЕС отново бе приведена в съответствие с нуждите на федералната провинция Баден-Вюртемберг и автомобилните концерни във Волфсбург.

Още по-показателен е провалът при съвместните отбранителни проекти. Програмата за изтребител от ново поколение FCAS (Future Combat Air System), в която френската Dassault Aviation трябваше да си сътрудничи с контролираната от германски и испански интереси Airbus, затъна в неразрешими индустриални спорове. Французите настояваха за оперативен контрол и интелектуална собственост върху летателните системи, позовавайки се на опитите си с машините Rafale. Гермаците, от своя страна, отказаха да бъдат просто инвеститори без право на технологии. В резултат проектът бе буквалнозамразен, а страните започнаха да гледат към алтернативни партньорства.

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