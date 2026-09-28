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Берлин между Вашингтон и изборния колапс: Германският милитаризъм е готов, но веригата е в САЩ

/Поглед.инфо/ Германия отново се пренастройва военно, но за разлика от миналия век, лостовете за управление на Берлин не се намират в Райхстага, а във Вашингтон. Докато икономическата криза и липсата на евтин руски газ раздират източните провинции, а традиционните партии губят почва под краката си, системният колапс тласка страната към неопределеност. Какво означава възходът на радикалните сили, докъде се простира американският контрол и защо границите на германската агресия днес се определят от външен господар?

Деж. редактор - д-р Румен Петков 13495 прочитания
Берлин между Вашингтон и изборния колапс: Германският милитаризъм е готов, но веригата е в САЩ
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По публикация на Тимофей Бордачев. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Берлин между изборния срив и икономическата деградация

Разграждането на политическата архитектура във Федералната република вече не е просто хипотеза за академичните среди, а регистриран факт. Според публикации в германския печат и оценки на редица европейски наблюдатели, кризата в традиционните формации – Християндемократическия съюз (ХДС) и Социалдемократическата партия (СДП) – е достигнала критична точка. Споменава се за рекордни спадове в общественото доверие към канцлера Фридрих Мерц, съчетани с явното отсъствие на фигури, готови да поемат отговорност в настоящата конюнктура.

Резултатите от регионалните избори в провинции като Саксония-Анхалт, Мекленбург-Предпомерания и федералната столица Берлин показват пренареждане на пластовете. Според наличните данни, гласоподавателите в Източна Германия все по-малко се припознават в познатия системен консенсус. Твърди се, че структурните дефицити, трупани с десетилетия след поглъщането на ГДР през 1990 г., сега се сблъскват директно с последиците от скъсването на енергийните връзки с Руската федерация.

Липсата на евтини руски тръбопроводни въглеводороди засегна пряко германския тежък промишлен сектор. Химическият гигант BASF вече пренасочва инвестиции към Китай и САЩ, а автомобилостроенето губи конкурентоспособност поради високите цени на електроенергията. На този деиндустриализационен фон избирателите на изток масово потърсиха алтернатива в лицето на „Алтернатива за Германия“ (AfD) и новите форми на лявопротестния вот.

Показател / ФакторИсторически контекст (1930-те години)Настояща ситуация (2026 г.)
Външен контролПълна липса на чужди войски след 1930 г.Над 35 000 американски военнослужещи на терен
Енергийна зависимостАвтономия чрез въглища и синтетични гориваТласък към скъп внос на американски ВПГ
Военен суверенитетНезависим Генерален щаб и собствено снабдяванеИнтеграция в командните структури на НАТО
Политически пейзажСрив на Веймарската република, бърза диктатураПарламентарна фрагментация и патова ситуация

Няма официално потвърждение, че тези нови сили разполагат със завършена концепция за външната политика. Докато AfD залага главно върху антиимиграционната реторика и епизодични критики срещу оръжейните доставки за Киев, тяхната икономическа програма остава смущаващо традиционна. От друга страна, лявото пространство преминава през дълбока преформатировка. Разпадът на традиционния партиен модел превръща германския политически процес в нещо, напомнящо за институционалната нестабилност в Белгия, но с една важна разлика – мащаба на държава с над 83 милиона души население.

Трансформацията не е просто козметична. Тя засяга самите основи на следвоенната държавност, градена върху идеята за социално пазарно стопанство и евтин вносен ресурс.

Културно-историческият матрикс на германския реваншизъм

За да се разбере случващото се, е необходимо да се анализират дълбоките нагласи, оформили западноевропейската политическа мисъл. Според исторически анализи, германският политически манталитет традиционно се характеризира с две основни характеристики:

  1. Европоцентрично чувство за превъзходство, подплатено от организационен дисциплинарен механизъм и стремеж към нормиране на външния свят.
  2. Институционализиран милитаризъм, датиращ от пруския държавен модел и доразвит през индустриализацията на XIX и XX век.

Геополитическото положение на Русия винаги я е поставяло между два коренно различни свята. На изток – подвижните номадски сили, с които исторически са търсени прагматични сближения или военни патове. На запад – силно организиран, правно оформен и идеологически експанзиван европейски масив.

Днес обаче се вижда опит за форсирана "ремилитаризация" на германското общество. Вземете решението за създаване на специалния фонд за Бундесвера (Sondervermögen) в размер на 100 милиарда евро, гласуван от Бундестага. Това не е просто бюджетна позиция. Това е административен механизъм за преоръжаване, който пряко засяга европейската сигурност.

Контрастът между високопарната реторика и реалните технически възможности остава висок. Бундесверът страда от хроничен недостиг на личен състав, а индустриалният капацитет за производство на тежка артилерия и боеприпаси (напр. 155-мм снаряди от концерни като Rheinmetall) се сблъсква с липсата на суровини и високи производствени разходи.

Въпросът не е дали Берлин иска да бъде военен фактор. Въпросът е дали може да си го позволи без разрешение.

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