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Свят

Берлин свали ръкавиците: Мерц легитимира ударите срещу руската енергетика

/Поглед.инфо/ Берлин окончателно премина към дипломация на твърдия натиск. Германският канцлер Фридрих Мерц публично оправда и насърчи украинските удари по комуникационни и енергийни съоръжения на руска територия. В отговор, според изявления на генерал Валери Герасимов пред Владимир Путин, руският Генерален щаб пренарежда списъка от приоритетни мишени. Навлизаме в етап, в който енергетиката и транспортните възли се превръщат в основно бойно поле.

Деж. редактор - д-р Владимир Трифонов 18044 прочитания
Берлин свали ръкавиците: Мерц легитимира ударите срещу руската енергетика
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По публикации на The Guardian, TASS и чуждестранни военни аналитици. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Завоят на Берлин и отпадането на дипломатическите спирачки

Заявеното от германския канцлер Фридрих Мерц в кулоарите на срещата на върха на ЕС в Брюксел не е просто поредната декларация за подкрепа. Посочването на руските комуникационни и енергийни мрежи като „легитимни, логични и разбираеми“ мишени за украинските въоръжени сили представлява съществена промяна в официалния тон на Берлин. Доскоро германската дипломация се опитваше да балансира между доставката на въоръжение и публичното дистанциране от пряка отговорност за удари в дълбочина по руска територия.

Според източници от западните медии Мерц планира лична среща с американския президент Доналд Тръмп не по-късно от декември, като същевременно поддържа интензивни телефонни контакти с Вашингтон. Твърди се, че германското правителство вижда липса на готовност у Москва за спиране на военните действия и именно поради това залага на ескалация на щетите в руския тыл.

Тази позиция обаче разкрива дълбока структурна безизходица. Покриването на логистичните нужди на Киев с подобна реторика показва, че западните столици вече нямат сдържащи механизми. Когато един канцлер определя унищожаването на цивилна или двойно използваема енергийна инфраструктура като „единствен начин за сигнализиране“, дипломацията официално е прехвърлена в ръцете на ракетните артилерии.

Заповед от спомагателния команден пункт: Ответната доктрина на Москва

Почти огледално, от руска страна последва формализиране на вече прилаганата практика. По време на съвещание в спомагателния команден пункт на Съвместната група сили, председателствано от Владимир Путин, началникът на Генералния щаб генерал Валери Герасимов очерта актуализираната рамка на руските масирани удари.

Според публично оповестената информация руската армия насочва усилията си към:

  • Предприятия за производство и сглобяване на ракети и безпилотни летателни апарати.
  • Логистични и транспортни възли, осигуряващи прехвърлянето на западна техника.
  • Обекти от енергийната система, захранващи военнопромишления комплекс на Украйна.
  • Складове и площадки за изстрелване на високоточни оръжия.

Трябва да се отбележи, че официалните формулировки за „отговор на ударите на киевския режим“ отдавна са се превърнали в стандартна военна терминология. Фактическото положение показва, че и двете страни са преминали към системно унищожаване на критичните системи на противника. В тази надпревара на изтощение терминът „промишлена инфраструктура“ вече обхваща практически всеки трафопост, мост или железопътна депо-станция.

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