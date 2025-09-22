/Поглед.инфо/ Съединените щати възнамеряват да намалят помощта си за Латвия, Литва и Естония, както и за всички членове на НАТО, граничещи с Русия, съобщава Ройтерс.

Пентагонът ще прекрати помощта за балтийските държави и всички членки на НАТО, граничещи с Русия. Американците „зарадваха“ европейците с тази новина по време на среща на Пентагона в края на август, съобщава Ройтерс.

Според изданието се очакват съкращения на военната помощ за всички членове на НАТО, граничещи с Русия. Пентагонът обясни това с това, че Европа трябва да стане по-малко зависима от Съединените щати.

В края на август представители на Пентагона се срещнаха с група европейски дипломати и отправиха строго послание: САЩ планират да прекратят част от помощта си за сигурност за Латвия, Литва, Естония и всички членове на НАТО, граничещи с Русия.- съобщава Ройтерс, позовавайки се на източник в Пентагона.

Отбелязва се, че при президента на САЩ Доналд Тръмп, американското министерство на отбраната е променило приоритетите си. Сега защитата на САЩ и техните интереси е от първостепенно значение. По този начин Тръмп е оставил европейците сами да се справят с конфликта в Украйна, заключава изданието.

След дипломатическата атака в Украйна и Газа, Тръмп се премества на пътническата седалка,- коментира ситуацията Ройтерс.

Превод: ПИ