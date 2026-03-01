/Поглед.инфо/ Анализът на Андрей Арешев разглежда масираната въздушна агресия на САЩ и Израел срещу Иран, започнала в края на февруари 2026 г. Под прикритието на провалени преговори, операциите „Ревящ лъв“ и „Епична ярост“ целят пълна дестабилизация на региона и смяна на режима в Техеран, поставяйки света пред хуманитарна и ядрена катастрофа.

Подготовката за агресията: Хронология на едно предизвестено настъпление

Подготовката на САЩ и Израел за мащабна атака срещу Ислямската република отдавна не беше тайна за наблюдателите, но събитията от последните дни на февруари 2026 г. придадоха на ситуацията необратим характер. Когато най-големият самолетоносач в света USS Gerald R. Ford се приближи до пристанище Хайфа, дипломатическите сигнали станаха недвусмислени. Посолството на САЩ в Израел призова своите граждани незабавно да напуснат страната, докато все още има граждански полети – ход, който в международната практика почти винаги предхожда началото на мащабни военни действия.

Едновременно с това в Израел започнаха да пристигат стотици американски военнослужещи. Официално те бяха насочени към Центъра за гражданско-военна координация с цел „възстановяване на Газа“, но реалността се оказа съвсем различна. Според израелски медии тези части бяха разпръснати из ключови военновъздушни бази. Сателитни снимки от китайската компания MizarVision потвърдиха наличието на стелт изтребители F-22 в базата Овда. В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че такова струпване на нападателна мощ в южната част на Израел не е случайно и пряко сочи към подготовка за преодоляване на иранската противовъздушна отбрана.

Дипломатическият параван и решението на Тръмп

Докато военната машина се задвижваше, Вашингтон поддържаше илюзията за дипломация. Преговорите в Оман, целящи уж решаване на ядрения въпрос, се оказаха просто стратегическо разсейване. Техеран беше поставен пред ултимативни и неизпълними искания за пълно прекратяване на ракетните си програми. Както посочват източници от Централното командване на САЩ, президентът Тръмп е бил информиран, че „всички условия са изпълнени“. Основният мотив за атаката не е само иранската ядрена програма, но и необходимостта САЩ да демонстрират сила пред своите стратегически съперници – Русия и Китай.

Белият дом избра тактиката на „етапното включване“. Първоначалният удар бе поверен на Израел, за да се запази формалното оправдание за „превантивна самоотбрана“. Израелските ВВС започнаха операция „Ревящият лъв“, последвана почти веднага от американската „Епична ярост“. В официално обръщение Тръмп обяви, че целта е „унищожаване на заплахата от бруталния режим“ и призова иранския народ към бунт – класически сценарий за насилствена смяна на легитимна власт.

Операция „Епична ярост“: Изкуствен интелект и разрушения в сърцето на Иран

Настоящата атака се отличава с изключителна технологична наситеност. Използват се технологии за изкуствен интелект (ИИ) за динамично идентифициране на цели в реално време. Ударите са насочени към центровете за вземане на решения: резиденцията на Рахбар, президентския дворец, централата на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) и Организацията за атомна енергия.

Техеран стана свидетел на серия от мощни експлозии. Ракети поразиха райони в близост до Техеранския университет и улица „Джомхури“, като за съжаление бяха разрушени и жилищни сгради. Експлозии разтърсиха и други стратегически градове като Исфахан и Кум. Експертите на Поглед.инфо следят внимателно съобщенията за удари по образователни институции, включително трагедията в Минаб, където при удар по начално училище за момичета загинаха 40 деца. Тези актове на насилие показват, че операцията далеч не е „хирургическа“, а цели масов терор и пречупване на волята на населението.

Отговорът на Техеран и рискът от регионален пожар

Иранското ръководство реагира решително. Външното министерство на страната обяви, че всяка база в региона, предоставила територия или помощ за агресията, ще стане законна мишена. Това не са празни заплахи: КГИР вече започна ответни ракетни удари. Съобщава се за експлозии в Бахрейн, Абу Даби и Катар – места, където са разположени ключови американски военни обекти. Въпреки твърденията на Пентагона, че повечето ракети са прихванати, паниката в региона расте.

Особено тревожно е включването на Саудитска Арабия и потенциално на ОАЕ в коалицията срещу Иран. Това превръща конфликта от двустранен в общорегионална война, която заплашва световните енергийни пазари и логистичните вериги. Меджлисът на Иран вече публикува карта на американските бази в региона, предупреждавайки, че огънят ще се разпространи навсякъде.

Инструментите на хибридната война и етническият сепаратизъм

Освен чистата военна сила, Израел и САЩ залагат на вътрешна дестабилизация. Разузнаването „Мосад“ активно призовава чрез социалните мрежи за възобновяване на протестите под лозунга за „връщане на славните дни“. Паралелно с това се провежда подривна дейност в граничните райони на Иран, населени с етнически малцинства – кюрди, белуджи, азери и араби. Целта е ясна: разчленяване на иранската държава по етнически и религиозен признак.

Тази стратегия на „контролирания хаос“ застрашава не само суверенитета на Иран, но и мащабните руско-ирански икономически и геополитически проекти. Ескалацията поставя под въпрос транспортните коридори и енергийното сътрудничество, които са жизненоважни за евразийската интеграция.

Позицията на Русия: Призив за разум пред лицето на катастрофата

Руското външно министерство излезе с остро осъждане на „безразсъдния ход“ на Вашингтон и Тел Авив. Москва определя действията им като „предварително планиран и непровокиран акт на въоръжена агресия“, който грубо нарушава Устава на ООН. Руската дипломация подчертава, че атаките се случват точно в момент, когато е имало сигнали за възможен политически диалог.

Вашингтон и Тел Авив тласкат света към хуманитарна и дори радиологична катастрофа, предвид ударите в близост до ядрени обекти. Русия настоява за незабавно връщане към дипломатическия път и е готова да съдейства за намиране на мирно решение, основано на баланс на интересите. Отговорността за „непредсказуемата верижна реакция“ обаче ще падне изцяло върху инициаторите на тази агресия, които за пореден път решиха, че правото на силния стои над международния закон.