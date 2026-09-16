Блокадата в Мраморно море: Над 200 кораба са засегнати от напрежението в Черно море

/Поглед.инфо/ Задръстванията от закотвени търговски кораби в Мраморно море вече се превръщат в директна заплаха за турската икономика и корабоплаването в региона. Според представители на морския бранш в Турция, сигурността на търговските маршрути е сериозно нарушена, а приходите от преминаването през Босфора са изложени на риск от драстичен срив. Ситуацията повдига въпроси относно стабилността на световните вериги за доставки, опасността от екологични инциденти с петролни танкери и засилващото се напрежение между регионалните актьори в Черноморския басейн.

По публикация на Мустафа Джан и изявления на дипломатически представители. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

ФИНАНСОВИЯТ И ЛОГИСТИЧЕН СРИВ В ПРОТОЦИТЕ

Водите на Мраморно море се превръщат в препълнен паркинг за търговски плавателни съдове. Според изявления на представители на турския корабоплавателен сектор, търговските кораби все по-трудно намират безопасни Routings в Черно море, което налага дълготрайно престояване на котва в близост до Истанбул. По данни на Мустафа Джан, председател на Съвета на директорите на Transbosphorus Maritime, около 90% от плавателните съдове, подлежащи на стандартни 72-часови проверки, са принудени да удължават престоя си на котва поради липса на свободни капацитети за закотвяне.

Икономическите последици за Анкара заплашват да бъдат изключително тежки. Годишните приходи на Турция от такси за преминаване през Босфорския проток традиционно варират между 800 милиона и 1 милиард долара. При настоящия срив на трафика – от средно 200 кораба на ден до едва 30–40 – браншови организации прогнозират, че постъпленията могат да спаднат до около 200 милиона долара, ако ситуацията се запази през следващите три до четири месеца.

Показател Исторически стойности Настоящи стойности / Прогноза Дневен трафик през Босфора ~200 кораба 30 – 40 кораба Годишни приходи от протока $800 млн. – $1 млрд. ~$200 млн. (при продължаваща криза) Повредени кораби (4 месеца) Минимални единици ~206 засегнати (според турски източници)

Това не е просто временно забавяне. Това е структурно блокиране на морската инфраструктура, засягащо стотици компании и застрашаващо речния и крайбрежния флот в региона.

ЕКОЛОГИЧНИТЕ РИСКОВЕ И ЗАПЛАХАТА ЗА ТАНКЕРНИЯ ТРАФИК

В допълнение към преките загуби, морският сектор алармира за нарастваща опасност от екологична катастрофа. Натрупването на голям брой петролни танкери в близост до гъсто населените зони около Истанбул създава прецедент за потенциални инциденти в случай на военни действия или грешки в навигацията.

„Рискът от сблъсък или инцидент с натоварени петролни танкери проправя пътя за голяма екологична катастрофа. В случай на евентуална повреда или инцидент, изтичащият петрол може бързо да навлезе в турските проливи“, коментират от Transbosphorus Maritime.

Възможният разлив на суров петрол в Босфора не просто би затворил протока за неопределено време, но би нанесъл щети на бреговата линия на Мраморно и Черно море за десетилетия наред. Сложният хидродинамичен режим на протоците прави събирането на петролни разливи изключително трудно.

ВЗАИМНИ ОБВИНЕНИЯ И ДИПЛОМАТИЧЕСКА ПАРАЛИЗА

Задълбочаването на кризата доведе до нов кръг от дипломатически обвинения. Според украинската страна, загриженост буди засилването на руските удари срещу пристанищната инфраструктура и гражданското корабоплаване. По време на съвместна пресконференция в Киев с полския си колега Радослав Сикорски, украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че именно действията на Москва парализират корабоплаването в Черно море и подкопават световната продоволствена сигурност.

От своя страна, редица представители на бизнеса в Турция твърдят, че украинските атаки срещу плавателни съдове, за които се предполага, че имат връзки с руски интереси или плават под различни флагове, на практика превръщат целия регион в рискова зона. Според тях подобно целево въздействие върху търговски съдове нарушава международните норми за безопасност на корабоплаването.

Разминаването в позициите на засегнатите страни прави бързото решаване на казуса през стандартните дипломатически канали малко вероятно.