/Поглед.инфо/ В новия си анализ за ситуацията на глобалния оръжеен пазар Владимир Прохватилов разглежда потенциала на лазерните технологии да преобърнат представите за водене на война. Авторът анализира прехода от неуспешните „Междузвездни войни“ на Рейгън до съвременните израелски системи „Железен лъч“ и амбициите на Пентагона за 2026 година.

От „Междузвездни войни“ до суровата реалност на 21-ви век

Историята на лазерните оръжия е изпълнена с грандиозни обещания и още по-зрелищни провали. През 80-те години на миналия век администрацията на Роналд Рейгън лансира прочутата Стратегическа отбранителна инициатива (СОИ), която медиите бързо кръстиха „Междузвездни войни“. Целта беше амбициозна – създаване на космически щит от мощни лазери, който да неутрализира съветските балистични ракети още в полет. Въпреки милиардите долари инвестиции, технологията по онова време се оказа недостатъчна, а проектите – твърде скъпи и тромави.

Днес обаче ситуацията е коренно различна. Както отбелязва Джеймс Блек от корпорация RAND, след десетилетия на експерименти с устройства с ниска мощност, светът навлиза в ерата на високоенергийните лазери (HEL) и високомощните радиочестотни системи. Службата за изследвания на Конгреса на САЩ (CRS) вече документира реални успехи, като демонстрацията на лазерни способности на борда на самолетоносача USS Ponce още през 2014 г. В анализите на Поглед.инфо се подчертава, че преходът от химически лазери към твърдотелни системи е премахнал основните логистични пречки, правейки оръжието не само теоретично възможно, но и икономически целесъобразно.

Технологичният пробив: Защо лазерите са „Game Changer“

Основните предимства на лазерните оръжия се коренят в три ключови аспекта, които променят логиката на съвременното бойно поле. На първо място е ниската логистична тежест. За разлика от традиционните системи за ПВО, които изискват огромни складове за ракети и сложни вериги за доставка, лазерът се нуждае единствено от мощен източник на енергия. Това елиминира риска при работа с опасни химикали и експлозиви.

Второто огромно преимущество е цената на единичен изстрел. Докато една ракета-прехващач на системата „Железен купол“ струва десетки хиляди долари, а ракетите „Пейтриът“ – милиони, един лазерен импулс струва буквално колкото цената на електроенергията за няколко секунди работа – често под 10 долара. Това е критично важно в контекста на войните на изтощение, където противникът използва евтини дронове-камикадзе.

Третото предимство е „неограниченият пълнител“. Докато батериите за ПВО могат да бъдат претоварени от масиран залп и да останат без боеприпаси, лазерната установка може да стреля толкова дълго, колкото има ток. Въпреки това, фундаменталното предизвикателство остава мащабирането на мощността, без да се губи качеството и фокуса на лъча при преминаване през атмосферата.

Израелският „Светлинен щит“ – пионерът на бойното поле

Израел, притиснат от постоянни ракетни заплахи и атаки от дронове, се превърна в естествен лидер в тази област. Системата „Iron Beam“ (Железен лъч), известна още като „Magen Or“ (Светлинен щит), е проектирана да унищожава цели на разстояние до 10 километра. Тя работи чрез облъчване на обекта в продължение на 4-5 секунди, което води до неговото структурно разрушаване или експлозия.

През 2023 и 2024 г. израелското министерство на отбраната публикува кадри, показващи успешното поразяване на дронове и минометни снаряди. Въпреки че системата все още се намира в етап на тестване и пълното ѝ оперативно въвеждане се очаква в края на 2025 или началото на 2026 г., тя вече демонстрира потенциал да запълни дупките, оставени от „Железния купол“. Лазерът е особено ефективен срещу обекти с малък обсег, при които времето за реакция на ракета е твърде малко. Израелските компании Rafael и Elbit Systems вече работят по интегрирането на тези системи в стандартни товарни контейнери, монтирани на камиони, което осигурява висока мобилност.

Американската армия и бюджетът за 2026 година

САЩ не изостават в тази технологична надпревара. Службата за бързо реагиране и критични технологии на сухопътните войски (RCCTO) вече е разработила 17 прототипа на лазерни системи. Специално внимание се отделя на 50-киловатовите лазери на компанията Raytheon, монтирани върху бронирани машини Stryker. Тези системи вече бяха изпратени за изпитания в Близкия изток, за да се провери тяхната устойчивост в реални бойни условия и запрашена среда.

Резултатите са толкова обнадеждаващи, че Пентагонът поиска близо 680 милиона долара в бюджета за 2026 г. за производството на първата партида от 44 бронирани машини с лазерно въоръжение. Генерал-лейтенант Робърт Ръш подчертава, че основната цел е превръщането на лазера в част от „многослойна отбрана“. Тук идва и психологическият момент – войниците трябва да се научат да вярват на невидимия лъч толкова, колкото вярват на традиционните ракети „Stinger“. В публикации на Поглед.инфо се отбелязва, че през 2025 г. ще бъде избран окончателен изпълнител измежду гиганти като Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman, което ще даде старт на масовото производство.

Геополитически и икономически последици

Пазарът на военни лазерни системи преживява истински бум. С прогнозиран годишен темп на растеж от над 9%, се очаква до 2030 г. този сектор да достигне стойност от 8,25 милиарда долара. Това не е просто технологична мода, а икономическа необходимост. Държавите вече не могат да си позволят да изстрелват ракети за 2 милиона долара срещу дронове за 20 хиляди.

Навлизането на лазерите ще промени баланса на силите. Те ще направят нападението с евтини средства много по-трудно и скъпо, връщайки предимството на страната с по-развита технологична база. Същевременно, миниатюризацията на тези системи ще позволи те да бъдат поставяни не само на кораби и камиони, но и на по-малки платформи, осигурявайки несмъртоносно заслепяване на противниковите оптични системи или пълно унищожение на входящите заплахи. Бъдещето на войната вече не е в количеството барут, а в качеството на фотонния сноп.

