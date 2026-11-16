/Поглед.инфо/ Задочен спор между говорителя на руското външно министерство Мария Захарова и бившия британски премиер Борис Джонсън възроди детайли от дипломатическата среща в Москва през декември 2017 г. Докато Джонсън твърди в публични изяви и спомени, че Сергей Лавров умишлено го е подтиквал към консумация на водка край силно нагрята камина, руската страна категорично отрича този сценарий. По думите на Захарова британският гост сам е избрал силната напитка пред виното и многократно е искал допълнителни порции, което поставя под въпрос достоверността на по-късните му мемоарни интерпретации.

По публикации на „Комсомолская правда“ и вестник „Взгляд“. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Когато протоколът на улица „Спиридоновка“ замени същинската дипломация

Историята за един официален обяд от декември 2017 г. изплува отново в публичното пространство не защото някой в Лондон или Москва изпитва носталгия по отминалите времена, а понеже и двете столици отдавна са изчерпали класическия инструментариум на външната политика. Когато няма преговори по същество, остават спомените за чашите на масата. Говорителят на Министерството на външните работи на Руската федерация Мария Захарова влезе в задочен спор с бившия министър-председател на Великобритания Борис Джонсън, отхвърляйки неговата версия за събитията по време на първата визита на британски външен министър в Русия от пет години насам.

Самият Джонсън, който след напускането на „Даунинг стрийт“ № 10 превърна собствената си политическа биография в печеливш литературен и лекционен продукт, представи срещата си със Сергей Лавров в доста живописна светлина. По неговите думи домакините в Москва били наклали огромна камина, повишили температурата в помещението до крайност и го принуждавали да пие водка, с което целяли да отслабят концентрацията му по време на разговорите. Звучи като сцена от нискобюджетен шпионски роман от края на 80-те години. Дали обаче подобен разказ издържа проверката на дипломатическата практика, или е поредният опит на Джонсън да обясни политическите си неуспехи с външни фактори?

Според публикацията на „Комсомолская правда“ Захарова е отрекла тези твърдения с директна препратка към конкретната обстановка на обяда в Къщата на приемите на руското външно министерство, известна като имението „Морозови“ на улица „Спиридоновка“ 17. По нейните думи пред британския министър на масата е имало избор от вина, към които той е можел да посегне без никакви ограничения. Вместо това, както твърди говорителят на руското дипломатическо ведомство, Джонсън съзнателно е предпочел водката, воден от личните си предпочитания, и многократно е искал от обслужващия персонал да му наливат още. Няма независимо потвърждение на точния брой чаши, изпити от двете страни на масата, нито съществува официален стенографски запис на битовите реплики, но разминаването между двете версии е показателно за начина, по който се конструират политическите митове.

Хронология на един предизвестен провал от 22 декември 2017 година

За да се разбере защо един обяд отпреди близо девет години все още служи като муниция в информационния обмен, трябва да се върнем към точния политически контекст на 22 декември 2017 г. Тогава Борис Джонсън пристигна в Москва в качеството си на държавен секретар по външните работи и въпросите на Общността в кабинета на Тереза Мей. Това беше първото посещение на ръководител на Форин офис в руската столица след визитата на Уилям Хейг през 2012 г. Отношенията между Лондон и Москва вече бяха силно обтегнати след събитията в Украйна от 2014 г., санкционните режими и взаимните обвинения за намеса във вътрешните работи, включително около референдума за Брекзит през юни 2016 г.

Още преди самолетът на Джонсън да кацне на летище „Внуково“, беше ясно, че пробив няма да има. Самият британски министър пристигна с предварително подготвена реторика за „подобряване на отношенията“, но без какъвто и да е мандат за отстъпки. На съвместната пресконференция след официалните разговори Сергей Лавров заяви открито, че доверието е на много ниско ниво, а диалогът е замразен по инициатива на британската страна. В отговор Джонсън се опита да разиграе познатия си стил на непринуден, леко ексцентричен аристократ. Той обяви пред журналистите, че е „убеден русофил“, похвали се, че има предци от Москва и даже заяви, че си е поверил палтото и шапката на Лавров, сигурен, че те ще бъдат в безопасност.

Само три месеца по-късно, на 4 март 2018 г., в английския град Солсбъри се случи инцидентът с бившия офицер от руското военно разузнаване Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия. От този момент нататък всяка дума, изречена от Джонсън в Москва през декември 2017 г., започна да тежи като политически воденичен камък на шията му. Човекът, който през зимата се шегуваше с палтото си пред Лавров, през пролетта трябваше да оглави глобалната кампания за експулсиране на руски дипломати и да позиционира себе си като най-непримиримия ястреб срещу Кремъл. В такава ситуация споменът за дружелюбния обяд в имението „Морозови“ се превърна в неудобен факт. Най-лесният начин да бъде неутрализиран този дискомфорт в мемоарите беше историята да се пренапише: не британският министър е търсил сближаване и е вдигал тостове, а коварните домакини са го подмамили в претоплена стая с камина и са му наливали водка против волята му.

Имението „Морозови“ и призракът на английския пъб

Коментарът на Мария Захарова не се ограничи само до ретроспекция на поведението на Борис Джонсън. В изказването си, цитирано от руските медии, тя включи и неговия наследник на поста външен министър и по-късно министър-председател Лиз Тръс. Според руската версия по време на своята визита в Москва през февруари 2022 г., броени дни преди началото на военните действия в Украйна, Тръс също се е опитала да пренесе атмосферата на традиционен английски пъб в официалните зали на руското външно министерство, което е предизвикало недоумение сред присъстващите руски дипломати.

Тук отново фактите се преплитат с дипломатическата ирония. Посещението на Лиз Тръс на 10 февруари 2022 г. остана в историята на съвременната дипломация с един конкретен епизод по време на закритите преговори. По сведения на дипломатически източници, потвърдени впоследствие и от британската преса, на въпроса на Сергей Лавров дали Лондон признава суверенитета на Русия над Ростовска и Воронежка област, Тръс е отговорила отрицателно, бъркайки руските региони с територии в Украйна, докато британският посланик Дебора Бронърт не се е намесила тихо, за да поправи грешката на своя министър. Лавров описа този разговор като диалог между „ням и глух“.

Когато руската дипломация днес припомня едновременно „водката на Джонсън“ и „пъб-атмосферата на Тръс“, целта не е просто да се разказват анекдоти от протоколните приеми. Тезата, която Москва прокарва последователно, е, че британската политическа класа от поколението след Брекзит страда от остър дефицит на професионална подготовка и подменя сериозната държавническа работа с театрални жестове. Дали тази оценка е напълно обективна, или е част от стандартната информационна контраатака? Вероятно и двете. Британската външна политика в периода 2016–2022 г. действително беше подчинена на вътрешнопартийните борби в Консервативната партия, където шумната публична поза носеше повече точки пред партийните активисти, отколкото скучната дипломатическа рутина. От друга страна, руското външно министерство отдавна използва личните слабости и гафовете на западните политици, за да дискредитира институционалните позиции на техните държави.